Надя Дорофеева и группа «Время и стекло» порадовали фанатов новым клипом

Популярная группа «Время и стекло» представила вниманию поклонников свой новый клип на песню VISLOVO. Видео поражает эпатажными сценами, которые присутствуют в нем в изобилии. Так, солистка группы Надя Дорофеева появляется в леопардовом боди, предоставляющем для обозрения фанатам достоинства ее фигуры.

Кроме того, в клипе содержится множество дерзких сцен. Так, присутствует момент, когда пробегают полицейские в обуви на высоких каблуках. Поражает и сцена, где девушки облизывают голову лысого мужчины. Клип является своеобразным анонсом выхода нового альбома, а также шоу, которое планируется провести 5 октября 2019 года. Автором текста оригинальной песни выступил Потап, а музыку написал он же в соавторстве с Алексеем Завгородним.

Как известно, Надя Дорофеева является одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса, которая отличается не только запоминающейся внешностью, но и не боится демонстрировать на публике наряды, привлекающие всеобщее внимание.

Не так давно она уже выкладывала в сеть платье с леопардовым принтом, благодаря чему вызвала бурное обсуждение среди фанатов. Подавляющее большинство поклонников пришли в восторг от выбранного их кумиром образа и рассыпались в восторженных комментариях.

Возможно, такую же тактику знаменитость решила выбрать и при съемке нового клипа группы «Время и стекло».

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