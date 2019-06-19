Надя Дорофеева и группа «Время и стекло» порадовали фанатов новым клипом
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Кроме того, в клипе содержится множество дерзких сцен. Так, присутствует момент, когда пробегают полицейские в обуви на высоких каблуках. Поражает и сцена, где девушки облизывают голову лысого мужчины. Клип является своеобразным анонсом выхода нового альбома, а также шоу, которое планируется провести 5 октября 2019 года. Автором текста оригинальной песни выступил Потап, а музыку написал он же в соавторстве с Алексеем Завгородним.
Как известно, Надя Дорофеева является одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса, которая отличается не только запоминающейся внешностью, но и не боится демонстрировать на публике наряды, привлекающие всеобщее внимание.
Не так давно она уже выкладывала в сеть платье с леопардовым принтом, благодаря чему вызвала бурное обсуждение среди фанатов. Подавляющее большинство поклонников пришли в восторг от выбранного их кумиром образа и рассыпались в восторженных комментариях.
Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят своё тело, а ещё всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода... Photo: @anton.muhin Photo-studio: @light.studio.photo.space
Возможно, такую же тактику знаменитость решила выбрать и при съемке нового клипа группы «Время и стекло».
Краткая информация о Наде Дорофеевой
Имя: Надя Дорофеева
Отчество: Владимировна
День рождения: 21.04.1990
Возраст: 29 лет
Место рождения: Симферополь, УССР
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, модель
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился образ Нади Дорофеевой в новом клипе группы «Время и стекло»? 2
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Аленка / 19.06.19 15:29Я бы не отнесла леопардовый боди к категории уж очень роскошных нарядов, но Наде Дорофеевой он идет. В клипе этот наряд смотрится органично, как и сама певица, как всегда она является центральной фигурой группы
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Лена / 19.06.19 15:27Надя Дорофеева, несомненно, очень красивая девушка, одна из самых красивых на эстраде. Мне кажется, что ей идут абсолютно любые наряды и образы, учитывая ее яркую внешность. Леопардовый принт ей тоже очень к лицу, как в платье с ним, так и в боди она смотрится бесподобно