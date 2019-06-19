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Надя Дорофеева и группа «Время и стекло» порадовали фанатов новым клипом


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Популярная группа «Время и стекло» представила вниманию поклонников свой новый клип на песню VISLOVO. Видео поражает эпатажными сценами, которые присутствуют в нем в изобилии. Так, солистка группы Надя Дорофеева появляется в леопардовом боди, предоставляющем для обозрения фанатам достоинства ее фигуры.

Кроме того, в клипе содержится множество дерзких сцен. Так, присутствует момент, когда пробегают полицейские в обуви на высоких каблуках. Поражает и сцена, где девушки облизывают голову лысого мужчины. Клип является своеобразным анонсом выхода нового альбома, а также шоу, которое планируется провести 5 октября 2019 года. Автором текста оригинальной песни выступил Потап, а музыку написал он же в соавторстве с Алексеем Завгородним.

Как известно, Надя Дорофеева является одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса, которая отличается не только запоминающейся внешностью, но и не боится демонстрировать на публике наряды, привлекающие всеобщее внимание.

Не так давно она уже выкладывала в сеть платье с леопардовым принтом, благодаря чему вызвала бурное обсуждение среди фанатов. Подавляющее большинство поклонников пришли в восторг от выбранного их кумиром образа и рассыпались в восторженных комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят своё тело, а ещё всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода... Photo: @anton.muhin Photo-studio: @light.studio.photo.space

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Возможно, такую же тактику знаменитость решила выбрать и при съемке нового клипа группы «Время и стекло».

Краткая информация о Наде Дорофеевой

Имя: Надя Дорофеева

Отчество: Владимировна

День рождения: 21.04.1990

Возраст: 29 лет

Место рождения: Симферополь, УССР

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, модель

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7 Не нравится 10 Нравится 19.06.2019 Теги: Надя Дорофеева

А Вам понравился образ Нади Дорофеевой в новом клипе группы «Время и стекло»? 2  

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  • Аленка / 19.06.19 15:29
    -
    -1
    +
    Я бы не отнесла леопардовый боди к категории уж очень роскошных нарядов, но Наде Дорофеевой он идет. В клипе этот наряд смотрится органично, как и сама певица, как всегда она является центральной фигурой группы
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  • Лена / 19.06.19 15:27
    -
    1
    +
    Надя Дорофеева, несомненно, очень красивая девушка, одна из самых красивых на эстраде. Мне кажется, что ей идут абсолютно любые наряды и образы, учитывая ее яркую внешность. Леопардовый принт ей тоже очень к лицу, как в платье с ним, так и в боди она смотрится бесподобно
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