Дмитрий Шепелев подвергся оскорблениям со стороны подписчиц в Instagram
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Совсем недавно вся страна вновь вспоминала известную певицу Жанну Фриске. 15 июня было ровно 4 года, как ее не стало в результате тяжелой и продолжительной болезни. В связи с этим по ряду телеканалов прошли передачи, главными героями которых становились близкие Жанны. Чаще всего они рассказывали об отношениях семьи Фриске с Дмитрием Шепелевым и называли свои причины конфликта. А итогом этих интервью стала травля, которой подвергся телеведущий.
Несколько дней Дмитрий не подавал виду, что его вообще трогает критика незнакомых людей. Однако вчера он не выдержал и записал в своем Instagram видеообращение, в котором рассказал, как удивлен тем, что его с виду приличные подписчицы опускаются до личных оскорблений и таких страшных пожеланий, как: "гори в аду, гнида" и "чтоб ты сдох, мразь", "конченый ублюдок".
Конечно, подобные вещи Шепелев считает лицемерием, ведь когда он заходил на страницы к этим дамам, то видел там умилительные фотографии цветов, собачек, котиков и пирогов, а также подписи "любящая мамочка двух чудных малышей". "Интересно, а их близкие знают, чем мама в свое свободное время занимается?", - задался вопросом шокированный оскорблениями в свой адрес ведущий.
В конце же своего обращения Дмитрий призвал своих "впечатлительных подписчиц", которые посмотрели телевизор и сделали определенные выводы, перестать писать гневные и оскорбительные комментарии под его постами. Ведущий подчеркнул, что не собирается читать их, и тем более отвечать на то, что там пишут. "В конце концов у меня есть право не говорить о личном", - заявил Шепелев. Также он от души поблагодарил всех тех, кто сохранил, глядя на всю эту ситуацию, здравый смысл.
Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые 🤦🏼♂️ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! 😂 Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь. #60секунд
Напомним, что сразу после смерти Жанны Фриске в 2015 году между гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и семьёй певицы разразился скандал. Основные споры возникали из-за Платона, воспитанием которого занимался отец. В течение длительного времени родители артистки пытались добиться права видеться с внуком. Однако, несмотря на решение суда, разрешившего свидания, мальчика им так и не показывают.
В свою очередь сестра Жанны Наталья несколько дней назад дала интервью, в котором вспоминала, как Шепелев довел ее родителей до слез и признался, что ненавидит семью Фриске за то, что они его унижали.
Краткая информация о Дмитрии Шепелеве
Имя: Дмитрий Шепелев
Отчество: Андреевич
День рождения: 25.01.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Минск, Беларусь
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущий, шоумен
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о ситуации между Шепелевым и семьей Фриске? 4
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Видела / 20.06.19 12:31Он фуууу. Смотрела программу, что он ведёт: карандашиком указывает, пальчики в растопырку «расскажите мне больше» приказывает) ну принц вылитый. И всё время повторяет «мням- мням» у меня возникла как ни странно мням-мням мысль))) Шариков в очистке прям. Понятно, издевается над бабкой с дедом(какие бы они ни были) сейчас же его час.
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Ирэн / 20.06.19 11:35Хорошо судить со стороны, никто не знает, как обстоят дела там на самом деле. Вероятно, у него есть причины не возить туда ребенка, не давать видеться. Никто б не потащил своего ребенка в стан врага, ни за что! Папа Фри только сейчас "похорошел", до этого он вел себя так, что его в пору было в психушку отправлять в смирительной рубахе, и ЕМУ дать ребенка!? да вы что! И совсем нет гарантии, что он сейчас не играет на публику. Если уж Шепелев - скользкий тип, то там и папа не так прост...
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111 / 19.06.19 22:08Никогда мне не нравился Шепелев. Очень скользкий и неприятный тип, несмотря на свою смазливую наружность.
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Зара / 19.06.19 21:37Шепелев все, конечно, складно говорит, но поступает, прежде всего по отношению к своему сыну, ужасно. Не надо рассказывать маленькому мальчику, что его бабушка умерла, не надо так открыто ненавидеть и игнорировать семью женщины, которая подарила тебе сына. Платон скоро вырастет и все узнает об этой грязи, что развили его близкие. И хоть Шепелев сейчас отмалчивается, то, что он ни разу не привез мальчика родителям Жанны говорит красноречивее слов.