 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дмитрий Шепелев подвергся оскорблениям со стороны подписчиц в Instagram


1 1

Совсем недавно вся страна вновь вспоминала известную певицу Жанну Фриске. 15 июня было ровно 4 года, как ее не стало в результате тяжелой и продолжительной болезни. В связи с этим по ряду телеканалов прошли передачи, главными героями которых становились близкие Жанны. Чаще всего они рассказывали об отношениях семьи Фриске с Дмитрием Шепелевым и называли свои причины конфликта. А итогом этих интервью стала травля, которой подвергся телеведущий.

Несколько дней Дмитрий не подавал виду, что его вообще трогает критика незнакомых людей. Однако вчера он не выдержал и записал в своем Instagram видеообращение, в котором рассказал, как удивлен тем, что его с виду приличные подписчицы опускаются до личных оскорблений и таких страшных пожеланий, как: "гори в аду, гнида" и "чтоб ты сдох, мразь", "конченый ублюдок".

Конечно, подобные вещи Шепелев считает лицемерием, ведь когда он заходил на страницы к этим дамам, то видел там умилительные фотографии цветов, собачек, котиков и пирогов, а также подписи "любящая мамочка двух чудных малышей".  "Интересно, а их близкие знают, чем мама в свое свободное время занимается?", - задался вопросом шокированный оскорблениями в свой адрес ведущий.

В конце же своего обращения Дмитрий призвал своих "впечатлительных подписчиц", которые посмотрели телевизор и сделали определенные выводы, перестать писать гневные и оскорбительные комментарии под его постами. Ведущий подчеркнул, что не собирается читать их, и тем более отвечать на то, что там пишут. "В конце концов у меня есть право не говорить о личном", - заявил Шепелев. Также он от души поблагодарил всех тех, кто сохранил, глядя на всю эту ситуацию, здравый смысл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые 🤦🏼‍♂️ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! 😂 Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь. #60секунд

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, что сразу после смерти Жанны Фриске в 2015 году между гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и семьёй певицы разразился скандал. Основные споры возникали из-за Платона, воспитанием которого занимался отец. В течение длительного времени родители артистки пытались добиться права видеться с внуком. Однако, несмотря на решение суда, разрешившего свидания, мальчика им так и не показывают.

В свою очередь сестра Жанны Наталья несколько дней назад дала интервью, в котором вспоминала, как Шепелев довел ее родителей до слез и признался, что ненавидит семью Фриске за то, что они его унижали.

Краткая информация о Дмитрии Шепелеве

Имя: Дмитрий Шепелев

Отчество: Андреевич

День рождения: 25.01.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Минск, Беларусь

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущий, шоумен

Смотреть фотографии с Дмитрием Шепелевым

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Дмитрий Шепелев


1 Не нравится 1 Нравится 19.06.2019 Теги: Дмитрий Шепелев

А что вы думаете о ситуации между Шепелевым и семьей Фриске? 4  

Оставить комментарий
  • Видела / 20.06.19 12:31
    -
    -1
    +
    Он фуууу. Смотрела программу, что он ведёт: карандашиком указывает, пальчики в растопырку «расскажите мне больше» приказывает) ну принц вылитый. И всё время повторяет «мням- мням» у меня возникла как ни странно мням-мням мысль))) Шариков в очистке прям. Понятно, издевается над бабкой с дедом(какие бы они ни были) сейчас же его час.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ирэн / 20.06.19 11:35
    -
    -1
    +
    Хорошо судить со стороны, никто не знает, как обстоят дела там на самом деле. Вероятно, у него есть причины не возить туда ребенка, не давать видеться. Никто б не потащил своего ребенка в стан врага, ни за что! Папа Фри только сейчас "похорошел", до этого он вел себя так, что его в пору было в психушку отправлять в смирительной рубахе, и ЕМУ дать ребенка!? да вы что! И совсем нет гарантии, что он сейчас не играет на публику. Если уж Шепелев - скользкий тип, то там и папа не так прост...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 111 / 19.06.19 22:08
    -
    1
    +
    Никогда мне не нравился Шепелев. Очень скользкий и неприятный тип, несмотря на свою смазливую наружность.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Зара / 19.06.19 21:37
    -
    2
    +
    Шепелев все, конечно, складно говорит, но поступает, прежде всего по отношению к своему сыну, ужасно. Не надо рассказывать маленькому мальчику, что его бабушка умерла, не надо так открыто ненавидеть и игнорировать семью женщины, которая подарила тебе сына. Платон скоро вырастет и все узнает об этой грязи, что развили его близкие. И хоть Шепелев сейчас отмалчивается, то, что он ни разу не привез мальчика родителям Жанны говорит красноречивее слов.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору