Дмитрий Шепелев подвергся оскорблениям со стороны подписчиц в Instagram

Совсем недавно вся страна вновь вспоминала известную певицу Жанну Фриске. 15 июня было ровно 4 года, как ее не стало в результате тяжелой и продолжительной болезни. В связи с этим по ряду телеканалов прошли передачи, главными героями которых становились близкие Жанны. Чаще всего они рассказывали об отношениях семьи Фриске с Дмитрием Шепелевым и называли свои причины конфликта. А итогом этих интервью стала травля, которой подвергся телеведущий.

Несколько дней Дмитрий не подавал виду, что его вообще трогает критика незнакомых людей. Однако вчера он не выдержал и записал в своем Instagram видеообращение, в котором рассказал, как удивлен тем, что его с виду приличные подписчицы опускаются до личных оскорблений и таких страшных пожеланий, как: "гори в аду, гнида" и "чтоб ты сдох, мразь", "конченый ублюдок".

Конечно, подобные вещи Шепелев считает лицемерием, ведь когда он заходил на страницы к этим дамам, то видел там умилительные фотографии цветов, собачек, котиков и пирогов, а также подписи "любящая мамочка двух чудных малышей". "Интересно, а их близкие знают, чем мама в свое свободное время занимается?", - задался вопросом шокированный оскорблениями в свой адрес ведущий.

В конце же своего обращения Дмитрий призвал своих "впечатлительных подписчиц", которые посмотрели телевизор и сделали определенные выводы, перестать писать гневные и оскорбительные комментарии под его постами. Ведущий подчеркнул, что не собирается читать их, и тем более отвечать на то, что там пишут. "В конце концов у меня есть право не говорить о личном", - заявил Шепелев. Также он от души поблагодарил всех тех, кто сохранил, глядя на всю эту ситуацию, здравый смысл.

Напомним, что сразу после смерти Жанны Фриске в 2015 году между гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и семьёй певицы разразился скандал. Основные споры возникали из-за Платона, воспитанием которого занимался отец. В течение длительного времени родители артистки пытались добиться права видеться с внуком. Однако, несмотря на решение суда, разрешившего свидания, мальчика им так и не показывают.

В свою очередь сестра Жанны Наталья несколько дней назад дала интервью, в котором вспоминала, как Шепелев довел ее родителей до слез и признался, что ненавидит семью Фриске за то, что они его унижали.