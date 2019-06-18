 
 
 

 
 
На главную
 
 

Собчак возмущена своим фото с Богомоловым, оказавшимся на обложке журнала


2 0

Журнал «Hello» по итогам прошедшего «Кинотавра 2019» решил сделать подборку самых ярких пар фестиваля. Фотографии к этому материалу попали на обложку издания. Большая часть страницы была отведена снимку Ксении Собчак с Константином Богомоловым.

Увидев анонс выпуска в социальных сетях, Ксения Анатольевна не сдержалась и высказала свои претензии редакции. Она удивлена тому, что работники журнала не удосужились согласовать фотографию с героями. Собчак подчеркнула, что с их стороны это не этично. Несмотря на то, что у нее с Константином есть отношения, и они их не скрывают, привлекать к своей паре внимание таким образом влюбленные не желают.

Сотрудники сразу же ответили возмущенной журналистке. Они объяснили, что Ксения с Константином, придя на мероприятие, прекрасно знали, что позируют фотографам, в том числе и из их издания. Как публичные персоны они должны были понимать, что их общие фото автоматически попадут в газеты, журналы и интернет порталы.

Телеведущая парировала, что и сама была главным редактором глянца. Она прекрасно знает внутренние правила и порядки бизнеса. Собчак пояснила, что фото для своих журналов, она всегда согласовывала с героями. Это правило, у которого нет исключений.

Пользователи инстаграм, наблюдая словесную перепалку, со своей стороны отметили, что в шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения вообще ни с кем не согласовывает материалы. Женщина делает ставку на скандальность эфиров, последующее возмущение героев и, как следствие, охват широкой аудитории.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

Смотреть фотографии с Ксенией Собчак

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Ксения Собчак


0 Не нравится 2 Нравится 18.06.2019 Теги: Ксения Собчак

Как вы считаете, редакция обязана была согласовывать снимок с Ксенией? 1  

Оставить комментарий
  • Ромашка / 18.06.19 11:40
    -
    3
    +
    Ну, да. Все правильно. Публичная драка мужа с любовником. Развод следом за этим. Ее интервью с хахалем. Конечно же, никакого внимание к собственным персонам. Не заплатили ей, вот и расстроилась.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору