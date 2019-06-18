Собчак возмущена своим фото с Богомоловым, оказавшимся на обложке журнала

Журнал «Hello» по итогам прошедшего «Кинотавра 2019» решил сделать подборку самых ярких пар фестиваля. Фотографии к этому материалу попали на обложку издания. Большая часть страницы была отведена снимку Ксении Собчак с Константином Богомоловым.

Увидев анонс выпуска в социальных сетях, Ксения Анатольевна не сдержалась и высказала свои претензии редакции. Она удивлена тому, что работники журнала не удосужились согласовать фотографию с героями. Собчак подчеркнула, что с их стороны это не этично. Несмотря на то, что у нее с Константином есть отношения, и они их не скрывают, привлекать к своей паре внимание таким образом влюбленные не желают.

Сотрудники сразу же ответили возмущенной журналистке. Они объяснили, что Ксения с Константином, придя на мероприятие, прекрасно знали, что позируют фотографам, в том числе и из их издания. Как публичные персоны они должны были понимать, что их общие фото автоматически попадут в газеты, журналы и интернет порталы.

​

Телеведущая парировала, что и сама была главным редактором глянца. Она прекрасно знает внутренние правила и порядки бизнеса. Собчак пояснила, что фото для своих журналов, она всегда согласовывала с героями. Это правило, у которого нет исключений.

Пользователи инстаграм, наблюдая словесную перепалку, со своей стороны отметили, что в шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения вообще ни с кем не согласовывает материалы. Женщина делает ставку на скандальность эфиров, последующее возмущение героев и, как следствие, охват широкой аудитории.