 
 
 

 
 
На главную
 
 

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему не верит в отравление Бари Алибасова


8 5

Известный шоумен Рустам Солнцев не верит, что Бари Алибасов на самом деле отравился жидкостью для прочистки труб. А почему так, он объяснил в своем видео, которое опубликовал на личном Youtube-канале. По его мнению, продюсер "На-На" выдумал эту историю ради предстоящего концерта группы, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию.

В первую очередь Солнцева смутило, что когда все СМИ взахлеб рассказывали новость о случившемся с Алибасовым, то в это время в информационном поле отсутствовала его супруга Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Женщина вообще не комментировала происходящее с продюсером и, по мнению шоумена, старалась дистанцироваться от всего этого фарса. А вот сын Бари Каримовича напротив, легко и охотно давал интервью, рассказывая о критическом состоянии своего знаменитого отца.

Далее Рустама смутила история с котом. Именно она окончательно и убедила его в том, что все происходящее с Алибасовым не больше, чем пиар-ход. "Я не понимаю, зачем они этого кота выдумали? Так они запороли вполне себе трагическую историю, которая могла бы закончиться совсем неплохо". Следом Солнцев пояснил, что изначально он, как и все, поверил в трагедию с Бари Каримовичем, но когда услышал, что его сын готов заплатить "совершенно дикую сумму" в 800 000 рублей за пропавшее из квартиры животное, то понял, что эта семья просто всех "разводит". И в качестве доказательства экс-участник "Дома-2" привёл историю, случившуюся полтора года назад.

Якобы тогда Бари Каримович пригласил его к себе, чтобы придумать новую PR-компанию для "На-На". Целых 4 дня он рассказывал Солнцеву, как видит все это, после чего отправил его выполнять задание. Как утверждает Рустам, он сделал объемный материал с текстом и видео про группу для серьёзной информационной платформы. А когда попытался получить за свой труд деньги, речь шла о сумме в 50-100 тысяч рублей, то помощница Алибасова сразу объявила, что надеяться не на что. "И тогда я понял, что он обычный жадный старичок", - посетовал Рустам. "А услышав несколько дней назад, какое огромное вознаграждение было объявлено за кота, я тут же вспомнил свой памятный разговор с Алибасовым, и все сразу понял. Ребят, они нас разводят и врут нам", - заключил артист, уверенный в том, что ни Бари, ни его близкие никогда не станут разбрасываться такими суммами.

Конечно, Рустам Солнцев не исключает, что с Бари Каримовичем действительно произошла досадная неприятность, но, по его мнению, вся эта шумиха вокруг отравления продюсера направлена лишь на то, чтобы привлечь внимание к концерту "На-На " и "собрать на него хоть какой-то народ, способный заплатить 2000 рублей за билет".


5 Не нравится 8 Нравится 18.06.2019 Теги: Рустам Солнцев

А вы согласны с предположениями Рустама? 5  

Оставить комментарий
  • Ik Rossiay / 19.06.19 06:35
    -
    0
    +
    Наконец то нашелся здравомыслящий я человек!!!Браво,Рустам!!!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 18.06.19 22:34
    -
    0
    +
    Удивительно неприятный парень. И не знаю кто это вообще. Сейчас модно быть Леной Миро и Садальским. На этом деньги зарабатывать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ирина / 18.06.19 22:22
    -
    2
    +
    Я, конечно, не Рустам Калганов, но когда услышала про 800 тысяч за кота первый раз, и потом, после кота-самозванца, 800 тысяч еще раз они хотели заплатить, то тоже поняла, что все это какая-то лажа.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сара / 18.06.19 21:59
    -
    0
    +
    Глупость какая-то. Этот парень, уж не знаю кто он там, просто затаил обиду на Бари Каримовича, вот и сочиняет небылицы. Ни один человек в здравом уме из-за какого-то там пиара в больницу ложиться не будет, да еще с таким диагнозом.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Светлана Мытищи / 18.06.19 21:15
    -
    4
    +
    Я то же самое подозревала, когда этого Алибасова из больницы выписали. Сомневаюсь, что за 2 недели, после реанимации и комы, да еще с ожогом пищевода после сильнейших химикатов, человека так быстро можно поставить на ноги. Утка все это, Солнцев прав!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору