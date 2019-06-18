Шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему не верит в отравление Бари Алибасова

Известный шоумен Рустам Солнцев не верит, что Бари Алибасов на самом деле отравился жидкостью для прочистки труб. А почему так, он объяснил в своем видео, которое опубликовал на личном Youtube-канале. По его мнению, продюсер "На-На" выдумал эту историю ради предстоящего концерта группы, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию.

В первую очередь Солнцева смутило, что когда все СМИ взахлеб рассказывали новость о случившемся с Алибасовым, то в это время в информационном поле отсутствовала его супруга Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Женщина вообще не комментировала происходящее с продюсером и, по мнению шоумена, старалась дистанцироваться от всего этого фарса. А вот сын Бари Каримовича напротив, легко и охотно давал интервью, рассказывая о критическом состоянии своего знаменитого отца.

Далее Рустама смутила история с котом. Именно она окончательно и убедила его в том, что все происходящее с Алибасовым не больше, чем пиар-ход. "Я не понимаю, зачем они этого кота выдумали? Так они запороли вполне себе трагическую историю, которая могла бы закончиться совсем неплохо". Следом Солнцев пояснил, что изначально он, как и все, поверил в трагедию с Бари Каримовичем, но когда услышал, что его сын готов заплатить "совершенно дикую сумму" в 800 000 рублей за пропавшее из квартиры животное, то понял, что эта семья просто всех "разводит". И в качестве доказательства экс-участник "Дома-2" привёл историю, случившуюся полтора года назад.

Якобы тогда Бари Каримович пригласил его к себе, чтобы придумать новую PR-компанию для "На-На". Целых 4 дня он рассказывал Солнцеву, как видит все это, после чего отправил его выполнять задание. Как утверждает Рустам, он сделал объемный материал с текстом и видео про группу для серьёзной информационной платформы. А когда попытался получить за свой труд деньги, речь шла о сумме в 50-100 тысяч рублей, то помощница Алибасова сразу объявила, что надеяться не на что. "И тогда я понял, что он обычный жадный старичок", - посетовал Рустам. "А услышав несколько дней назад, какое огромное вознаграждение было объявлено за кота, я тут же вспомнил свой памятный разговор с Алибасовым, и все сразу понял. Ребят, они нас разводят и врут нам", - заключил артист, уверенный в том, что ни Бари, ни его близкие никогда не станут разбрасываться такими суммами.

Конечно, Рустам Солнцев не исключает, что с Бари Каримовичем действительно произошла досадная неприятность, но, по его мнению, вся эта шумиха вокруг отравления продюсера направлена лишь на то, чтобы привлечь внимание к концерту "На-На " и "собрать на него хоть какой-то народ, способный заплатить 2000 рублей за билет".