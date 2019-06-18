Лена Миро убеждена, что свадьба Потапа и Насти - фикция

Популярный блогер Лена Миро славится своими высказываниями в адрес звезд российского шоу-бизнеса, имея свое, как правило, нелицеприятное мнение об определенных событиях в их жизни. Она неоднократно выступала с критикой разных знаменитостей. Не обошла стороной ее внимание и свадьба Потапа и Насти Каменских, по словам Лены, это фикция и специально спланированный пиар-ход.

Миро высказала свое «восхищение» тем, как при отсутствии талантов дуэту удается завоевывать внимание зрителей на протяжении уже 20 лет. Однако, по ее словам, грядущее падение популярности для них было неизбежно. Это обусловлено тем, что Настя Каменских – уже далеко не юная девочка, в связи с чем она теряет свой спрос среди определенной категории поклонников.

Поэтому, как решила Миро, артистами был разработан новый удачный бизнес-проект – перевести Настю в новую категорию, которая вызывает интерес у публики. По словам блогера, теперь она будет пользоваться популярностью у «любителей сочных и замужних баб».

Таким образом, подытожила Лена, свадьба – это такой же бизнес проект звездного дуэта, как и их совместные выступления. Как бы то ни было, но свадьба Потапа и Насти Каменских явилась для их поклонников ярким и запоминающимся событием, вызвавшим бурное обсуждение в сети.