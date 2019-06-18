Лена Миро убеждена, что свадьба Потапа и Насти - фикция
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Миро высказала свое «восхищение» тем, как при отсутствии талантов дуэту удается завоевывать внимание зрителей на протяжении уже 20 лет. Однако, по ее словам, грядущее падение популярности для них было неизбежно. Это обусловлено тем, что Настя Каменских – уже далеко не юная девочка, в связи с чем она теряет свой спрос среди определенной категории поклонников.
Поэтому, как решила Миро, артистами был разработан новый удачный бизнес-проект – перевести Настю в новую категорию, которая вызывает интерес у публики. По словам блогера, теперь она будет пользоваться популярностью у «любителей сочных и замужних баб».
Таким образом, подытожила Лена, свадьба – это такой же бизнес проект звездного дуэта, как и их совместные выступления. Как бы то ни было, но свадьба Потапа и Насти Каменских явилась для их поклонников ярким и запоминающимся событием, вызвавшим бурное обсуждение в сети.
Как на Ваш взгляд, насколько обоснованным является мнение Лены Миро? 3
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clumsy snipe / 18.06.19 12:01кто такая Лена Миро, где она живёт, кто её видел на светских тусовках? прославилась за злобный язык и только... пора уже похоронить этого скорбного умом интернет-персонажа :))))))))
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Таня / 18.06.19 10:23В жизни бывает всякое, поэтому не исключено, что их связывают искренние чувства. Они столько лет находились рядом друг с другом, связаны творчеством и имеют массу общих интересов, поэтому может быть, спустя много лет они поняли, что являются идеальной парой
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Алина / 18.06.19 10:22Я не всегда согласна с высказываниями Лены Миро, в большей степени они являются исключительно резкими, но в этом случае ее суждения могут оказаться и обоснованными. Стоит учесть то, что Потап и Настя долгое время не проявляли друг к другу интереса и были связаны исключительно рабочими отношениями, а тут вдруг у них проснулись чувства спустя столько лет