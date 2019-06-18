Снимок сильно похудевшей Грачевской не понравился пользователям инстаграм
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После того, как Анна развелась со своим супругом — художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, о ней практически ничего не было слышно. На днях начинающей телеведущей удалось напомнить представителям СМИ о себе.
В своем аккаунте инстаграм Анна опубликовала пикантный снимок. На нем она запечатлена в нижнем белье, стоящей у зеркала. Фотографию девушка прокомментировала. Она радостно сообщила, что наконец-то похудела к лету. Теперь Анна, как и планировала раньше, начинает работать над рельефом тела, чтобы сделать фигуру красивой.
Близкие друзья и знакомые поддержали Аню. Они сделали ей несколько лестных комплиментов относительно фигуры. Также они раскрыли секрет стройности Грачевской. Оказалось, что дама придерживается модного сейчас течения и является веганом.
Обычные пользователи сети мнение знакомых телеведущей не разделили. Они посчитали, что в погоне за красивым телом она перестаралась. Сейчас Анна напоминает не красотку, готовящуюся к пляжу, а девушку, склонную к анорексии.
Также фолловеры резонно заметили, что над рельефом тела работают тогда, когда на нем уже имеются мышцы. Грачевская сейчас этим похвастать не может. В чём тогда была логика подобного похудения, пользователи недоумевают.
Сама Анна предпочла оставить замечания без комментариев.
А вам нравится, как сейчас выглядит Анна Грачевская? 2
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IVA / 18.06.19 16:37Как она безграмотно пишет... И с похудением перестаралась. Ножк -спички.
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Лелик / 18.06.19 14:47Когда других талантов нет, и тема с разводом канула в лету, остается только топлесс сверкать на просторах инстаграма. Логика типичной дамочки, пытающейся все-таки пробиться в светскую тусовку.