Наталья Фриске рассказала, почему Дмитрий Шепелев негативно относится к их семье
0 3
На днях состоялась очередная годовщина со дня смерти певицы Жанны Фриске. Женщина умерла от онкологии. Единственного её ребёнка сейчас воспитывает его родной отец Дмитрий Шепелев. Из-за скандальной ситуации между ним и родителями артистки мальчик на протяжении 4 лет фактически не видит своих родных бабушку и дедушку.
На очередном ток-шоу, посвященном этому печальному событию, появились родные Жанны Фриске. Ее родная сестра Наталья рассказала истинную причину, почему Дмитрий не дает видеться родителям с внуком Платоном.
Сестра покойной певицы вспомнила, что вскоре после смерти Жанны в их семье произошел скандал. Шепелев довел её папу и маму до слез и истерики. Не выдержавшая этого накала Наталья, потребовала у отца своего племянника пояснений, почему он позволяет себе так обращаться с ними.
Телеведущий ответил: ненависть вызвана тем, что на протяжении его отношений с Жанной, семейство Фриске всячески его унижало. Сама Наталья ничего подобного вспомнить не может и на что опирался Дима, когда говорил ей подобные слова, она также не знает.
Шоумен уже давно не комментирует ситуацию с семьёй покойной женщины, предпочитая заниматься карьерой и воспитанием сына.
Напомним, что на днях не так давно Дмитрий продал часть недостроенного дома, чтобы погасить свою часть долга перед Русфондом, выделившим в своё время деньги на лечение артистки. Отец певицы с таким положением дел не согласен. Он собирается в очередной раз идти суд, поясняя, что Шепелев провел сделку незаконно. По словам мужчины, никаких прав у него на это не было.
Краткая информация о Дмитрии Шепелеве
Имя: Дмитрий Шепелев
Отчество: Андреевич
День рождения: 25.01.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Минск, Беларусь
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущий, шоумен
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, семейство Фриске действительно могло унижать Шепелева? 3
-
Павлин Мавлин / 17.06.19 14:58Молчали бы выглядели бы красиво, и им хоть кто-то мог бы поверить, а так шайка горлопанов, которые выносят сор из избы, а потом сидят сами же собой обгаженные… фу.
-
Лиля П. / 17.06.19 14:14С учётом того, как они себя сейчас ведут, я бы нисколечко не удивилась этому.
-
Кабан / 17.06.19 13:14Вот уже семейка Адамсов. Обычно трагедии сплочают, а этим все мало.