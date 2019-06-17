Наталья Фриске рассказала, почему Дмитрий Шепелев негативно относится к их семье

На днях состоялась очередная годовщина со дня смерти певицы Жанны Фриске. Женщина умерла от онкологии. Единственного её ребёнка сейчас воспитывает его родной отец Дмитрий Шепелев. Из-за скандальной ситуации между ним и родителями артистки мальчик на протяжении 4 лет фактически не видит своих родных бабушку и дедушку.

На очередном ток-шоу, посвященном этому печальному событию, появились родные Жанны Фриске. Ее родная сестра Наталья рассказала истинную причину, почему Дмитрий не дает видеться родителям с внуком Платоном.

Сестра покойной певицы вспомнила, что вскоре после смерти Жанны в их семье произошел скандал. Шепелев довел её папу и маму до слез и истерики. Не выдержавшая этого накала Наталья, потребовала у отца своего племянника пояснений, почему он позволяет себе так обращаться с ними.

Телеведущий ответил: ненависть вызвана тем, что на протяжении его отношений с Жанной, семейство Фриске всячески его унижало. Сама Наталья ничего подобного вспомнить не может и на что опирался Дима, когда говорил ей подобные слова, она также не знает.

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Шоумен уже давно не комментирует ситуацию с семьёй покойной женщины, предпочитая заниматься карьерой и воспитанием сына.

Напомним, что на днях не так давно Дмитрий продал часть недостроенного дома, чтобы погасить свою часть долга перед Русфондом, выделившим в своё время деньги на лечение артистки. Отец певицы с таким положением дел не согласен. Он собирается в очередной раз идти суд, поясняя, что Шепелев провел сделку незаконно. По словам мужчины, никаких прав у него на это не было.