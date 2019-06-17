Питеру Динклэйджу - 50! Какие фильмы с его участием стоит посмотреть?

Маленький рост (всего 135 см!) не помешал Питеру Динклэйджу стать востребованным актером и получать роли, о которых более высокие коллеги могли только мечтать! Он снялся в оскароносных лентах и самой знаменитой саге последнего десятилетия “Игре престолов”, и от новых предложений нет отбоя! 11 июня Динклэйджу исполнилось 50 лет, и онлайн-кинотеатр ivi предлагает вспомнить его самые интересные фильмы.

В этом фильме Питеру Динклэйджу досталась роль гнома, который сделал для Тора по-настоящему грозное оружие - топор Громсекиру. Оно пригодилось Тору, чтобы расправиться с беспощадным тираном Тором, который задумал захватить все шесть Камней Бесконечности, получить неограниченную силу во Вселенной и истребить ее обитателей.

Один из лучших фильмов 2017-го года, выигравших сразу две статуэтки “Оскар”. Питеру Динклэйджу досталась в нем роль автодилера, одного из жителей небольшого городка. Как и многие горожане, он оказывается свидетелем драматических событий: не так давно в этих местах была убита девушка-подросток, убийца не был найден, и отчаявшаяся мать предприняла последнюю попытку - выкупила три рекламных щита, каждый из которых теперь напоминает об убийстве ее дочери.

Роль Тириона Ланнистера, без преувеличения, прославила Динклэйджа на весь мир и принесла актеру три премии “Эмми” и “Золотой Глобус”. Его герой был с нами с самого начала фильма, несколько раз едва не был убит, но смог преодолеть многочисленные испытания. Увидеть, чем закончилась лучшая фэнтези-драма последних лет, в чьих руках остался Железный трон, и что стало с Тирионом в финале, можно прямо сейчас в онлайн-кинотеатре ivi.

В этой романтической комедии Питер Динклэйдж сыграл журналиста Лемона, который следит за судьбой девушки Пенелопы из старинного аристократического рода. Пенелопе не повезло: она стала жертвой старинного проклятья и родилась со свиным пятачком вместо носа. Спасти ее может только брак со знатным юношей, но все претенденты разбегаются, едва только видят невесту… Однажды Лемон публикует ее снимок в газете, и жизнь Пенелопы резко меняется.

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Еще одна комедия в коллекции актерских работ Питера Динклэйджа. В центре сюжета - история двух братьев, Аарона и Райана, которые занимаются организацией траурной церемонии для своего отца. У братьев непростые отношения между собой, которые к тому же подогреваются приехавшей на похороны многочисленной родней. В фильме немало острых и ироничных шуточек, так что его смело можно рекомендовать всем любителям черного юмора.