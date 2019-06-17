Бузова призналась, что раньше хотела вставить импланты в бюст

Ольга Бузова сейчас проводит время в Вероне. Девушка наслаждается отдыхом и общением со своим бывшим Тимофеем Майоровым. Артистка как всегда интригует подписчиков, намекая, что между ними, вполне вероятно, еще не все закончено. Тимофея Ольга нескромно называет самым идеальным из всех её бывших.

Молодые люди оказались вдвоем в романтическом городе Италии не случайно. Они были приглашены на свадьбу общих друзей. Общением исключительно на торжественном вечере пара не обошлась. Фолловеры Бузовой могли наблюдать в сети, как она с Тимофеем развлекается в бассейне.

Хейтеры, увидев ролики и снимки, в очередной раз упрекнули артистку в отсутствии груди и порекомендовали ей вставить импланты. Недоброжелатели убеждены, что она может и должна себе это позволить.

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Если прежде подобные комментарии Ольга оставляла без ответа, то в этот раз призналась подписчикам: раньше она задумывалась о том, чтобы увеличить собственный бюст на пару размеров. Подобные мысли пришли в голову девушке сразу же после развода.

Спустя время певица признаёт, что это была дурость, на которую она, к счастью, так и не решилась. Сейчас она полностью довольна своим телом и небольшим размером. Телеведущая убеждена, что большой бюст визуально прибавляет женщине возраст, а ей это ни к чему.