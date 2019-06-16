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Кейт Миддлтон оголила плечи, а Меган Маркл не желает худеть


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Меган Маркл сразу после рождения малыша стала отказываться от важных встреч, ссылаясь на декрет и желание полностью заняться новорожденным малышом. За последнее время она позволила себе выйти в свет лишь однажды.

Поклонники заметили, что Меган заметно поправилась, но в отличие от озабоченных состоянием собственного тела знаменитостей, Маркл не похудела. Как сообщила королевский биограф Кэти Николл, относительно своей полноты герцогиня совершенно не беспокоится.

С тех пор как она стала мамой, прошел месяц, но в графике Меган по-прежнему нет ни спортивного зала, ни других физических нагрузок. Не переживает герцогиня и относительно рациона. Напротив, она усиленно питается, так как продолжает кормить Арчи грудью. Женщина, как и полагается, прикладывает ребенка по первому требованию.

Интересно, что в апартаментах супруги принца Гарри напольные весы также отсутствуют.

Тем временем Кейт Миддлтон, как и положено герцогине, появляется на публике. На днях она посетила гала-ужин, организованный «Action on Addiction». Для выхода в свет Кейт выбрала приталенное белое платье с воланами. Женщина дополнила его серебристыми лодочками и клатчем в тон.

Выглядела жена принца Уильяма обворожительно, но одна деталь всё же бросилась в глаза критикам. Наряд Миддлтон не соответствовал королевскому протоколу, он полностью оголял ее плечи.

Часть пользователей сети стала возмущаться по этому поводу, отмечая, что герцогине не подобает появляться в таком виде. Поклонники Кейт парировали недовольным. Они убеждены, что в современном мире такие строгие требования к одежде – это пережиток прошлого. Герцогиню Кембриджскую они похвалили, заметив, что выглядела она элегантно и стильно.

Краткая информация о Кейте Миддлтон

Имя: Кейт Миддлтон

День рождения: 09.01.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Рединг, Великобритания

Рост: 175 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцогиня Кембриджская



9 Не нравится 6 Нравится 16.06.2019 Теги: Кейт Миддлтон

Как вы думаете, а не пора ли пересмотреть правила королевского протокола? 5  

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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Валентина / 17.06.19 01:04
    -
    12
    +
    Ну и статейка...О "КейтЕ"???Миддлтон.."Выглядела жена принца Гарри!"Вообще то, она жена Уильяма!Дизлайк Вам 'аффтор'))
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  • Алина / 16.06.19 13:50
    -
    30
    +
    Какой при ду рок такое написал? Были у Меган в гостях? Или сама сказала, что у нее нет весов...ну тьфу на вас..
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  • Анна / 16.06.19 11:30
    -
    86
    +
    Давно ли Кейт стала женой принца Гарри?! Вы хоть проверяйте статьи, перед публикацией
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  • николаевна / 16.06.19 09:54
    -
    13
    +
    Они всего его уже столько раз нарушили, что говорить о правилах, по-моему бессмысленно. Чего только стоит свадьба Гарри и Меган.
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