Кейт Миддлтон оголила плечи, а Меган Маркл не желает худеть
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Меган Маркл сразу после рождения малыша стала отказываться от важных встреч, ссылаясь на декрет и желание полностью заняться новорожденным малышом. За последнее время она позволила себе выйти в свет лишь однажды.
Поклонники заметили, что Меган заметно поправилась, но в отличие от озабоченных состоянием собственного тела знаменитостей, Маркл не похудела. Как сообщила королевский биограф Кэти Николл, относительно своей полноты герцогиня совершенно не беспокоится.
С тех пор как она стала мамой, прошел месяц, но в графике Меган по-прежнему нет ни спортивного зала, ни других физических нагрузок. Не переживает герцогиня и относительно рациона. Напротив, она усиленно питается, так как продолжает кормить Арчи грудью. Женщина, как и полагается, прикладывает ребенка по первому требованию.
Интересно, что в апартаментах супруги принца Гарри напольные весы также отсутствуют.
Тем временем Кейт Миддлтон, как и положено герцогине, появляется на публике. На днях она посетила гала-ужин, организованный «Action on Addiction». Для выхода в свет Кейт выбрала приталенное белое платье с воланами. Женщина дополнила его серебристыми лодочками и клатчем в тон.
Выглядела жена принца Уильяма обворожительно, но одна деталь всё же бросилась в глаза критикам. Наряд Миддлтон не соответствовал королевскому протоколу, он полностью оголял ее плечи.
Часть пользователей сети стала возмущаться по этому поводу, отмечая, что герцогине не подобает появляться в таком виде. Поклонники Кейт парировали недовольным. Они убеждены, что в современном мире такие строгие требования к одежде – это пережиток прошлого. Герцогиню Кембриджскую они похвалили, заметив, что выглядела она элегантно и стильно.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
Как вы думаете, а не пора ли пересмотреть правила королевского протокола? 5
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Валентина / 17.06.19 01:04Ну и статейка...О "КейтЕ"???Миддлтон.."Выглядела жена принца Гарри!"Вообще то, она жена Уильяма!Дизлайк Вам 'аффтор'))
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Алина / 16.06.19 13:50Какой при ду рок такое написал? Были у Меган в гостях? Или сама сказала, что у нее нет весов...ну тьфу на вас..
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Анна / 16.06.19 11:30Давно ли Кейт стала женой принца Гарри?! Вы хоть проверяйте статьи, перед публикацией
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николаевна / 16.06.19 09:54Они всего его уже столько раз нарушили, что говорить о правилах, по-моему бессмысленно. Чего только стоит свадьба Гарри и Меган.