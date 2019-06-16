Кейт Миддлтон оголила плечи, а Меган Маркл не желает худеть

Меган Маркл сразу после рождения малыша стала отказываться от важных встреч, ссылаясь на декрет и желание полностью заняться новорожденным малышом. За последнее время она позволила себе выйти в свет лишь однажды.

Поклонники заметили, что Меган заметно поправилась, но в отличие от озабоченных состоянием собственного тела знаменитостей, Маркл не похудела. Как сообщила королевский биограф Кэти Николл, относительно своей полноты герцогиня совершенно не беспокоится.

С тех пор как она стала мамой, прошел месяц, но в графике Меган по-прежнему нет ни спортивного зала, ни других физических нагрузок. Не переживает герцогиня и относительно рациона. Напротив, она усиленно питается, так как продолжает кормить Арчи грудью. Женщина, как и полагается, прикладывает ребенка по первому требованию.

Интересно, что в апартаментах супруги принца Гарри напольные весы также отсутствуют.

Тем временем Кейт Миддлтон, как и положено герцогине, появляется на публике. На днях она посетила гала-ужин, организованный «Action on Addiction». Для выхода в свет Кейт выбрала приталенное белое платье с воланами. Женщина дополнила его серебристыми лодочками и клатчем в тон.

Выглядела жена принца Уильяма обворожительно, но одна деталь всё же бросилась в глаза критикам. Наряд Миддлтон не соответствовал королевскому протоколу, он полностью оголял ее плечи.

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Часть пользователей сети стала возмущаться по этому поводу, отмечая, что герцогине не подобает появляться в таком виде. Поклонники Кейт парировали недовольным. Они убеждены, что в современном мире такие строгие требования к одежде – это пережиток прошлого. Герцогиню Кембриджскую они похвалили, заметив, что выглядела она элегантно и стильно.