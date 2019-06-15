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Ани Лорак показала фанатам своего нового мужчину


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Прошлый год оказался непростым для Ани Лорак. Публично вскрылась измена её супруга и отца единственной дочери Мурата Налчаджиоглу. Артистка не стала устраивать из этого события шоу. Она подала на развод и попыталась сохранить с мужем дружеский формат общения ради Софии. Спустя некоторое время пресса стала приписывать ей романы с другими известными в мире шоу-бизнеса персонами.

В роли «жениха» Ани Лорак успел побывать Сергей Лазарев, который дружит с ней на протяжении многих лет, а также отец Эмина Агаларова. Ни первая, ни вторая версия не нашли подтверждения. Сама Ани молчала о личной жизни.

Буквально месяц назад женщина решилась на относительно откровенный разговор с представителями прессы. Она дала интервью, в котором рассказала о существенных переменах в жизни. Певица пояснила, что теперь она чувствует себя совершенно по-другому. Ей хочется жить, любить и дышать полной грудью. Ее новое мироощущение выражается в творчестве и имидже.

Ответов на прямые вопросы о наличии мужчины она не давала. Когда в сети стали появляться снимки, на которых Лорак запечатлена в окружении незнакомых молодых людей, никто не придал этому значения. А вот в пабликах, посвящённых звездам, появилась информация, что один из юношей на фото и есть новый мужчина певицы. Личность его оказалась весьма интересной – это Егор Глеб, молодой и перспективный саунд-продюсер лейбла «Black Star».

Разница в возрасте между ним и Каролиной составляет 15 лет. Именно поэтому в правдивость слухов никто не верил. Буквально вчера артистка подтвердила их. Она выложила в своём инстаграм фотографию с Егором. На снимке Ани прижимается к юноше и оба они выглядят счастливыми. Подпись к фото оказалась не менее романтичной и трогательной.

Поклонники сразу же принялись поздравлять певицу, отмечая в комментариях, что она заслуживает счастья, а возраст в наше время не имеет особого значения.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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29 Не нравится 11 Нравится 15.06.2019 Теги: ани лорак

А вам нравится пара Егора и Ани? 3  

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