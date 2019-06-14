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Сябитова призналась, что страдает от своего же экранного образа


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На днях Роза Сябитова опубликовала в своем аккаунте инстаграм необычный пост. Со стороны он напоминал крик души. В подписи к фото женщина рассказала, что не спит уже несколько ночей подряд. Ее одолевают приступы удушья и тяжелейшая депрессия. Что делать с этим навязчивым состоянием, она не знает. Единственное, что Роза может сказать точно: никто из людей, даже близких, не видит в ней живую, настоящую женщину.

Эта ситуация так сильно вымотала Сябитову, что иногда ей кажется – она сходит с ума. Не в силах самостоятельно справиться с подавленным состоянием, Роза обратилась к психологу. Часть беседы с ним она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

В приватном разговоре телеведущая пояснила, что образ свахи-хабалки сильно отличается от неё настоящей. При этом он стал настолько реальным, что иногда она общается сама с собой, как с другим человеком. Вынужденное одиночество в большом загородном доме и необходимость совмещать экранную ипостась и себя настоящую в последнее время довели её до панических атак.

Психолог пообещал Розе помочь справиться с проблемой. Большинство подписчиков Сябитову поддержали. Они отметили, что её поведение в рамках передачи никак не похоже на общение настоящих хабалок. Фолловеры убеждены, телесваха – рационально думающая женщина, которая не боится сказать правду в лицо и расставить точки над «i» на берегу. Поклонники пожелали ей скорейшего восстановления и с облегчением вздохнули, когда узнали, что из-за этой проблемы покидать телепроект Роза не планирует.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полное видео на аккаунте @ivansamuelyan

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Нашлись и скептики, которые не поверили в душещипательные рассказы Сябитовой. Они резонно подметили, что это реклама, а все разговоры свахи о том, что она якобы страдает от собственного образа – всего лишь сюжетная линия, прописанная хорошими пиарщиками.

Краткая информация о Розе Сябитовой

Имя: Роза Сябитова

Отчество: Раифовна

День рождения: 10.02.1962

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 155 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: знаменитая сваха, телеведущая

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1 Не нравится 0 Нравится 14.06.2019 Теги: Роза Сябитова

А как вы думаете, у Розы настоящая проблема или это реклама услуг? 3  

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