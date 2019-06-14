Сябитова призналась, что страдает от своего же экранного образа

На днях Роза Сябитова опубликовала в своем аккаунте инстаграм необычный пост. Со стороны он напоминал крик души. В подписи к фото женщина рассказала, что не спит уже несколько ночей подряд. Ее одолевают приступы удушья и тяжелейшая депрессия. Что делать с этим навязчивым состоянием, она не знает. Единственное, что Роза может сказать точно: никто из людей, даже близких, не видит в ней живую, настоящую женщину.

Эта ситуация так сильно вымотала Сябитову, что иногда ей кажется – она сходит с ума. Не в силах самостоятельно справиться с подавленным состоянием, Роза обратилась к психологу. Часть беседы с ним она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

В приватном разговоре телеведущая пояснила, что образ свахи-хабалки сильно отличается от неё настоящей. При этом он стал настолько реальным, что иногда она общается сама с собой, как с другим человеком. Вынужденное одиночество в большом загородном доме и необходимость совмещать экранную ипостась и себя настоящую в последнее время довели её до панических атак.

Психолог пообещал Розе помочь справиться с проблемой. Большинство подписчиков Сябитову поддержали. Они отметили, что её поведение в рамках передачи никак не похоже на общение настоящих хабалок. Фолловеры убеждены, телесваха – рационально думающая женщина, которая не боится сказать правду в лицо и расставить точки над «i» на берегу. Поклонники пожелали ей скорейшего восстановления и с облегчением вздохнули, когда узнали, что из-за этой проблемы покидать телепроект Роза не планирует.

Нашлись и скептики, которые не поверили в душещипательные рассказы Сябитовой. Они резонно подметили, что это реклама, а все разговоры свахи о том, что она якобы страдает от собственного образа – всего лишь сюжетная линия, прописанная хорошими пиарщиками.