Муж Ксении Бородиной взялся за написание книги

В сети ходит множество разных слухов и кривотолков относительно рода занятий нынешнего мужа Ксении Бородиной —​ Курбана Омарова. Сам он позиционирует себя успешным бизнесменом. О том, что у супруга есть собственный источник доходов, говорит и телеведущая. Однако пользователи убеждены в обратном. Они считают, что мужчина ничем не занимается, и пользуется публичностью Бородиной, как инструментом для раскрутки собственной популярности.

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В пользу данной версии говорит факт покупки роскошного загородного дома самой Ксенией, а не мужем, а также попытки Курбана стать успешным блогером.

Мужчина уже несколько раз пытался привлечь аудиторию. Вначале он запустил канал на YouTube, в котором описывал семейные будни со стороны отца семейства. Позже он попытался снимать вайны и стал раздавать советы нуждающимся в своем аккаунте инстаграм. Интересно, что профильного психологического образования у мужчины нет. Впрочем, ежедневно находясь в окружении трех женщин и дважды побывав в браке, Омаров посчитал, что достаточно изучил семейную психологию. Своим опытом и наблюдениями муж Ксении решил поделиться с другими.

Он рассказал подписчикам, что намерен выпустить собственную книгу. Отрывком из будущего свода советов новоявленный писатель поделился с фолловерами. В нём мужчина рассуждает, кто из представителей сильного пола на самом деле является слабым.

Курбан убежден, что к таковым относятся мужья и парни, запрещающие своим вторым половинкам надевать короткие юбки и указывающие, с кем им стоит общаться, а с кем – нет. По словам мужа Бородиной, настоящий мужчина способен самостоятельно решить проблемы, в том числе и женские.

Обратился автор и к дамам. Он рекомендовал им не злоупотреблять возможностями парней и мужей. Омаров предупредил, что в какой-то момент у них может не оказаться моральных и физических сил, чтобы вытаскивать подругу из очередной передряги.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к подобному решению мужчины. Те, кто с удовольствием читал его рубрику психологической помощи, поддержали Курбана, а вот скептически настроенные пользователи посоветовали мужчине заняться делом, а не пытаться в очередной раз заработать копейку, используя имя супруги.