Бузова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
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Артистка сейчас находится в Турции, где у нее запланировано выступление. Полезное Ольга решила совместить с приятным. В свободное от подготовки к концерту время она с удовольствием отдыхает, загорает и купается. Фотографиями и видео того, как проводит время, Бузова решила поделиться со своими подписчиками.
Так, в ленте певицы появился ролик, в котором сопровождающие ее мужчины подшучивают над девушкой. Они заставляют ее втягивать живот и показывать кубики пресса, делая в этот момент не фото, как думает Ольга, а видео.
Еще в одном ролике артистка решила пошутить сама над собой. Выйдя из моря, она стала обливаться пресной водой. Девушка пыталась позировать и принимать соблазнительные позы, но ничего не получилось. На видео певица выглядела не очень привлекательно, к тому же вода оказалась холодной.
Очевидно, что Бузова умеет смеяться над собой. На всех фото и видео из Турции она не смотрится так же хорошо, как в клипах и на экране. Телеведущая не обрабатывала их фильтрами и редакторами, а на лице ее нет ни грамма макияжа.
Преданные поклонники певицы охотно ставили лайки и были щедры на комплименты. Хейтеры, как обычно, нашли к чему придраться. На их реплики звезда никак не реагировала.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Бузова умеет смеяться над собой? 5
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FOX Благовещенск / 15.06.19 10:39У нас в городе девчонки есть на много красивее по фегурестей !!! Город студентов !!! А так она не чего из себя не представляет одним словом --мажорка и выскачка !!! Не рожи не кожи !!!
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1234 / 14.06.19 14:55В наше время без умения поржать над собой нельзя вообще никуда.
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Локо / 14.06.19 13:47Знаем мы одну такую, писала про цену счастья. За полгода ценник на книженцию с 1200 руб. до 40 руб. упал. И все равно стоит на полках, на фиг не нужна никому.
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Рита / 14.06.19 12:33Да, умеет. Она же как и Собчак прекрасно осведомлена, что далеко не красавица. Тем не менее, обе на гребне популярности и успеха и грубеет деньги лопатой.