Бузова показала, как на самом деле выглядит в купальнике

Артистка сейчас находится в Турции, где у нее запланировано выступление. Полезное Ольга решила совместить с приятным. В свободное от подготовки к концерту время она с удовольствием отдыхает, загорает и купается. Фотографиями и видео того, как проводит время, Бузова решила поделиться со своими подписчиками.

Так, в ленте певицы появился ролик, в котором сопровождающие ее мужчины подшучивают над девушкой. Они заставляют ее втягивать живот и показывать кубики пресса, делая в этот момент не фото, как думает Ольга, а видео.

Еще в одном ролике артистка решила пошутить сама над собой. Выйдя из моря, она стала обливаться пресной водой. Девушка пыталась позировать и принимать соблазнительные позы, но ничего не получилось. На видео певица выглядела не очень привлекательно, к тому же вода оказалась холодной.

Очевидно, что Бузова умеет смеяться над собой. На всех фото и видео из Турции она не смотрится так же хорошо, как в клипах и на экране. Телеведущая не обрабатывала их фильтрами и редакторами, а на лице ее нет ни грамма макияжа.

Преданные поклонники певицы охотно ставили лайки и были щедры на комплименты. Хейтеры, как обычно, нашли к чему придраться. На их реплики звезда никак не реагировала.