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Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ удивила своим пикантным нарядом


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На протяжении многих лет популярная певица Ани Лорак успешно строит музыкальную карьеру. Недавним подтверждением этого стало ее награждение на премии МУЗ-ТВ за лучшее шоу. Однако поклонники были удивлены не только признанием талантов звезды, но и ее чересчур броским нарядом. Звезда появилась в сильно декольтированном платье, выставляющем на обозрение достоинства ее фигуры.

Знаменитость посетила премию МУЗ-ТВ со своей дочерью Соней. Обе они были одеты в черные эффектные платья. Многие фанаты пришли в восторг от выбранного образа певицы и засыпали ее восторженными комментариями, отметив, что Ани и ее дочь выглядят как принцессы.

Однако нашлись и те, кто были сильно возмущены особенностями покроя платья Лорак и посчитали его вызывающим и даже вульгарным. Многие посчитали, что певица намеренно отдает предпочтение подобным нарядам, уже не в первый раз появляясь на публике с излишне глубоким вырезом в зоне декольте.

Кроме того, бурные обсуждения вызвало и лицо певицы, многие посчитали, что оно выглядит неестественно. Ранее в сети обсуждался тот факт, что Ани Лорак переборщила с уколами красоты, что непосредственно отразилось на ее внешнем виде.

Таким образом, появление Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ вызвало неоднозначную реакцию, но, несомненно, привлекло внимание. Как известно, звезда и ранее эпатировала публику своими нарядами.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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42 Не нравится 25 Нравится 14.06.2019 Теги: ани лорак

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