Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ удивила своим пикантным нарядом

На протяжении многих лет популярная певица Ани Лорак успешно строит музыкальную карьеру. Недавним подтверждением этого стало ее награждение на премии МУЗ-ТВ за лучшее шоу. Однако поклонники были удивлены не только признанием талантов звезды, но и ее чересчур броским нарядом. Звезда появилась в сильно декольтированном платье, выставляющем на обозрение достоинства ее фигуры.

Знаменитость посетила премию МУЗ-ТВ со своей дочерью Соней. Обе они были одеты в черные эффектные платья. Многие фанаты пришли в восторг от выбранного образа певицы и засыпали ее восторженными комментариями, отметив, что Ани и ее дочь выглядят как принцессы.

Однако нашлись и те, кто были сильно возмущены особенностями покроя платья Лорак и посчитали его вызывающим и даже вульгарным. Многие посчитали, что певица намеренно отдает предпочтение подобным нарядам, уже не в первый раз появляясь на публике с излишне глубоким вырезом в зоне декольте.

Кроме того, бурные обсуждения вызвало и лицо певицы, многие посчитали, что оно выглядит неестественно. Ранее в сети обсуждался тот факт, что Ани Лорак переборщила с уколами красоты, что непосредственно отразилось на ее внешнем виде.

Таким образом, появление Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ вызвало неоднозначную реакцию, но, несомненно, привлекло внимание. Как известно, звезда и ранее эпатировала публику своими нарядами.