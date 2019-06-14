Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ удивила своим пикантным нарядом
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Знаменитость посетила премию МУЗ-ТВ со своей дочерью Соней. Обе они были одеты в черные эффектные платья. Многие фанаты пришли в восторг от выбранного образа певицы и засыпали ее восторженными комментариями, отметив, что Ани и ее дочь выглядят как принцессы.
Однако нашлись и те, кто были сильно возмущены особенностями покроя платья Лорак и посчитали его вызывающим и даже вульгарным. Многие посчитали, что певица намеренно отдает предпочтение подобным нарядам, уже не в первый раз появляясь на публике с излишне глубоким вырезом в зоне декольте.
Кроме того, бурные обсуждения вызвало и лицо певицы, многие посчитали, что оно выглядит неестественно. Ранее в сети обсуждался тот факт, что Ани Лорак переборщила с уколами красоты, что непосредственно отразилось на ее внешнем виде.
Таким образом, появление Ани Лорак на премии МУЗ-ТВ вызвало неоднозначную реакцию, но, несомненно, привлекло внимание. Как известно, звезда и ранее эпатировала публику своими нарядами.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился наряд Ани Лорак? 11
Лучшие комментарии
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IVA 14.06.19 12:11Вульгарное декольте.
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Тетя Сара 14.06.19 18:35Ну почему как только женщина разводится и статус « в поиске» и при этой ей за... , то сразу на прилавок все прелести вываливаются демонстрируются. Товар лицом что-ли показывают? И чем больше «за» , тем активнее ... у Ани платье не на ее грудь. Товар виден, но упакован не красиво.
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Nardel 14.06.19 12:44Платье красивое, но - на меньшую грудь чем у Ани Лорак и смущают спущенные шлейки - как будто раздевалась и не дораздевалась
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Фу 14.06.19 12:37Ужас!!!
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Леха Усть-Каменогорск 15.06.19 03:54Хочу внести поправку в краткие данные певицы: Ани Лорак - настоящее имя Каролина Мирославовна Куек. А что до платья - вырез через чур прошлый. И с пластикой перебор. Она ей вообще не нужна, пластика эта. Без пластики была шикарной женщиной А щас как манекен в бутике. Доча её, красотка.
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Леха Усть-Каменогорск / 15.06.19 03:54Хочу внести поправку в краткие данные певицы: Ани Лорак - настоящее имя Каролина Мирославовна Куек. А что до платья - вырез через чур прошлый. И с пластикой перебор. Она ей вообще не нужна, пластика эта. Без пластики была шикарной женщиной А щас как манекен в бутике. Доча её, красотка.
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Кост Серов / 14.06.19 20:33Я оцениваю музыкантов по вакалу и музыке!
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Вера / 14.06.19 20:07Согласна с теми комментаторами, у которых вызвал вопрос тот факт, что лицо Ани Лорак несколько изменилось. На мой взгляд, последствия уколов красоты не прошли бесследно и отразились на певице не лучшим образом. Что касается наряда, то она и раньше появлялась в похожих образах, так что я не удивлена
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Инесса / 14.06.19 20:02Ани Лорак - очень эффектная девушка, и доченька ей под стать, тоже выглядит очень мило. Певице не стоит реагировать на критику и негативные комментарии, каждый имеет право выглядеть так, как он хочет, тем более фигура обладает такими достоинствами, которые не стыдно продемонстрировать
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Олеся Санкт-Петербург / 14.06.19 19:44А кому ещё носить подобные наряды, если не девушкам с такой шикарной грудью? xD Не каждый может позволить себе так отпадно выглядеть, так почему бы не оторваться по полной? Мне нравится её лук, она бомбическая в этим, пусть носит, что хочет.
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Тетя Сара / 14.06.19 18:35Ну почему как только женщина разводится и статус « в поиске» и при этой ей за... , то сразу на прилавок все прелести вываливаются демонстрируются. Товар лицом что-ли показывают? И чем больше «за» , тем активнее ... у Ани платье не на ее грудь. Товар виден, но упакован не красиво.
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Бездна / 14.06.19 16:30Отвратительная сама и ее наряд.
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Алик 26 Армавир / 14.06.19 14:29Просто прелесть. Две богини
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Nardel / 14.06.19 12:44Платье красивое, но - на меньшую грудь чем у Ани Лорак и смущают спущенные шлейки - как будто раздевалась и не дораздевалась
-
Фу / 14.06.19 12:37Ужас!!!
-
IVA / 14.06.19 12:11Вульгарное декольте.