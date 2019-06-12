Подруга Меган Маркл рассказала в интервью изданию Us Weekly, что герцогиня не хотела ехать на парад в честь королевы
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Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II отгремел несколько дней назад. Но весь мир по-прежнему обсуждает это масштабное событие. И более всех речь ведут именно о супруге принца Гарри Меган Маркл, для которой этот выход стал первым после рождения ребенка.
Если верить слухам, то Меган даже не была внесена в список приглашенных на празднование гостей. Поговаривают, что своевольная герцогиня приняла самостоятельное решение там появиться, чем сильно разозлила супруга и его семью. И словно в подтверждении этой версии Маркл прибыла к Букингемскому дворцу отдельно от Гарри, да еще в сопровождении неизвестного мужчины. На британских форумах озвучивали версию, что это ее адвокат.
Также Многие зрители, присутствовавшие на параде и наблюдавшие за ним через прямую трансляцию, отмечали плохо скрываемое раздражение принца. В отличие от прошлого года он уже не смотрел на Меган со слепым обожанием, а на балконе дворца и вовсе сделал девушке пару резких замечаний, отчего она едва не расплакалась. Заметили внимательные зрители и то, что герцог и герцогиня Кембриджские предпочли в этот раз стоять подальше от Сассекских, что тоже объяснили бесцеремонным вторжением Маркл на праздник.
Однако одна из подруг Меган (имя не разглашается) решила положить конец подобным домыслам. Так, в интервью журналу Us Weekly она рассказала, что на самом деле герцогиня вовсе не желала присутствовать на этом празднике. Во-первых, ей не хотелось оставлять надолго своего сына Арчи, который появился на свет лишь несколько недель назад. Со слов инсайдера, все это время Маркл проявляла себя как очень заботливая мама. Она находилась со своим ребенком практически постоянно, и мысль доверить его на несколько часов няням пришлась ей не по нраву.
А, во-вторых, по рассказу все той же подруги, Меган серьезно комплексовала из-за лишнего веса, который набрала за время беременности. Девушка не успела "расправиться" с лишними килограммами, поэтому сильно переживала, что на фоне безупречно стройной герцогини Кэтрин, с которой Сассекские ехали в одном экипаже, она будет смотреться еще полнее. Именно поэтому, вопреки дресс-коду, подразумевавшему для дам светлый наряд, Маркл появилась на празднике в темном костюме.
В конце интервью подруга Меган добавила, что благодарить за появление герцогини на параде надо принца Гарри, который воззвал к ее чувству долга и задобрил девушку комплиментами, уверив, что "выглядит она просто потрясающе".
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы в какую версию появления Меган на празднике верите больше? 7
Лучшие комментарии
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[email protected] 12.06.19 18:03Красивая пара. Мне кажется, он скоро остынет, прозреет и прочувствует свой мезальянс. И остынет к ней. И чем больше он будет отдаляться, тем больше она будет обижаться, стараться удержать. На самом деле, она иначе воспитана, и достаточно долго жила в свободе, как актриса, а не по протоколу. Хотела Принца, получила Принца. Со всеми дополнительными бонусами. Вот бы сейчас коляску катать в парке, в шортах и шлёпках, но надо ехать в карете с бабулей королевой и всей его родней. Никого не волнует, что тебе это сейчас неинтересно.У них свой график и свои планы, с которыми нужно считаться. И уже поздно пить Боржоми, потомучто знала, за кого замуж шла. За всё нужно платить. Поэтому, это не будет лёгкий брак. Будет много жертв. И будет раздражение мужа. Он тоже не простой, маму рано потерял, там свои тараканы, которые будут и с ними надо научиться жить.
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IVA 12.06.19 14:45Хосподи, нам бы их проблемы... Маются от безделья. Надо было бы на хлеб зарабатывать - не осталось бы сил и времени на мышиную возню...
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121212 12.06.19 13:03Как-то слащаво и натянуто получилось повествование "подружки" Меган. Скорее всего, это проплаченная акция, чтобы прекратить обсуждения явно испортившихся отношений между Гарри и Меган. Раньше он на нее смотрел как на икону, а сейчас видно невооруженным глазом, что принц раздражен и отстранен от супруги. Интересно, что там произошло?
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Инга 12.06.19 15:50Не хочу злорадствовать в адрес Меган. Над ней итак сейчас смеется весь мир. Она поправилась, отчего чувствует себя неуверенной, Гарри от нее отстранился, дома маленький сын, да еще послеродовая депрессия явно не прошла. В Англии все смотрят на нее враждебно, и в первую очередь семья мужа. Поддержки нет... Давайте просто ей посочувствуем. Если она едва не расплакалась на балконе, значит ей и вправду плохо.
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LilyLoli 12.06.19 20:58Никто никогда не будет учитывать мнение какой-то Меган во дворце. Что скажут, то она и будет делать, что принесут надеть, то и наденет. Куда разрешат поехать, туда и отправится. Странно читать все эту ерунду про то, чего она хотела, чего не хотела. Она должна. А не понравится, есть пример своеволия от Дианы. И результат этого своеволия.
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LilyLoli / 12.06.19 20:58Никто никогда не будет учитывать мнение какой-то Меган во дворце. Что скажут, то она и будет делать, что принесут надеть, то и наденет. Куда разрешат поехать, туда и отправится. Странно читать все эту ерунду про то, чего она хотела, чего не хотела. Она должна. А не понравится, есть пример своеволия от Дианы. И результат этого своеволия.
-
[email protected] / 12.06.19 18:03Красивая пара. Мне кажется, он скоро остынет, прозреет и прочувствует свой мезальянс. И остынет к ней. И чем больше он будет отдаляться, тем больше она будет обижаться, стараться удержать. На самом деле, она иначе воспитана, и достаточно долго жила в свободе, как актриса, а не по протоколу. Хотела Принца, получила Принца. Со всеми дополнительными бонусами. Вот бы сейчас коляску катать в парке, в шортах и шлёпках, но надо ехать в карете с бабулей королевой и всей его родней. Никого не волнует, что тебе это сейчас неинтересно.У них свой график и свои планы, с которыми нужно считаться. И уже поздно пить Боржоми, потомучто знала, за кого замуж шла. За всё нужно платить. Поэтому, это не будет лёгкий брак. Будет много жертв. И будет раздражение мужа. Он тоже не простой, маму рано потерял, там свои тараканы, которые будут и с ними надо научиться жить.
-
Инга / 12.06.19 15:50Не хочу злорадствовать в адрес Меган. Над ней итак сейчас смеется весь мир. Она поправилась, отчего чувствует себя неуверенной, Гарри от нее отстранился, дома маленький сын, да еще послеродовая депрессия явно не прошла. В Англии все смотрят на нее враждебно, и в первую очередь семья мужа. Поддержки нет... Давайте просто ей посочувствуем. Если она едва не расплакалась на балконе, значит ей и вправду плохо.
-
IVA / 12.06.19 14:45Хосподи, нам бы их проблемы... Маются от безделья. Надо было бы на хлеб зарабатывать - не осталось бы сил и времени на мышиную возню...
-
121212 / 12.06.19 13:03Как-то слащаво и натянуто получилось повествование "подружки" Меган. Скорее всего, это проплаченная акция, чтобы прекратить обсуждения явно испортившихся отношений между Гарри и Меган. Раньше он на нее смотрел как на икону, а сейчас видно невооруженным глазом, что принц раздражен и отстранен от супруги. Интересно, что там произошло?
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спб спб / 12.06.19 16:36Сама Меган в журнал и дала информацию, какие тут "подруги"! Уже не смешно!
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1206 Омск / 12.06.19 19:27А произошли партнерские роды...это большой стресс для мужчины (есть опыт знакомых- и вроде все великолепно и папа рад, что был на родах, а на маму как на женщину смотреть не может... в итоге через время-развод((( ) Ну и, конечно же, мезальянс и Мег со своими капризами и Гарр с детскими комплексами.
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