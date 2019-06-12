Подруга Меган Маркл рассказала в интервью изданию Us Weekly, что герцогиня не хотела ехать на парад в честь королевы

Парад в честь королевы Великобритании Елизаветы II отгремел несколько дней назад. Но весь мир по-прежнему обсуждает это масштабное событие. И более всех речь ведут именно о супруге принца Гарри Меган Маркл, для которой этот выход стал первым после рождения ребенка.

Если верить слухам, то Меган даже не была внесена в список приглашенных на празднование гостей. Поговаривают, что своевольная герцогиня приняла самостоятельное решение там появиться, чем сильно разозлила супруга и его семью. И словно в подтверждении этой версии Маркл прибыла к Букингемскому дворцу отдельно от Гарри, да еще в сопровождении неизвестного мужчины. На британских форумах озвучивали версию, что это ее адвокат.

Также Многие зрители, присутствовавшие на параде и наблюдавшие за ним через прямую трансляцию, отмечали плохо скрываемое раздражение принца. В отличие от прошлого года он уже не смотрел на Меган со слепым обожанием, а на балконе дворца и вовсе сделал девушке пару резких замечаний, отчего она едва не расплакалась. Заметили внимательные зрители и то, что герцог и герцогиня Кембриджские предпочли в этот раз стоять подальше от Сассекских, что тоже объяснили бесцеремонным вторжением Маркл на праздник.

Однако одна из подруг Меган (имя не разглашается) решила положить конец подобным домыслам. Так, в интервью журналу Us Weekly она рассказала, что на самом деле герцогиня вовсе не желала присутствовать на этом празднике. Во-первых, ей не хотелось оставлять надолго своего сына Арчи, который появился на свет лишь несколько недель назад. Со слов инсайдера, все это время Маркл проявляла себя как очень заботливая мама. Она находилась со своим ребенком практически постоянно, и мысль доверить его на несколько часов няням пришлась ей не по нраву.

А, во-вторых, по рассказу все той же подруги, Меган серьезно комплексовала из-за лишнего веса, который набрала за время беременности. Девушка не успела "расправиться" с лишними килограммами, поэтому сильно переживала, что на фоне безупречно стройной герцогини Кэтрин, с которой Сассекские ехали в одном экипаже, она будет смотреться еще полнее. Именно поэтому, вопреки дресс-коду, подразумевавшему для дам светлый наряд, Маркл появилась на празднике в темном костюме.

В конце интервью подруга Меган добавила, что благодарить за появление герцогини на параде надо принца Гарри, который воззвал к ее чувству долга и задобрил девушку комплиментами, уверив, что "выглядит она просто потрясающе".