Алексей Панин потребовал от Гарика Харламова, чтобы тот оставил его в покое

Алексей Панин обратился с угрозами к резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Причиной для этого послужили шутки юмориста, опубликованные в социальной сети Инстаграм, которые очень не понравились актёру.

Всё началось с того, что в Сети появилось видео скандального характера, главным героем которого стал Алексей Панин. Как и следовало ожидать, очередной "промах" артиста тут же породил огромное количество всевозможных мемов. Не мог не отреагировать на них и Гарик Харламов, весь микро-блог которого буквально забит двусмысленными шутками. Так, он разместил на своей страничке несколько фотографий актера, подписанных расхожими выражениями, от которых поклонники и коллеги юмориста остались в полном восторге.

А вот Панина этот пост разозлили не на шутку, и несколько дней назад он даже записал для Гарика видеообращение. В нем артист настоятельно потребовал оставить его в покое. "Гарик, дорогой, не буди лихо, пока оно тихо", - предостерег Алексей. - "Я знаю очень много информации про твоих друзей из Comedy Club, и про тебя некоторые вещи. Ты же не хочешь такой расклад, как с Галкиным?"

Далее артист подчеркнул, что он свободный человек и живёт так, как хочет, а остальные просто завидуют его свободе. "Я могу позволить себе быть разным! Я могу позволить себе быть таким, каким хочу", - писал Панин вскоре после появления очередного видео с его участием в Сети.

Что же касается Гарика Харламова, то его актер назвал "бездарным КВН-щиком", которого в своё время выгнали даже из КВН. Себя же Алексей нарек "хорошим артистом", которому приходилось выступать на одной сцене с великими людьми. В заключении своего обращения Панин еще раз призвал резидента Comedy Club оставить его в покое и не изводить своими шутками. И дабы избежать дальнейших конфликтов, оскорблений и обсуждений этой темы, комментарии к посту им были выключены.

В свою очередь Харламов никак на угрозы Панина не отреагировал.