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Алексей Панин потребовал от Гарика Харламова, чтобы тот оставил его в покое


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Алексей Панин обратился с угрозами к резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Причиной для этого послужили шутки юмориста, опубликованные в социальной сети Инстаграм, которые очень не понравились актёру.

Всё началось с того, что в Сети появилось видео скандального характера, главным героем которого стал Алексей Панин. Как и следовало ожидать, очередной "промах" артиста тут же породил огромное количество всевозможных мемов. Не мог не отреагировать на них и Гарик Харламов, весь микро-блог которого буквально забит двусмысленными шутками. Так, он  разместил на своей страничке несколько фотографий актера, подписанных расхожими выражениями, от которых поклонники и коллеги юмориста остались в полном восторге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна нога здесь другая там !

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

А вот Панина этот пост разозлили не на шутку, и несколько дней назад он даже записал для Гарика видеообращение. В нем артист настоятельно потребовал оставить его в покое. "Гарик, дорогой, не буди лихо, пока оно тихо",  - предостерег Алексей. - "Я знаю очень много информации про твоих друзей из Comedy Club, и про тебя некоторые вещи. Ты же не хочешь такой расклад, как с Галкиным?"

Далее артист подчеркнул, что он свободный человек и живёт так, как хочет, а остальные просто завидуют его свободе. "Я могу позволить себе быть разным! Я могу позволить себе быть таким, каким хочу", -  писал Панин вскоре после появления очередного видео с его участием в Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем Добра! 🙋‍♂️

Публикация от Алексей Панин (@alexey_panin_official)

Что же касается Гарика Харламова, то его актер назвал "бездарным КВН-щиком", которого в своё время выгнали даже из КВН. Себя же Алексей нарек "хорошим артистом", которому приходилось выступать на одной сцене с великими людьми. В заключении своего обращения Панин еще раз призвал резидента Comedy Club оставить его в покое и не изводить своими шутками. И дабы избежать дальнейших конфликтов, оскорблений и обсуждений этой темы, комментарии к посту им были выключены.

В свою очередь Харламов никак на угрозы Панина не отреагировал.

Краткая информация о Гарике Харламове

Имя: Гарик Харламов

Отчество: Юрьевич

День рождения: 28.02.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 186 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер, телеведущий

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8 Не нравится 6 Нравится 12.06.2019 Теги: Гарик Харламов

А как вы относитесь к подобным шуткам? 3  

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  • Я / 12.06.19 23:27
    -
    3
    +
    По-моему, Панина пора уже депортировать из нашей страны куда-нибудь подальше, в глубокую-глубокую Африку, или в пустыни Австралии, которым нет конца и края. То, что он творит - омерзительно!!! А органы опеки встали на его сторону и разрешили ему воспитывать дочь. И в связи с этим у меня возникает вопрос: а что с девочкой будет дальше при таком "замечательном" и "славном" отце. Если он и был когда-то хорошим актером, то эти времена давно прошли. Сейчас все воспринимают Алешу как фрика, чьи мерзкие голые фотографии легко можно встретить в интернете.
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  • 999 / 12.06.19 21:30
    -
    1
    +
    Оба они отвратительны - и Харламов, и Панин. Пошлые, грубые, неприятные...
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  • Лиля / 12.06.19 18:44
    -
    5
    +
    Мне вот что страшно - этот неадекват Панин воспитывает дочь. Да, он ее любит, и это круто, но нельзя в нашей стране творить то, что творит он и думать, что это не отразится на девочке. Отберите у него ребенка!
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