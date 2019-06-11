Поклонники восхитились новым фото Екатерины Климовой в Инстаграм
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Екатерина Климова уже неоднократно радовала поклонников фотографиями своего идеального тела. Вот и вчера многодетная мама решила поделиться очередным снимком из душа, и, как всегда, получила в свой адрес шквал комплиментов.
Все самые преданные фанаты Екатерины знают, что актриса является приверженицей натуральной красоты. Она не делает пластических операций, не злоупотребляет косметикой, и даже не наращивает ногти. При этом 41-летняя Климова, у которой к тому же четверо детей, выглядит невероятно молодо, свежо и естественно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поклонники всегда с восторгом принимают откровенные фото актрисы.
Так вышло и с новым снимком из ванной комнаты, где Катя стоит, закутанная в полотенце и льет воду на зеркало. Женщина лаконично подписала публикацию хэштегом "жара", а фолловеры разразились восторгом. "Обалденная Климова!", "Красивая и естественная. Никаких ботекса и филлеров... Очень шикарная!", "Ну, как, как можно быть такой классной? Вы до невозможности красивая", "Катюша, вы великолепны. Мечтаю увидеть вас хотя бы раз в реальной жизни" - восхищались в комментариях сотни поклонниц и поклонников.
При этом сама Екатерина никогда не скрывала, что особенно строго ради поддержания красоты она за собой не следит. Ей достаточно соблюдать лишь несколько установленных правил, чтобы выглядеть превосходно. Например, актриса не любит строгих диет и не придерживается их. Вместо этого она старается не есть на ночь, и питается исключительно печеными блюдами, чтобы в них сохранялись полезные свойства продуктов. Не забывает Климова регулярно ходить в спортзал. А основное ее жизненное кредо - относиться ко всему с позитивом.
Краткая информация о Екатерине Климовой
Имя: Екатерина Климова
Отчество: Александровна
День рождения: 24.01.1978
Возраст: 41 год
Место рождения: Москва
Рост: 168 см
Вес: 57 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, фотографии из душа уместно выставлять в социальных сетях? 4
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nkmk / 11.06.19 22:47Украшение что ли рекламирует... Или она всегда душ принимает с помадой и колье на груди?)) В любом случае Екатерина как всегда прекрасна. Талантливая актриса и милая женщина - на нее в любом образе приятно посмотреть.
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Светлана Н. / 11.06.19 20:29Обожаю эту актрису! Первый раз увидела ее в "Бедной Насте" и была очарована и ей самой, и ее игрой. Восхищалась их парой с Игорем Петренко - они вместе прекрасно смотрелись. Очень жаль, что в итоге разошлись. И вообще, можете сколько угодно минусовать мой комментарий, но выглядит Катя для своих лет и будучи мамой четверых детей действительно превосходно! Далеко не каждая женщина в 35 может похвастаться такой кожей и такими формами.
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111 / 11.06.19 18:55Климова, конечно, красавица, никто не спорит, но зачем в душ идти накрашенной?
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Лиза / 11.06.19 16:00Красотка! Всем бы так шикарно выглядеть в свои 41 год.
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