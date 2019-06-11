Поклонники восхитились новым фото Екатерины Климовой в Инстаграм

Екатерина Климова уже неоднократно радовала поклонников фотографиями своего идеального тела. Вот и вчера многодетная мама решила поделиться очередным снимком из душа, и, как всегда, получила в свой адрес шквал комплиментов.

Все самые преданные фанаты Екатерины знают, что актриса является приверженицей натуральной красоты. Она не делает пластических операций, не злоупотребляет косметикой, и даже не наращивает ногти. При этом 41-летняя Климова, у которой к тому же четверо детей, выглядит невероятно молодо, свежо и естественно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поклонники всегда с восторгом принимают откровенные фото актрисы.

Так вышло и с новым снимком из ванной комнаты, где Катя стоит, закутанная в полотенце и льет воду на зеркало. Женщина лаконично подписала публикацию хэштегом "жара", а фолловеры разразились восторгом. "Обалденная Климова!", "Красивая и естественная. Никаких ботекса и филлеров... Очень шикарная!", "Ну, как, как можно быть такой классной? Вы до невозможности красивая", "Катюша, вы великолепны. Мечтаю увидеть вас хотя бы раз в реальной жизни" - восхищались в комментариях сотни поклонниц и поклонников.

При этом сама Екатерина никогда не скрывала, что особенно строго ради поддержания красоты она за собой не следит. Ей достаточно соблюдать лишь несколько установленных правил, чтобы выглядеть превосходно. Например, актриса не любит строгих диет и не придерживается их. Вместо этого она старается не есть на ночь, и питается исключительно печеными блюдами, чтобы в них сохранялись полезные свойства продуктов. Не забывает Климова регулярно ходить в спортзал. А основное ее жизненное кредо - относиться ко всему с позитивом.