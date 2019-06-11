Виктор Рыбин, вылечившийся от рака кожи, сильно загорел

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин не особо активно ведут инстаграм. Лишь периодически они делятся отдельными моментами своей закулисной жизни. Буквально полгода назад пара огорошила поклонников признанием в серьезных проблемах со здоровьем.

Оказалось, что и Наталья, и Виктор с небольшой разницей во времени заболели одной формой рака кожи. Откровения супругов прозвучали в рамках в передачи «Секрет на миллион».

Артисты пояснили, что на сегодняшний день уже полностью вылечились, но опасность рецидива всё же остается. Из-за этого оба супруга периодически наблюдаются у специалистов. Они проходят необходимые исследования и сдают анализы.

В свете этих событий одно из видео, опубликованных Сенчуковой, не на шутку взволновало поклонников. В ролике запечатлён Виктор, который в компании с женой проводит детям импровизированную экскурсию на палубе теплохода.

По кадрам отчетливо видно, что лицо Рыбина обгорело на солнце. Подписчики напомнили паре, что им находиться под открытыми лучами крайне опасно. Фолловеры настоятельно рекомендовали больше так не экспериментировать и всё-таки прятаться от солнца, используя специальные защитные средства и надевая головные уборы.

Виктор на оставленные фанатами сообщения никак не отреагировал, а вот его жена ответила, что они на самом деле прятались от солнца под навесом судна.