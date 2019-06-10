Меган Маркл едва не расплакалась на балконе Букингемского дворца после замечаний принца Гарри
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В минувший уик-энд весь мир наблюдал очередной парад, проходивший в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Это громкое и очень масштабное событие, на котором, как всегда, присутствовали все члены королевской семьи. И конечно, подданные и журналисты с нетерпением ждали выход Ее Величества вместе с близкими на балкон Букингемского дворца.
Именно там многие поклонники принца Гарри и Меган Маркл, для которой, кстати, этот выход стал первым после родов, и могли наблюдать небольшой, но весьма нехарактерный для этой пары инцидент. Буквально за одну минуту Гарри сделал своей любимой супруге два замечания, причем в весьма резкой форме.
На балконе перед подданными герцог и герцогиня Сассекские стояли в дальнем левом углу. В какой-то момент Меган решила повернуться к мужу, который как раз с кем-то беседовал, но тут же получила от него первое резкое замечание. С растерянной улыбкой Маркл на несколько секунд вновь повернулась лицом к людям, но потом поменяла позицию и встала боком, видимо для того, чтобы поучаствовать в разговоре, который вел Гарри. Однако принцу вновь не понравились действия жены и он сделал ей второе замечание, причем опять в резкой приказной форме. А уже после того, как она встала к нему спиной, герцог недовольно поджал губы, что красноречиво говорило о его раздражении поведением супруги.
А сама Меган в этот момент едва не заплакала. Все те, кто внимательно следил за девушкой, могли заметить, что она с трудом сдерживает застывшие в глазах слезы. После второго замечания Гарри, которое явно ее очень обидело, герцогиня повернулась к подданным и буквально заставила себя вежливо улыбнуться. Но ее глубоко расстроенный и растерянный вид говорили о том, что такого резкого обращения со стороны мужа она не ожидала. Впрочем, многие, как всегда, предположили, что Меган сама виновата в произошедшем. Ведь на балконе категорически нельзя вставать спиной или боком к народу - это считается верхом неуважения.
Обратили все внимание и на то, что герцогиня Сассекская заметно поправилась после рождения сына. И хотя девушка выбрала для первого появления в свет темно-синий костюм, который явно должен был скрыть наличие лишний килограммов, эффект получился точно противоположный. Впрочем, похоже Меган нисколько это не смущало, ведь до вышеупомянутого инцидента она выглядела вполне довольной и счастливой.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, что принц Гарри сказал своей жене? 35
Лучшие комментарии
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Маша Ау 10.06.19 16:08Пора выучить правила и не раздражать мужа пустяками. Дети малые и то знают , что нужно стоять смирно !
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Лариса Ивановна 10.06.19 12:44Мне даже стало ее жалко, если честно. Конечно Менан сама виновата, она всегда творила, что хотела, но, видимо, у Гарри началось прозрение. Слепое обожание прошло, настало время для реального восприятия происходящего. Он действительно был раздражен, это видно. Раньше принц никогда такого недовольства не выказывал, а тут два раза рявкнул на супругу, да еще публично. Это все очень интересно, посмотрим, что дальше будет.
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1 10.06.19 15:15А сам он чуть ли не спиной в это время повернулся к народу - это не неуважение? Не заметила никакого раздражения. Вы там были, чтобы судить о том, что сказал Гарри и по какому поводу?
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Алина 10.06.19 17:15Читаю такие статьи и удивляюсь. У русских нет своих проблем. Так и готовы залезть в трусы к Гарику с Меган. Че вы не обсуждаете путинских дочерей? Страшно, да?
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Елена Москва 10.06.19 19:31Бред! Даже по мимике видно, что ничего подобного он ей не говорил. Как же пресса любит все перевернуть.
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Роман / 11.06.19 13:12Смотри вперёд!
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Ольга Москва / 11.06.19 11:32Так и надо....обезьянок надо дрессировать.
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Наталья Иванова(Картавцева) / 11.06.19 11:11Просто Гарри не настроение был скрей всего,вот выгнал злость на Меган . Щас больше внимание Кейт и Уильям Кембриджских как будущие правителей ,а Гарри и Меган в сторони в тени
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Г.Б. КЕМЕРОВО / 11.06.19 09:24Look up. Он сказал. Взгляни, смотри вперед.
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Lina москва / 10.06.19 22:35исчезни
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Эрика / 10.06.19 21:06А если бы она его и в третий раз не послушала, то он ей подзатыльник бы наверное отвесил )))
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NOYA Москва / 10.06.19 21:04Я полагаю,что Гарри сказал ей "TURN AROUND" , что переводе означает " Развернись"
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Лина / 10.06.19 19:32Хде там раздражение и хде резкость? И хде слезы? Сияющая Меган чуть не расплакалась? Это какое же воображение замечательное у автора!
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Елена Москва / 10.06.19 19:31Бред! Даже по мимике видно, что ничего подобного он ей не говорил. Как же пресса любит все перевернуть.
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Antonius Санкт / 10.06.19 19:07Неужели рыжий начинает возвращать свои яица?
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Светлая мама / 10.06.19 19:02Вы серьезно все думаете, что он ей замечание сказал? Принцу Гарри лично доложили о какой-то ситуации, об этом он сказал Меган. Они оба стоят расстроенные и без лица, что-то явно связанное с ребенком.
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Jane / 10.06.19 18:39Он правильно сделал. Сначала предупредил ее что сейчас будут исполнять государственный гимн. Она его проигнорировала. Во время исполнения гимна не нужно стоять и разговаривать . Это не уважение к стране и народу.
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Анна П. / 10.06.19 17:55А мне одной кажется, что он оба раза говорит ей shut up (замолчи)? Вот прям несколько раз пересмотрела видео, и по губам читается именно эта фраза. И если я права, то понятно, почему супруга на него разобиделась.
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Пара сапожек / 10.06.19 20:10Могло быть и stand up straight
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Я / 10.06.19 17:16У Меган гормональный сбой после родов, она явно не в форме. И Гарри следовало бы быть с ней помягче. Зачем так грубо заставлять ее повернуться. В конце-концов, он сам мог взять ее за талию и ласково поставить так, как надо. И правильно тут кто-то заметил - он и сам крутится, проявляя неуважение в подданным.
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Алина / 10.06.19 17:15Читаю такие статьи и удивляюсь. У русских нет своих проблем. Так и готовы залезть в трусы к Гарику с Меган. Че вы не обсуждаете путинских дочерей? Страшно, да?
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Лена одесса / 10.06.19 21:26100%
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Сид Красноярск / 10.06.19 22:09Может, и помыли бы косточки дочерям Путина, но - ауууу - где они? Как хоть выглядят? Чем занимаются? Тайны российского двора. Члены королевской семьи часто живут под увеличительным стеклом, но голливудской герцогине и этого мало. Есть что-то в ней, что осталось неизвестным всему миру? Шоу должно продолжаться, что бы ни случилось. Любой ценой. Даже начался этот казалось бы красивый роман с грандиозного голливудского вранья. Девочка росла в семье, которой фактически не было, и выбрала себе кумира, противоречивую и красивую принцессу Диану, пошедшую наперекор королевской семье. Хоть кто-то верит, что эта голливудская девочка не знала, что у её кумира два сына??? А будущая герцогиня с экрана не постеснялась изречь, что не знала, кто такой Гарри. Ну вот такая она дремучея...
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Москвичка Моаква / 11.06.19 06:42Как это не знала? Где вы это прочли? Во всех СМИ была история, что она росла с плакатом Гарри перед кроватью, все о нем знала и мечтала выйти за него замуж. И как только Ее стилист, оказавшись в Лондоне на вечеринке где должен был быть Принц Гарри дала ей приглашение - она немедленно вылетела в Лондон из штатов. А дальше дело техники, что после знакомства Ппинц пригласил Ее в Африку, откуда они вернулись уже помолвлеными... об это все женские журналы писали, вот она сила визуализации
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Ольга / 10.06.19 22:36Нифига не страшно. Мы их даже не видели. И не знаем ,где и как они становяться. Так что, не в тему пукнула.
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Лиза Москва / 11.06.19 01:20милочка,ну,какой он Вам Гарик? ну,что за моветон?))
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Алине / 11.06.19 10:34Меня удивляет болезненное стремление пиндосских подсикал поучать русских во всех вопросах ! От того,что ты подлизала лишний раз у Меган, ближе к королевскому двору ты не становишься, - как была, так и останешься свинопаской из хохлостана. Нам нет надобности обсуждать дочерей Путина, они нормальные умные женщины в отличие от какловской шушеры и пиндосского перестарка.
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Арина Москва / 10.06.19 16:13вот сидела бы дома и кормила сына ! А она лезет в свет ! На гормональном фоне обижается на одно слово !
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Fridutche Нижний Новгород / 10.06.19 20:05Она не может сидеть дома, как все прочие мамочки. Присутствовать на таких мероприятиях - часть её обязанностей и работы.
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Gala / 11.06.19 13:35Не лезет в свет, а обязана присутствовать согласно протокола! Вся её жизнь теперь на расписана, где и когда ей присутствовать. И болеет, и не болеет, обязана и точка! Так что, вам и не снилось!
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Маша Ау / 10.06.19 16:08Пора выучить правила и не раздражать мужа пустяками. Дети малые и то знают , что нужно стоять смирно !
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Ник Ау / 10.06.19 16:07Сама виновата
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1 / 10.06.19 15:15А сам он чуть ли не спиной в это время повернулся к народу - это не неуважение? Не заметила никакого раздражения. Вы там были, чтобы судить о том, что сказал Гарри и по какому поводу?
-
Лариса Ивановна / 10.06.19 12:44Мне даже стало ее жалко, если честно. Конечно Менан сама виновата, она всегда творила, что хотела, но, видимо, у Гарри началось прозрение. Слепое обожание прошло, настало время для реального восприятия происходящего. Он действительно был раздражен, это видно. Раньше принц никогда такого недовольства не выказывал, а тут два раза рявкнул на супругу, да еще публично. Это все очень интересно, посмотрим, что дальше будет.