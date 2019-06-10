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Меган Маркл едва не расплакалась на балконе Букингемского дворца после замечаний принца Гарри


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В минувший уик-энд весь мир наблюдал очередной парад, проходивший в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Это громкое и очень масштабное событие, на котором, как всегда, присутствовали все члены королевской семьи. И конечно, подданные и журналисты с нетерпением ждали выход Ее Величества вместе с близкими на балкон Букингемского дворца.

Именно там многие поклонники принца Гарри и Меган Маркл, для которой, кстати, этот выход стал первым после родов, и могли наблюдать небольшой, но весьма нехарактерный для этой пары инцидент. Буквально за одну минуту Гарри сделал своей любимой супруге два замечания, причем в весьма резкой форме.

На балконе перед подданными герцог и герцогиня Сассекские стояли в дальнем левом углу. В какой-то момент Меган решила повернуться к мужу, который как раз с кем-то беседовал, но тут же получила от него первое резкое замечание. С растерянной улыбкой Маркл на несколько секунд вновь повернулась лицом к людям, но потом поменяла позицию и встала боком, видимо для того, чтобы поучаствовать в разговоре, который вел Гарри. Однако принцу вновь не понравились действия жены и он сделал ей второе замечание, причем опять в резкой приказной форме. А уже после того, как она встала к нему спиной, герцог недовольно поджал губы, что красноречиво говорило о его раздражении поведением супруги.

А сама Меган в этот момент едва не заплакала. Все те, кто внимательно следил за девушкой, могли заметить, что она с трудом сдерживает застывшие в глазах слезы. После второго замечания Гарри, которое явно ее очень обидело, герцогиня повернулась к подданным и буквально заставила себя вежливо улыбнуться. Но ее глубоко расстроенный и растерянный вид говорили о том, что такого резкого обращения со стороны мужа она не ожидала. Впрочем, многие, как всегда, предположили, что Меган сама виновата в произошедшем. Ведь на балконе категорически нельзя вставать спиной или боком к народу - это считается верхом неуважения.

Обратили все внимание и на то, что герцогиня Сассекская заметно поправилась после рождения сына. И хотя девушка выбрала для первого появления в свет темно-синий костюм, который явно должен был скрыть наличие лишний килограммов, эффект получился точно противоположный. Впрочем, похоже Меган нисколько это не смущало, ведь до вышеупомянутого инцидента она выглядела вполне довольной и счастливой.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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105 Не нравится 53 Нравится 10.06.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы думаете, что принц Гарри сказал своей жене? 35  

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Лучшие комментарии

  • Маша Ау 10.06.19 16:08
    -
    111
    +
    Пора выучить правила и не раздражать мужа пустяками. Дети малые и то знают , что нужно стоять смирно !
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  • Лариса Ивановна 10.06.19 12:44
    -
    72
    +
    Мне даже стало ее жалко, если честно. Конечно Менан сама виновата, она всегда творила, что хотела, но, видимо, у Гарри началось прозрение. Слепое обожание прошло, настало время для реального восприятия происходящего. Он действительно был раздражен, это видно. Раньше принц никогда такого недовольства не выказывал, а тут два раза рявкнул на супругу, да еще публично. Это все очень интересно, посмотрим, что дальше будет.
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  • 1 10.06.19 15:15
    -
    66
    +
    А сам он чуть ли не спиной в это время повернулся к народу - это не неуважение? Не заметила никакого раздражения. Вы там были, чтобы судить о том, что сказал Гарри и по какому поводу?
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  • Алина 10.06.19 17:15
    -
    58
    +
    Читаю такие статьи и удивляюсь. У русских нет своих проблем. Так и готовы залезть в трусы к Гарику с Меган. Че вы не обсуждаете путинских дочерей? Страшно, да?
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  • Елена Москва 10.06.19 19:31
    -
    39
    +
    Бред! Даже по мимике видно, что ничего подобного он ей не говорил. Как же пресса любит все перевернуть.
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