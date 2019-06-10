Меган Маркл едва не расплакалась на балконе Букингемского дворца после замечаний принца Гарри

В минувший уик-энд весь мир наблюдал очередной парад, проходивший в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Это громкое и очень масштабное событие, на котором, как всегда, присутствовали все члены королевской семьи. И конечно, подданные и журналисты с нетерпением ждали выход Ее Величества вместе с близкими на балкон Букингемского дворца.

Именно там многие поклонники принца Гарри и Меган Маркл, для которой, кстати, этот выход стал первым после родов, и могли наблюдать небольшой, но весьма нехарактерный для этой пары инцидент. Буквально за одну минуту Гарри сделал своей любимой супруге два замечания, причем в весьма резкой форме.

На балконе перед подданными герцог и герцогиня Сассекские стояли в дальнем левом углу. В какой-то момент Меган решила повернуться к мужу, который как раз с кем-то беседовал, но тут же получила от него первое резкое замечание. С растерянной улыбкой Маркл на несколько секунд вновь повернулась лицом к людям, но потом поменяла позицию и встала боком, видимо для того, чтобы поучаствовать в разговоре, который вел Гарри. Однако принцу вновь не понравились действия жены и он сделал ей второе замечание, причем опять в резкой приказной форме. А уже после того, как она встала к нему спиной, герцог недовольно поджал губы, что красноречиво говорило о его раздражении поведением супруги.

А сама Меган в этот момент едва не заплакала. Все те, кто внимательно следил за девушкой, могли заметить, что она с трудом сдерживает застывшие в глазах слезы. После второго замечания Гарри, которое явно ее очень обидело, герцогиня повернулась к подданным и буквально заставила себя вежливо улыбнуться. Но ее глубоко расстроенный и растерянный вид говорили о том, что такого резкого обращения со стороны мужа она не ожидала. Впрочем, многие, как всегда, предположили, что Меган сама виновата в произошедшем. Ведь на балконе категорически нельзя вставать спиной или боком к народу - это считается верхом неуважения.

Обратили все внимание и на то, что герцогиня Сассекская заметно поправилась после рождения сына. И хотя девушка выбрала для первого появления в свет темно-синий костюм, который явно должен был скрыть наличие лишний килограммов, эффект получился точно противоположный. Впрочем, похоже Меган нисколько это не смущало, ведь до вышеупомянутого инцидента она выглядела вполне довольной и счастливой.