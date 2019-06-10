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Поклонники обсуждают исхудавшие руки Анджелины Джоли


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Анджелина Джоли уже давно пугает поклонников своей болезненной худобой. При росте 169 см она весит всего 43 кг. И это ещё не предел, ведь некоторое время назад вес самой известной голливудской актрисы и вовсе достигал 38 килограммов. Тогда, чтобы спасти свою жизнь, Анджелина обратилась в клинику, где ей помогли поправиться на 5 кг. Но сейчас, как уверены фанаты, их любимица вновь начала стремительно худеть.

А причиной для беспокойства послужили новые фотографии Энджи из Колумбии. На южноамериканский материк Джоли отправилась в качестве посла доброй воли с гуманитарной миссией ООН. Её цель - помочь семьям, живущим в ужасных условиях в лагере беженцев. И, чтобы достичь ее, знаменитость даже встретилась с руководством страны. Вот именно там на границе с Венесуэлой и было сделано фото, которое многих заставило ужаснуться. На нем, как это часто бывает, Анджелина запечатлена с детьми. Но поклонники, увидевшие публикацию журнала "Justjared" в Instagram, обсуждают вовсе не это.

Они шокированы оголенными руками своей любимицы, на которых уже совершенно не осталось мышц, а только кожа с проглядывающимся под ней переплетением вен. "Святые угодники, кто-нибудь дайте ей поесть! Бьюсь об заклад, многие беженцы пытаются ее накормить, отдав свою еду", "Как выпирают вены! Она больна? У неё анорексия?", "Здоровая женщина так выглядеть не может, неужели она этого не понимает?! Ей нужно заняться собой хотя бы ради своих детей", - комментировали подписчики "Justjared" фотографию актрисы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Также многие заметили, что одета Джоли в объемное платье, скрывающее фигуру. И конечно было понятно, что она выбрала такой наряд не случайно, а для того, чтобы спрятать свое, в прямом смысле, иссохшее, тело. Все это породило новую волну слухов, о том, что Анджелина все-таки серьезно больна.  

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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2 Не нравится 1 Нравится 10.06.2019 Теги: Анджелина Джоли

А вы считаете такую худобу нормальной? 5  

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  • Киримова / 10.06.19 20:59
    -
    4
    +
    Кто-то говорит (сама Энджи, кажись), что это последние несколько лет с Питтом ее так подкосили. Но мне кажется Брэд тут ни при чем. Он наверное и пить начал потому, что с ее тараканами ужиться не мог.
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  • С. / 10.06.19 20:21
    -
    2
    +
    Да, безобразной бывает не только полнота, но и худоба. Джоли наверное уже просто не может остановить этот процесс. Так часто бывает с людьми, больными анорексией. И сейчас мне искренне жаль эту прекрасную актрису и красивую женщину. С ней явно происходит что-то страшное.
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  • 121212 / 10.06.19 17:39
    -
    0
    +
    О Боже, во что она себя превратила?! Это же настоящее истощение. Энджи, ты так долго не протянешь. Верни свою прежнюю форму, когда ты снималась в "Ларе Крофт".
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  • Зарема Москва / 10.06.19 14:47
    -
    0
    +
    Кошмар какой! Всегда восхищалась Анджелиной, ее внешностью, но эти руки... У меня глаза слезятся.
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