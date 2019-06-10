Поклонники обсуждают исхудавшие руки Анджелины Джоли

Анджелина Джоли уже давно пугает поклонников своей болезненной худобой. При росте 169 см она весит всего 43 кг. И это ещё не предел, ведь некоторое время назад вес самой известной голливудской актрисы и вовсе достигал 38 килограммов. Тогда, чтобы спасти свою жизнь, Анджелина обратилась в клинику, где ей помогли поправиться на 5 кг. Но сейчас, как уверены фанаты, их любимица вновь начала стремительно худеть.

А причиной для беспокойства послужили новые фотографии Энджи из Колумбии. На южноамериканский материк Джоли отправилась в качестве посла доброй воли с гуманитарной миссией ООН. Её цель - помочь семьям, живущим в ужасных условиях в лагере беженцев. И, чтобы достичь ее, знаменитость даже встретилась с руководством страны. Вот именно там на границе с Венесуэлой и было сделано фото, которое многих заставило ужаснуться. На нем, как это часто бывает, Анджелина запечатлена с детьми. Но поклонники, увидевшие публикацию журнала "Justjared" в Instagram, обсуждают вовсе не это.

Они шокированы оголенными руками своей любимицы, на которых уже совершенно не осталось мышц, а только кожа с проглядывающимся под ней переплетением вен. "Святые угодники, кто-нибудь дайте ей поесть! Бьюсь об заклад, многие беженцы пытаются ее накормить, отдав свою еду", "Как выпирают вены! Она больна? У неё анорексия?", "Здоровая женщина так выглядеть не может, неужели она этого не понимает?! Ей нужно заняться собой хотя бы ради своих детей", - комментировали подписчики "Justjared" фотографию актрисы.

Также многие заметили, что одета Джоли в объемное платье, скрывающее фигуру. И конечно было понятно, что она выбрала такой наряд не случайно, а для того, чтобы спрятать свое, в прямом смысле, иссохшее, тело. Все это породило новую волну слухов, о том, что Анджелина все-таки серьезно больна.