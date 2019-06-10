Виталина Цымбалюк получила пощечину от своей бывшей подруги Элины Мазур
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Виталина Цымбалюк-Романовская на глазах своего возлюбленного Прохора Шаляпина получила пощечину. Агрессию в ее сторону проявила бывшая подруга Элина Мазур.
Вот уже более двух лет вся страна наблюдает за противостоянием некогда неразлучных приятельниц. За это время женщины неоднократно осыпали друг друга оскорблениями и взаимными претензиями с экранов ТВ, однако встречи лицом к лицу избегали. И все-таки она случилась. На съемки передачи НТВ "Новые русские сенсации" Виталина пришла ответить на самые громкие обвинения экс-подруги, а Элина захотела услышать, что же скажет Цымбалюк-Романовская.
Как и ожидалась, за глаза избранница Прохора Шаляпина обвиняла Мазур в клевете и вместе с певцом откровенно насмехалась над ней. В свою очередь Элина рассказала некоторые скандальные подробности о получении Виталиной российского гражданства и ее работе в театре Армена Джигарханяна. Так, например, Мазур вспомнила, как Цымбалюк-Романовская избавлялась от ведущих актеров: Владимира Капустина, Андрея Мерзликина, Станислава Дужникова и Елены Ксенофонтовой. Последней она и вовсе объявила настоящую войну, буквально заставив Елену покинуть сцену, на которой та выступала 13 лет.
В целом, на протяжении съемок Элина довольно стойко сносила все насмешки и оскорбления Прохора и Виталины в свой адрес. Но после того, как певец назвал ее "змеей", которую они пригрели на груди, а Виталина заявила, что бывшая подруга ходит по всем каналам и наживается на их имени, Мазур не выдержала. Выскочив из своей студии, она направилась в комнату, где давали интервью ее оппоненты, и без лишних слов набросилась на Цымбалюк-Романовскую. Защититься Виталина не успела, отчего и получила увесистую пощечину по лицу. Шаляпин на произошедшее тоже отреагировал не сразу. И только когда Элина бросилась на его невесту во второй раз, он попытался их разнять.
И здесь следует заметить, что большинство зрителей, посмотревших выпуск, оказались на стороне Элины Мазур. В комментариях к передаче они возмущались тем, как вызывающе вели себя Прохор и Виталина, и искренне поддерживали женщину, решившую дать им отпор.
Краткая информация о Прохоре Шаляпине
Имя: Прохор Шаляпин
Отчество: Андреевич
День рождения: 26.11.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Волгоград
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, композитор
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А как вы относитесь к такому проявлению агрессии? 4
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Ната / 10.06.19 22:27Да обе они противные - и Мазур, и Цымбалюк-Романовская. Две хабалки, которые мать родную за деньги продадут. А уж ради того, чтобы попиариться в телевизоре, любую гадость скажут и сотворят.
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белоруска / 10.06.19 20:31Э. Мазур очень нагловатая, видно её жизнь шманает только так, не культурная, не интеллигентная. Даже замахиваться на бывшую свою подругу--это уже Мазур опускается ниже плинтуса, чувствует свою слабость. Позор.
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Сара / 10.06.19 20:29Виталина змея, и это сразу видно. Мягко стелет, жестко спать... Голосок такой тихий, вкрадчивый, а глаза хитрые, правильно Мазур про нее говорит - врет и не краснеет. А Прохор - это альфонс, пустышка. Готов говорить что угодно, сочинять и рассказывать про себя, свою семью какие угодно бредни, лишь бы на ТВ приглашать не перестали. Петь не получилось - стал шутом. Надоело уже на них смотреть.
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Алина / 10.06.19 17:35В психушке опять забор сломался?? Что за шоу неадекватов нам показывают? Надели уже и этот певец-неудачник Прохор, и подружка его-аферистка. Такое чувство, что в стране людей нормальных не осталось.