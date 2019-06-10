 
 
 

 
 
На главную
 
 

Виталина Цымбалюк получила пощечину от своей бывшей подруги Элины Мазур


0 3

Виталина Цымбалюк-Романовская на глазах своего возлюбленного Прохора Шаляпина получила пощечину. Агрессию в ее сторону проявила бывшая подруга Элина Мазур.

Вот уже более двух лет вся страна наблюдает за противостоянием некогда неразлучных приятельниц. За это время женщины неоднократно осыпали друг друга оскорблениями и взаимными претензиями с экранов ТВ, однако встречи лицом к лицу избегали. И все-таки она случилась. На съемки передачи НТВ "Новые русские сенсации" Виталина пришла ответить на самые громкие обвинения экс-подруги, а Элина захотела услышать, что же скажет Цымбалюк-Романовская.

Как и ожидалась, за глаза избранница Прохора Шаляпина обвиняла Мазур в клевете и вместе с певцом откровенно насмехалась над ней. В свою очередь Элина рассказала некоторые скандальные подробности о получении Виталиной российского гражданства и ее работе в театре Армена Джигарханяна. Так, например, Мазур вспомнила, как Цымбалюк-Романовская избавлялась от ведущих актеров: Владимира Капустина, Андрея Мерзликина, Станислава Дужникова и Елены Ксенофонтовой. Последней она и вовсе объявила настоящую войну, буквально заставив Елену покинуть сцену, на которой та выступала 13 лет.

В целом, на протяжении съемок Элина довольно стойко сносила все насмешки и оскорбления Прохора и Виталины в свой адрес. Но после того, как певец назвал ее "змеей", которую они пригрели на груди, а Виталина заявила, что бывшая подруга ходит по всем каналам и наживается на их имени, Мазур не выдержала. Выскочив из своей студии, она направилась в комнату, где давали интервью ее оппоненты, и без лишних слов набросилась на Цымбалюк-Романовскую. Защититься Виталина не успела, отчего и получила увесистую пощечину по лицу. Шаляпин на произошедшее тоже отреагировал не сразу. И только когда Элина бросилась на его невесту во второй раз, он попытался их разнять.

И здесь следует заметить, что большинство зрителей, посмотревших выпуск, оказались на стороне Элины Мазур. В комментариях к передаче они возмущались тем, как вызывающе вели себя Прохор и Виталина, и искренне поддерживали женщину, решившую дать им отпор.

 

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Волгоград

Рост: 193 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

Смотреть фотографии с Прохором Шаляпиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Прохором Шаляпиным


3 Не нравится 0 Нравится 10.06.2019 Теги: Прохор Шаляпин

А как вы относитесь к такому проявлению агрессии? 4  

Оставить комментарий
  • Ната / 10.06.19 22:27
    -
    3
    +
    Да обе они противные - и Мазур, и Цымбалюк-Романовская. Две хабалки, которые мать родную за деньги продадут. А уж ради того, чтобы попиариться в телевизоре, любую гадость скажут и сотворят.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • белоруска / 10.06.19 20:31
    -
    2
    +
    Э. Мазур очень нагловатая, видно её жизнь шманает только так, не культурная, не интеллигентная. Даже замахиваться на бывшую свою подругу--это уже Мазур опускается ниже плинтуса, чувствует свою слабость. Позор.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сара / 10.06.19 20:29
    -
    5
    +
    Виталина змея, и это сразу видно. Мягко стелет, жестко спать... Голосок такой тихий, вкрадчивый, а глаза хитрые, правильно Мазур про нее говорит - врет и не краснеет. А Прохор - это альфонс, пустышка. Готов говорить что угодно, сочинять и рассказывать про себя, свою семью какие угодно бредни, лишь бы на ТВ приглашать не перестали. Петь не получилось - стал шутом. Надоело уже на них смотреть.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алина / 10.06.19 17:35
    -
    10
    +
    В психушке опять забор сломался?? Что за шоу неадекватов нам показывают? Надели уже и этот певец-неудачник Прохор, и подружка его-аферистка. Такое чувство, что в стране людей нормальных не осталось.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору