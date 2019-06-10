Виталина Цымбалюк получила пощечину от своей бывшей подруги Элины Мазур

Виталина Цымбалюк-Романовская на глазах своего возлюбленного Прохора Шаляпина получила пощечину. Агрессию в ее сторону проявила бывшая подруга Элина Мазур.

Вот уже более двух лет вся страна наблюдает за противостоянием некогда неразлучных приятельниц. За это время женщины неоднократно осыпали друг друга оскорблениями и взаимными претензиями с экранов ТВ, однако встречи лицом к лицу избегали. И все-таки она случилась. На съемки передачи НТВ "Новые русские сенсации" Виталина пришла ответить на самые громкие обвинения экс-подруги, а Элина захотела услышать, что же скажет Цымбалюк-Романовская.

Как и ожидалась, за глаза избранница Прохора Шаляпина обвиняла Мазур в клевете и вместе с певцом откровенно насмехалась над ней. В свою очередь Элина рассказала некоторые скандальные подробности о получении Виталиной российского гражданства и ее работе в театре Армена Джигарханяна. Так, например, Мазур вспомнила, как Цымбалюк-Романовская избавлялась от ведущих актеров: Владимира Капустина, Андрея Мерзликина, Станислава Дужникова и Елены Ксенофонтовой. Последней она и вовсе объявила настоящую войну, буквально заставив Елену покинуть сцену, на которой та выступала 13 лет.

В целом, на протяжении съемок Элина довольно стойко сносила все насмешки и оскорбления Прохора и Виталины в свой адрес. Но после того, как певец назвал ее "змеей", которую они пригрели на груди, а Виталина заявила, что бывшая подруга ходит по всем каналам и наживается на их имени, Мазур не выдержала. Выскочив из своей студии, она направилась в комнату, где давали интервью ее оппоненты, и без лишних слов набросилась на Цымбалюк-Романовскую. Защититься Виталина не успела, отчего и получила увесистую пощечину по лицу. Шаляпин на произошедшее тоже отреагировал не сразу. И только когда Элина бросилась на его невесту во второй раз, он попытался их разнять.

И здесь следует заметить, что большинство зрителей, посмотревших выпуск, оказались на стороне Элины Мазур. В комментариях к передаче они возмущались тем, как вызывающе вели себя Прохор и Виталина, и искренне поддерживали женщину, решившую дать им отпор.