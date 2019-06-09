Топ 5: звезды в облегающих комбинезонах и платьях

Вопреки логике, облегающие наряды любят обладательницы очень пышных форм. У этих звезд арсенал комбинезонов, леггинсов и платьев, максимально подчеркивающих фигуру, огромен. Узнаем, кто эти знаменитости.

Дита фон Тиз

Признанная королева бурлеска обожает платья, которые подчеркивают её идеальные пропорции. Нередко звезда дополняет их корсетами, сужающими талию. Смелые образы актрисы привлекают внимание сильного пола, а вот женщинам остается только гадать, как звезда умудряется ходить в столь узких юбках и на высоких каблуках.

Бейонсе

Типичные для латиноамериканских женщин пышные бедра Бейонсе любила демонстрировать ещё в самом начале своей карьеры. Правда, после рождения детей, короткие шорты она сменила на комбинезоны и длинные платья.

Несмотря на длину макси, её фигуру можно рассмотреть в мельчайших деталях. Большинство нарядов певицы максимально облегают тело и демонстрируют отсутствие изъянов.

Дженнифер Лопес

Звезда, застрахованные ягодицы которой обсуждали ещё 10 лет назад, любит делать акценты на выдающихся частях своего тела. Для этого она, не стесняясь, надевает полупрозрачные комбинезоны и одежду оттенка, который сливается с её кожей.

Как и положено звезде мирового масштаба, наряды Дженнифер расшиваются камнями Сваровски вручную. На сцене и на красных ковровых дорожках Лопес во всех смыслах блистает и привлекает внимание папарацци к чарующим изгибам.

Ким Кардашьян

Самая знаменитая на сегодня звезда социальных сетей всегда привлекала внимание поклонников и фотографов непропорциональными и очень пышными формами. Ким не старается их скрыть, наоборот, она всегда подчеркивает бедра, талию и бюст облегающими платьями, топами, джинсами и комбинезонами.

Иногда кажется, что комбинезон или брюки вот-вот треснут на очень пышных бедрах, но пока подобных конфузов с Кардашьян не случалось.

Лолита

Отечественная звезда такими формами, как Дженнифер или Ким, похвастать явно не может. Это не мешает ей надевать на себя облегающие тело комбинезоны и боди с полупрозрачными пеньюарами поверх. Критика стилистов и пользователей сети на Милявскую не влияет.

Она парирует, что живёт насыщенной жизнью, в которой всё прекрасно, а потому на мнение остальных ей всё равно.

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