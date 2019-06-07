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Подписчики уличили Ольгу Бузову в плагиате и высмеяли ее новую песню


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На днях Ольга Бузова с помпой презентовала свой новый трек и клип к нему. Событие даже успело приобрести скандальный характер. Певица не стала приглашать никого из коллег по съемочной площадке реалити-шоу «Дом 2». Впрочем, творческая задумка клипа и слова песни оказались настолько яркими, что пользователи сети на очередной конфликт соведущих особого внимания не обратили.

В этот раз слова в песне оказались бессвязными, а рифма незатейливой. Подписчики настоятельно попросили Бузову не жалеть средств и найти действительно хорошего автора. По сравнению с ее предыдущими треками, этот оказался самым настоящим провалом.

Как ни странно, но видеоряд с эффектными костюмами и декорациями не смог вытянуть слабый вокал и отсутствие смысла в песне. Более того, многим в глаза бросился откровенный плагиат. Идею сделать постановку, танцуя в воде, Бузова позаимствовала у Дженнифер Лопес.

Посмотревшие и сравнившие два клипа зрители отмечали, что мировая знаменитость была на порядок лучше отечественной певицы. Танцевальную постановку Дженнифер готовили профессионалы и это очевидно, а вот па Ольги напомнили подписчикам номера самодеятельности в сельском ДК.

Еще больше вопросов вызвал образ Бузовой. Подобранный ею костюм оказался копией наряда, в котором Джей Ло появилась на Met Gala 2019. Сравнительные коллажи со снимками двух знаменитостей буквально заполонили сеть.

Сама Бузова никаких комментариев относительно резонных замечаний со стороны пользователей не давала.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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13 Не нравится 10 Нравится 07.06.2019 Теги: Ольга Бузова

Как вы считаете, зачем Ольга копирует образ Джей Ло? 9  

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