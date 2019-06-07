Подписчики уличили Ольгу Бузову в плагиате и высмеяли ее новую песню

На днях Ольга Бузова с помпой презентовала свой новый трек и клип к нему. Событие даже успело приобрести скандальный характер. Певица не стала приглашать никого из коллег по съемочной площадке реалити-шоу «Дом 2». Впрочем, творческая задумка клипа и слова песни оказались настолько яркими, что пользователи сети на очередной конфликт соведущих особого внимания не обратили.

В этот раз слова в песне оказались бессвязными, а рифма незатейливой. Подписчики настоятельно попросили Бузову не жалеть средств и найти действительно хорошего автора. По сравнению с ее предыдущими треками, этот оказался самым настоящим провалом.

Как ни странно, но видеоряд с эффектными костюмами и декорациями не смог вытянуть слабый вокал и отсутствие смысла в песне. Более того, многим в глаза бросился откровенный плагиат. Идею сделать постановку, танцуя в воде, Бузова позаимствовала у Дженнифер Лопес.

Посмотревшие и сравнившие два клипа зрители отмечали, что мировая знаменитость была на порядок лучше отечественной певицы. Танцевальную постановку Дженнифер готовили профессионалы и это очевидно, а вот па Ольги напомнили подписчикам номера самодеятельности в сельском ДК.

Еще больше вопросов вызвал образ Бузовой. Подобранный ею костюм оказался копией наряда, в котором Джей Ло появилась на Met Gala 2019. Сравнительные коллажи со снимками двух знаменитостей буквально заполонили сеть.

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Сама Бузова никаких комментариев относительно резонных замечаний со стороны пользователей не давала.