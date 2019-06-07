Елена Пивоварова обвинила Божену Рынску в краже ковра за полмиллиона рублей

Божена Рынска, вдова ушедшего из жизни основателя НТВ Игоря Малашенко, и Елена Пивоварова, его бывшая супруга, вступили в нешуточное противостояние. Женщины делят наследство. И на этой неделе основным предметом их спора стал ковер, стоимостью полмиллиона рублей.

Если говорить конкретнее, то Пивоварова обвинила Рынску в краже этого предмета роскоши. Доводы Елены весьма просты - Божене катастрофически не хватает денег после смерти супруга. Тем более и сама журналист неоднократно признавала это в многочисленных интервью. Рынске даже пришлось распродавать свои платья, сумочки и украшения, причем по вполне бросовой цене. А также браться за рекламу в Инстаграм, чтобы вести тот образ жизни, к которому она привыкла.

Зная об этих трудностях, Пивоварова предположила, что именно Божена была тем человеком, который проник в их Подмосковную резиденцию и забрал дорогостоящий ковёр. Как довольно хрупкая женщина могла унести на своих плечах, да еще и незаметно, столь крупногабаритную вещь, Елена не уточняет. Она лишь настаивает на том, что у Рынски не было на этот ковер никаких прав, так как она и Игорь приобрели его еще будучи в браке.

Эксперты оценили стоимость украденного ковра в 500 000 рублей. Теперь Пивоварова намерена написать заявление в полицию, а в качестве главной подозреваемой в краже указать вдову своего экс-супруга. Сама же Божена Рынска пока никак эти обвинения не прокомментировала. Сейчас она всецело поглощена идеей рождения ребенка с помощью суррогатной матери.

Также по версии некоторых СМИ, Елена Пивоварова хочет оспорить факт дарения Малашенко пятикомнатной квартиры на Патриарших прудах Божене Рынской. Как уверена бывшая супруга основателя НТВ, на момент дарения Игорь находился под воздействием серьёзной медикаментозной терапии, и не мог принимать внятных решений.