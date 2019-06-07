Елена Пивоварова обвинила Божену Рынску в краже ковра за полмиллиона рублей
0 0
Божена Рынска, вдова ушедшего из жизни основателя НТВ Игоря Малашенко, и Елена Пивоварова, его бывшая супруга, вступили в нешуточное противостояние. Женщины делят наследство. И на этой неделе основным предметом их спора стал ковер, стоимостью полмиллиона рублей.
Если говорить конкретнее, то Пивоварова обвинила Рынску в краже этого предмета роскоши. Доводы Елены весьма просты - Божене катастрофически не хватает денег после смерти супруга. Тем более и сама журналист неоднократно признавала это в многочисленных интервью. Рынске даже пришлось распродавать свои платья, сумочки и украшения, причем по вполне бросовой цене. А также браться за рекламу в Инстаграм, чтобы вести тот образ жизни, к которому она привыкла.
Зная об этих трудностях, Пивоварова предположила, что именно Божена была тем человеком, который проник в их Подмосковную резиденцию и забрал дорогостоящий ковёр. Как довольно хрупкая женщина могла унести на своих плечах, да еще и незаметно, столь крупногабаритную вещь, Елена не уточняет. Она лишь настаивает на том, что у Рынски не было на этот ковер никаких прав, так как она и Игорь приобрели его еще будучи в браке.
Эксперты оценили стоимость украденного ковра в 500 000 рублей. Теперь Пивоварова намерена написать заявление в полицию, а в качестве главной подозреваемой в краже указать вдову своего экс-супруга. Сама же Божена Рынска пока никак эти обвинения не прокомментировала. Сейчас она всецело поглощена идеей рождения ребенка с помощью суррогатной матери.
Также по версии некоторых СМИ, Елена Пивоварова хочет оспорить факт дарения Малашенко пятикомнатной квартиры на Патриарших прудах Божене Рынской. Как уверена бывшая супруга основателя НТВ, на момент дарения Игорь находился под воздействием серьёзной медикаментозной терапии, и не мог принимать внятных решений.
Краткая информация о Божене Рынске
Имя: Божена Рынска
Отчество: Львовна
День рождения: 20.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: журналистка, писательница, блогер
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о ситуации с ковром? 3
-
Lina / 08.06.19 14:17А мне омерзительна эта старая дура, которая безобразно изменяла своему интеллигентному мужу с разными проходимцами, а теперь ударилась в религию, однако, за барахло судиться набожность ей не мешает.
-
Анастасия / 07.06.19 19:28Посмеялась от души, представляя Рынску, волокущую ковер за полмиллиона. А если серьезно, то Пивоварова во всей этой истории у меня вызывает гораздо большее отвращение, чем Божена. Все имущество и миллионы так и так Елене и детям их совместным с Малашенко отошли. Живи и радуйся, оставь его вдову в покое. Итак должно быть камнем на сердце, что бывший муж из-за всех этих судебных разбирательств повесился. Но нет, баба неугомонная и даже пропавший ковер, который может сама и припрятала, на Рынску вешает. И квартиру, я не сомневаюсь, захочет отобрать. Это уже жадность.
-
Хиппи 11 / 07.06.19 13:01Люди живут по принципу: денег много не бывает, и готовы грызться за все ковры-мохры. А вообще становится смешно, когда представляю, как Божена Рынска тащит перекинутый через плечо огромный дорогущий ковер через всю Москву.