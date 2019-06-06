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Меган Маркл увлеклась онлайн шопингом


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Меган Маркл находится в своём официальном декретном отпуске. Она практически не появляется в обществе и отказывается от официальных встреч даже с самыми видными политиками. Своё свободное время женщина посвящает обустройству дома в Виндзоре и онлайн шопингу.

О новом пристрастии герцогини представителям прессы сообщила её близкая приятельница. Женщина рассказала, что маниакальную тягу к шопингу Меган так и не забросила. Правда, ввиду обстоятельств делает она это в онлайн режиме.

Изменился и характер покупок Меган. Вместо платьев и аксессуаров для себя, новоиспеченная мама покупает вещи, мебель и товары для новорожденного. Если верить словам приятельницы, Маркл ежедневно кидает в корзину до десятка товаров.

Интересно, что принц Гарри еще до рождения малыша обеспечил его всем необходимым. Поговаривают, что супруг уже начал волноваться из-за зависимости жены, которая и раньше была замечена в расточительности.

Кстати, мебель для Арчи герцогиня Сассекская покупает не просто так. Женщина занялась переделкой детской в новом доме.

Напомним, что ремонт в жилище пары был закончен всего пару недель назад, но Меган осталась недовольна увиденным. Приближенные к чете люди рассказывают, что супругу Гарри не устроила нейтральная серо-бежевая гамма, в которой была сделана детская.

Маркл заявила, что её ребёнок очень активный и жизнерадостный. Находиться в такой сдержанной по цвету комнате ему будет явно не комфортно. Женщина твердо намерена полностью её переделать. Для этих целей она уже пригласила известного в Великобритании дизайнера интерьеров Вики Чарльз.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 06.06.2019 Теги: Меган Маркл

Как вы считаете, мания Меган к покупкам может стать для её близких проблемой? 4  

Оставить комментарий
  • лили новогрудок / 06.06.19 17:24
    -
    1
    +
    К сожалению, она спускает на ветер деньги Чарльза( он дал ей безлимитную карточку). А так как Чарльз ее любит, то ничего ей не будет. А так хочется, чтобы ее приструнили раз и навсегда.
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  • Миронова / 06.06.19 17:12
    -
    2
    +
    Думаю, что может. Она же не собственные средства расходует. Всё это деньги из налогов жителей страны. С неё будут спрашивать, и общественность будет возмущаться.
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  • Cool / 06.06.19 16:36
    -
    2
    +
    Давно пора ее приструнить. Новости, что она спускает все на магазины, уже не раз появлялись. Не на пустом же месте они возникают.
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  • Мамаша / 06.06.19 12:31
    -
    2
    +
    Я же говорю – она всех там разорит. ПрЫнцы вон в ботинках дырявых ходят, то один, то второй. Да, и Кейт как-то поскромней одевается, чем Меган.
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