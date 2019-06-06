Меган Маркл увлеклась онлайн шопингом

Меган Маркл находится в своём официальном декретном отпуске. Она практически не появляется в обществе и отказывается от официальных встреч даже с самыми видными политиками. Своё свободное время женщина посвящает обустройству дома в Виндзоре и онлайн шопингу.

О новом пристрастии герцогини представителям прессы сообщила её близкая приятельница. Женщина рассказала, что маниакальную тягу к шопингу Меган так и не забросила. Правда, ввиду обстоятельств делает она это в онлайн режиме.

Изменился и характер покупок Меган. Вместо платьев и аксессуаров для себя, новоиспеченная мама покупает вещи, мебель и товары для новорожденного. Если верить словам приятельницы, Маркл ежедневно кидает в корзину до десятка товаров.

Интересно, что принц Гарри еще до рождения малыша обеспечил его всем необходимым. Поговаривают, что супруг уже начал волноваться из-за зависимости жены, которая и раньше была замечена в расточительности.

Кстати, мебель для Арчи герцогиня Сассекская покупает не просто так. Женщина занялась переделкой детской в новом доме.

Напомним, что ремонт в жилище пары был закончен всего пару недель назад, но Меган осталась недовольна увиденным. Приближенные к чете люди рассказывают, что супругу Гарри не устроила нейтральная серо-бежевая гамма, в которой была сделана детская.

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Маркл заявила, что её ребёнок очень активный и жизнерадостный. Находиться в такой сдержанной по цвету комнате ему будет явно не комфортно. Женщина твердо намерена полностью её переделать. Для этих целей она уже пригласила известного в Великобритании дизайнера интерьеров Вики Чарльз.