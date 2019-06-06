Лолита Милявская возмущена решением суда, обязавшим ее выплатить долг ЖКТ в размере 720 тысяч рублей

Певица Лолита Милявская проиграла судебную тяжбу. Теперь исполнительница должна будет выплатить долг за ЖКХ в размере 610 000 рублей, 100 000 рублей пени и почти 10 тысяч госпошлину. В общей сложности сумма долга составила 720 тысяч рублей. Узнав об этом, артистка решила не молчать. Она записала гневное видеообращение к представительнице Басманного суда, которая встала на сторону недобросовестного, по мнению Лолиты, ТСЖ.

В первую очередь Милявскую возмутило то, что ТСЖ не предоставило в суде документы, по которым можно проверить правильность начислений за якобы отапливаемый обратным трубопроводом паркинг. При этом певица уверяет, что никаких приборов учета и батарей на паркинге нет. Более того, сам представитель ТСЖ в суде, под протокол, признался в том, что практика взымания денег за отопление паркинга в этом случае незаконна, но они ее применяют. И несмотря на это судья Гусева удовлетворила иск ТСЖ к Лолите, обязав артистку оплачивать эту практику.

Также, комментируя свое видеообращение, Лолита рассказала, что звонивший ей некоторое время назад представитель ТСЖ требовал с неё 1 600 000 рублей. В суде же эта сумма оказалась в два раза меньше. Чуть ранее, в одном из интервью, когда судебные разбирательства только начинались, певица призналась, что счета за воду, отопление и другие услуги ЖКХ она оплачивает регулярно по тем счетчикам, которые стоят у неё в квартире. Также Милявская утверждает, что в холодное время года отопление в ее апартаментах оставляет желать лучшего, и когда на улице минусовая температура, термометр внутри помещения показывает не больше семнадцати градусов.

Теперь Лолита решила доказать свою правоту в Верховном суде. У исполнительницы сохранились все квитанции на оплату, с которыми она и намерена пойти в высшую инстанцию. "Очень хочется узнать истину и поставить уже точку в этом деле", - заявляла знаменитость. Также Милявскую злит и тот факт, что многие люди относятся к певцам предвзято, мол они пользуются всеми благами, а платить за них не хотят.