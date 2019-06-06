Лолита Милявская возмущена решением суда, обязавшим ее выплатить долг ЖКТ в размере 720 тысяч рублей
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Певица Лолита Милявская проиграла судебную тяжбу. Теперь исполнительница должна будет выплатить долг за ЖКХ в размере 610 000 рублей, 100 000 рублей пени и почти 10 тысяч госпошлину. В общей сложности сумма долга составила 720 тысяч рублей. Узнав об этом, артистка решила не молчать. Она записала гневное видеообращение к представительнице Басманного суда, которая встала на сторону недобросовестного, по мнению Лолиты, ТСЖ.
В первую очередь Милявскую возмутило то, что ТСЖ не предоставило в суде документы, по которым можно проверить правильность начислений за якобы отапливаемый обратным трубопроводом паркинг. При этом певица уверяет, что никаких приборов учета и батарей на паркинге нет. Более того, сам представитель ТСЖ в суде, под протокол, признался в том, что практика взымания денег за отопление паркинга в этом случае незаконна, но они ее применяют. И несмотря на это судья Гусева удовлетворила иск ТСЖ к Лолите, обязав артистку оплачивать эту практику.
Когда в суд @ ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчёт и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счёт за отопление, когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! - и милая Судья Басманного Гусева И.В. всё внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720!!! ОХУИТЕЛЬНО!! Готовлю ещё 5 тысяч за мат 😁
Также, комментируя свое видеообращение, Лолита рассказала, что звонивший ей некоторое время назад представитель ТСЖ требовал с неё 1 600 000 рублей. В суде же эта сумма оказалась в два раза меньше. Чуть ранее, в одном из интервью, когда судебные разбирательства только начинались, певица призналась, что счета за воду, отопление и другие услуги ЖКХ она оплачивает регулярно по тем счетчикам, которые стоят у неё в квартире. Также Милявская утверждает, что в холодное время года отопление в ее апартаментах оставляет желать лучшего, и когда на улице минусовая температура, термометр внутри помещения показывает не больше семнадцати градусов.
Теперь Лолита решила доказать свою правоту в Верховном суде. У исполнительницы сохранились все квитанции на оплату, с которыми она и намерена пойти в высшую инстанцию. "Очень хочется узнать истину и поставить уже точку в этом деле", - заявляла знаменитость. Также Милявскую злит и тот факт, что многие люди относятся к певцам предвзято, мол они пользуются всеми благами, а платить за них не хотят.
Краткая информация о Лолите Милявской
Имя: Лолита Милявская
Отчество: Марковна
День рождения: 14.11.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина
Рост: 173 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вы сталкивались с неправомерными начислениями со стороны ЖКТ? 3
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Маразм / 06.06.19 21:39Лолита молодец! Надеюсь, она проучит этих жадных ТэСэЖэшников
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Самира / 06.06.19 20:59Не знаю ни одной управляющей компании, где не производились бы поборы с жильцов. В нашем городке, например, квиток за услуги жкх - это целая портянка, где за каждый пункт взымается оплата: обслуживание лифта, мусоропровода, домофона и.т.д., короче все, вплоть до мелочей. А в конце они добавляют еще пункт, где все это суммировано вместе. И за него тоже надо платить. И сколько бы не просили ЖКТ ответить внятно, что это за графа, или убрать ее - ничего. А у нас дом большой, так что по сути, они получают деньги из воздуха.
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Анна П. / 06.06.19 16:49Я пыталась года два назад "пободаться" с ТСЖ, но ничего хорошего из этого не вышло. У нас суды всегда встают на сторону управляющих компаний. А закона как-то регулирующего все это нет. Лолите желаю удачи в Верховном суде. Может хоть у кого-то получится поставить этих наглецов, представителей ТСЖ, на место.