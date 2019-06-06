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Героини сериала «Беверли-Хиллз, 20910» показали, что они в отличной форме и сделали фото в купальниках


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Недавно поклонники чрезвычайно популярного в 90-е годы сериала «Беверли-Хиллз, 90210» получили радостную новость о том, что готовится перезапуск картины, которая расскажет о жизни героев спустя много лет. Выход первой серии на экраны ожидается уже в августе. В преддверии этого события актрисы, сыгравшие главные роли, решили порадовать фанатов и опубликовали фото, на котором они запечатлены в купальниках. На снимке можно увидеть, насколько прекрасно сохранили свои внешние данные Тори Спеллинг (Донна), Дженни Гарт (Келли) и Габриель Картерис (Андреа).

Актрисы сделали снимок в Ванкувере, где проходят съемки сериала. На фотографии они запечатлены в черных купальниках, которые предоставляют возможность разглядеть, как в настоящий момент выглядит 46-летняя Донна, 47-летняя Келли и 58-летняя Андреа.

Многие поклонники пришли в восторг и засыпали знаменитостей комментариями, в которых говорится о том, что актрисы практически не изменились со времен 90-х годов. Однако нашлись и те, которые подвергли снимок критике, заявив о том, что звезды в значительной мере прибегли к помощи фотошопа и скорректировали свои фигуры.

Также фанатов интересовал вопрос, почему на фото отсутствует Шеннен Доэрти, блестяще исполнившая роль Бренды Уолш. Однако СМИ уверили их, что повода для беспокойства нет, поскольку актриса дала утвердительный ответ по поводу съемок в продолжении сериала.

Краткая информация

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5 Не нравится 4 Нравится 06.06.2019 Теги: Тори Спеллинг

Как Вы считаете, сильно ли изменились актрисы сериала «Беверли-Хиллз, 90210»? 2  

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  • Алина / 06.06.19 13:52
    -
    0
    +
    Очень интересно будет посмотреть на этот актерский состав. Только жаль, что не будет Люка Перри, когда я узнала о смерти этого актера, то была очень расстроена. Знаменитости прекрасно выглядят для своих лет, они изменились совсем чуть-чуть, и это видно не только по фото, где мог быть использован фотошоп, но и по видео
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  • Диана / 06.06.19 13:50
    -
    2
    +
    Беверли-Хиллз - любимый сериал моей юности. С нетерпением жду продолжения спустя столько лет, очень интересно увидеть актеров. Донна, Келли и Андреа великолепно выглядят для своих лет, особенно это относится к Габриель Картерис, которой 58 лет!
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