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Писатель Сергей Минаев извинился за ложные слухи о смерти Алибасова


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Вчера рано утром стало известно о том, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу. Мужчина перепутал стаканы и вместо воды выпил жидкость для очистки труб. В тяжелом состоянии с интоксикацией, ожогами пищевода и желудка мужчина попал в клинику. Эта новость переполошила представителей шоу-бизнеса, а после обеда стали появляться заметки, что шоумен умер.

Большинство источников, сообщая трагическую новость, ссылалось на заявление писателя Сергея Минаева. Пост со словами скорби он опубликовал в социальной сети.

Люди из близкого окружения Бари назвали эту информацию полной чушью и выдумкой. Они попросили лишний раз не беспокоить их с глупыми вопросами.

Наталья Штурм в своём аккаунте инстаграм также опровергла данную информацию. Она пояснила, что хорошо общается с близкими продюсера и ей достоверно известно: дышит мужчина самостоятельно, аппарат для искусственной вентиляции лёгких ему не подключали. По мнению певицы, этот факт – доказательство того, что Алибасов выкарабкается.

Немногим позже писателю Сергею Минаеву пришлось публично извиниться за ложную информацию. Он сообщил, что прочитал подобную заметку в интернете и опубликовал свой пост-соболезнование, не удостоверившись в правдивости информации.

На данный момент от близких продюсера известно, что Бари находится в сознании. С трудом, но он может общаться. По словам Владимира Политова, прогнозы врачей радуют. Специалисты утверждают, что состояние шоумена стабильно тяжелое, но при этом угрозы для жизни они не видят.

О полном выздоровлении говорить рано. Сильные ожоги внутренних органов скажутся на состоянии мужчины. Вполне вероятно, что питаться, как прежде, он не сможет. Нередко в таких случаях врачи устанавливают специальные трубки, через которые пища сможет поступать в организм. Будет ли проведена подобная операция мужу Федосеевой-Шукшиной, пока неизвестно.

Кстати, именно сегодня 6 июня Бари Алибасов празднует свой 72-й день рождения. Артисты в социальных сетях уже начали поздравлять его с праздником и желают шоумену скорейшего выздоровления.

Краткая информация о Бари Алибасове

Имя: Бари Алибасов

Отчество: Каримович

День рождения: 06.06.1947

Возраст: 72 года

Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 06.06.2019 Теги: бари алибасов

Как вы считаете, артисту удастся восстановиться? 1  

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  • Добрый Ник / 06.06.19 12:10
    -
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    Говорят, угрозы для жизни нет. И это, скорее всего, правда, но я сильно сомневаюсь, что проживет он долго. Всё-таки в таком возрасте переносить подобные вмешательства очень сложно. Теперь им вообще следить нужно, чтобы из-за Бари кондратий еще и Шукшину не схватил. Возраст – это вам не шутка.
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