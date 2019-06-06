Писатель Сергей Минаев извинился за ложные слухи о смерти Алибасова

Вчера рано утром стало известно о том, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу. Мужчина перепутал стаканы и вместо воды выпил жидкость для очистки труб. В тяжелом состоянии с интоксикацией, ожогами пищевода и желудка мужчина попал в клинику. Эта новость переполошила представителей шоу-бизнеса, а после обеда стали появляться заметки, что шоумен умер.

Большинство источников, сообщая трагическую новость, ссылалось на заявление писателя Сергея Минаева. Пост со словами скорби он опубликовал в социальной сети.

Люди из близкого окружения Бари назвали эту информацию полной чушью и выдумкой. Они попросили лишний раз не беспокоить их с глупыми вопросами.

Наталья Штурм в своём аккаунте инстаграм также опровергла данную информацию. Она пояснила, что хорошо общается с близкими продюсера и ей достоверно известно: дышит мужчина самостоятельно, аппарат для искусственной вентиляции лёгких ему не подключали. По мнению певицы, этот факт – доказательство того, что Алибасов выкарабкается.

Немногим позже писателю Сергею Минаеву пришлось публично извиниться за ложную информацию. Он сообщил, что прочитал подобную заметку в интернете и опубликовал свой пост-соболезнование, не удостоверившись в правдивости информации.

На данный момент от близких продюсера известно, что Бари находится в сознании. С трудом, но он может общаться. По словам Владимира Политова, прогнозы врачей радуют. Специалисты утверждают, что состояние шоумена стабильно тяжелое, но при этом угрозы для жизни они не видят.

О полном выздоровлении говорить рано. Сильные ожоги внутренних органов скажутся на состоянии мужчины. Вполне вероятно, что питаться, как прежде, он не сможет. Нередко в таких случаях врачи устанавливают специальные трубки, через которые пища сможет поступать в организм. Будет ли проведена подобная операция мужу Федосеевой-Шукшиной, пока неизвестно.

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Кстати, именно сегодня 6 июня Бари Алибасов празднует свой 72-й день рождения. Артисты в социальных сетях уже начали поздравлять его с праздником и желают шоумену скорейшего выздоровления.