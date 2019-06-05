Алёна Водонаева рассказала о личной жизни
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В последнее время Алена Водонаева стала откровенно беседовать с пользователями. Всего несколько дней назад ее единственный сын Богдан на сэкономленные деньги решил отвести маму в ресторан. Телеведущая отметила, что это было очень трогательно и заботливо с его стороны.
Алёна сетует, что многое ей приходилось делать самостоятельно. Никакой помощи в плане организации совместного досуга и быта не было. Мужчины, к ее сожалению, даже не задумывались об этом. Оказалось, что и в финансовом плане существенные расходы ложились на плечи дамы.
Например, мебель для квартиры Алексея Косинуса в Санкт-Петербурге Водонаева приобрела полностью за свой счёт. Оставлять нажитое бывшему мужу телеведущая не собирается. Сейчас Алёна ищет компанию, которая смогла бы перевезти все приобретенные вещи в подмосковный дом ее родителей.
Сняла тогда это видео просто для себя. Но хочется затронуть тему. Кофемания, 8 марта 2019 года, сын впервые в жизни сам пригласил меня в ресторан за свой счёт. Взял из дома кошелёк с накопленными деньгами и повёл. Я бюджет ребёнка уважаю, поэтому предложила поесть по куриному супу ( тем более мы оба его любим ) и вкусный манговый чай 😉 Богдан очень гордился в этот вечер. А я гордилась им. Ещё больше 🙏❤️ И вот на днях возник разговор. Подарила ему красивую катану. Он о ней давно мечтал. Говорит мне: - Мам, а можешь ещё подставку для неё купить? Я объясняю: - сынок, катана и так дорого стоила, с подставкой пока придётся повременить, тк в наш бюджет сейчас она не вписывается, все деньги я откладываю на нашу поездку в Америку: апартаменты, аренда автомобиля, билеты Аэрофлота, страховки, деньги на жизнь и развлечения там и тд и тп. Богдан не долго думая встаёт, достаёт кошелёк, даёт мне 2 тысячи ( у него там всего 2.000 было, долго копил ) и говорит: - Мам, если тебе сейчас нужны деньги, если какие-то трудности вот держи. Я взяла, обняла его, поблагодарила и так растрогалась. Я отвыкла от такого. В масштабах Бо это большая сумма, в моих масштабах его поступок большая ответственность за меня и настоящая забота. Его отец например не совсем такой. Мне так-то по большому счету, в принципе некого похвалить за глобальные мужские поступки. Чтобы вот так решал вопросы, финансовые в том числе. А ведь это по идее, мужская норма! По-другому и быть не должно. И мне как матери приятно, что он уже в 8 лет такой и что его девушки никогда не будут считать его жадным, скупым, безответственным и инфантильным. Мой сын «маленький мужик» на которого реально можно положиться ( не толко в вопросах денег ) и я дико этим горжусь. И я больше не хочу, чтобы в моей жизни было как-то иначе. И хочу, чтобы в жизни каждой женщины не было искажений. Я реально устала зарабатывать, решать, платить за всё самой и рулить. Хочется расслабиться и чтобы с мужчиной было так, как с Богданом Алексеевичем ❤️ И каждой из вас, девушки, я этого искренне желаю ✨ Давайте начнём с того, чтобы правильно воспитывать сыновей со здоровым отношением к жизни, к женщинам и к ответственности 🙏
На вопросы пользователей, почему бы не оставить всё это Алексею, женщина отвечает прямо: она считает, что подобные поступки унижают мужчину. Дарить заработанное собственным трудом просто так, она не собирается. В этом плане телеведущая умеет считать деньги.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка