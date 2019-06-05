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Алёна Водонаева рассказала о личной жизни


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В последнее время Алена Водонаева стала откровенно беседовать с пользователями. Всего несколько дней назад ее единственный сын Богдан на сэкономленные деньги решил отвести маму в ресторан. Телеведущая отметила, что это было очень трогательно и заботливо с его стороны.

Женщина настолько прониклась поступком сына, что разоткровенничалась и пожаловалась: в её жизни таких мужчин не было. Отец Богдана и ее бывший супруг Алексей Косинус искренней заботы о ней не проявляли.

Алёна сетует, что многое ей приходилось делать самостоятельно. Никакой помощи в плане организации совместного досуга и быта не было. Мужчины, к ее сожалению, даже не задумывались об этом. Оказалось, что и в финансовом плане существенные расходы ложились на плечи дамы.

Например, мебель для квартиры Алексея Косинуса в Санкт-Петербурге Водонаева приобрела полностью за свой счёт. Оставлять нажитое бывшему мужу телеведущая не собирается. Сейчас Алёна ищет компанию, которая смогла бы перевезти все приобретенные вещи в подмосковный дом ее родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сняла тогда это видео просто для себя. Но хочется затронуть тему. Кофемания, 8 марта 2019 года, сын впервые в жизни сам пригласил меня в ресторан за свой счёт. Взял из дома кошелёк с накопленными деньгами и повёл. Я бюджет ребёнка уважаю, поэтому предложила поесть по куриному супу ( тем более мы оба его любим ) и вкусный манговый чай 😉 Богдан очень гордился в этот вечер. А я гордилась им. Ещё больше 🙏❤️ И вот на днях возник разговор. Подарила ему красивую катану. Он о ней давно мечтал. Говорит мне: - Мам, а можешь ещё подставку для неё купить? Я объясняю: - сынок, катана и так дорого стоила, с подставкой пока придётся повременить, тк в наш бюджет сейчас она не вписывается, все деньги я откладываю на нашу поездку в Америку: апартаменты, аренда автомобиля, билеты Аэрофлота, страховки, деньги на жизнь и развлечения там и тд и тп. Богдан не долго думая встаёт, достаёт кошелёк, даёт мне 2 тысячи ( у него там всего 2.000 было, долго копил ) и говорит: - Мам, если тебе сейчас нужны деньги, если какие-то трудности вот держи. Я взяла, обняла его, поблагодарила и так растрогалась. Я отвыкла от такого. В масштабах Бо это большая сумма, в моих масштабах его поступок большая ответственность за меня и настоящая забота. Его отец например не совсем такой. Мне так-то по большому счету, в принципе некого похвалить за глобальные мужские поступки. Чтобы вот так решал вопросы, финансовые в том числе. А ведь это по идее, мужская норма! По-другому и быть не должно. И мне как матери приятно, что он уже в 8 лет такой и что его девушки никогда не будут считать его жадным, скупым, безответственным и инфантильным. Мой сын «маленький мужик» на которого реально можно положиться ( не толко в вопросах денег ) и я дико этим горжусь. И я больше не хочу, чтобы в моей жизни было как-то иначе. И хочу, чтобы в жизни каждой женщины не было искажений. Я реально устала зарабатывать, решать, платить за всё самой и рулить. Хочется расслабиться и чтобы с мужчиной было так, как с Богданом Алексеевичем ❤️ И каждой из вас, девушки, я этого искренне желаю ✨ Давайте начнём с того, чтобы правильно воспитывать сыновей со здоровым отношением к жизни, к женщинам и к ответственности 🙏

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

На вопросы пользователей, почему бы не оставить всё это Алексею, женщина отвечает прямо: она считает, что подобные поступки унижают мужчину. Дарить заработанное собственным трудом просто так, она не собирается. В этом плане телеведущая умеет считать деньги.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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0 Не нравится 0 Нравится 05.06.2019 Теги: Алена Водонаева

Вы согласны с мнением Водонаевой, что мужчины нынче мельчают? 1  

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  • Tata G / 05.06.19 18:34
    -
    1
    +
    Надо же, как она уверенно раздавала советы, кто, где и на каком уровне должен рот открывать. А тут вдруг оказывается: у самой то всё не слава Богу было и в первом и во втором браке, хотя преподносила всё совершенно иначе.
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