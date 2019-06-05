Алёна Водонаева рассказала о личной жизни

В последнее время Алена Водонаева стала откровенно беседовать с пользователями. Всего несколько дней назад ее единственный сын Богдан на сэкономленные деньги решил отвести маму в ресторан. Телеведущая отметила, что это было очень трогательно и заботливо с его стороны.

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Женщина настолько прониклась поступком сына, что разоткровенничалась и пожаловалась: в её жизни таких мужчин не было. Отец Богдана и ее бывший супруг Алексей Косинус искренней заботы о ней не проявляли.

Алёна сетует, что многое ей приходилось делать самостоятельно. Никакой помощи в плане организации совместного досуга и быта не было. Мужчины, к ее сожалению, даже не задумывались об этом. Оказалось, что и в финансовом плане существенные расходы ложились на плечи дамы.

Например, мебель для квартиры Алексея Косинуса в Санкт-Петербурге Водонаева приобрела полностью за свой счёт. Оставлять нажитое бывшему мужу телеведущая не собирается. Сейчас Алёна ищет компанию, которая смогла бы перевезти все приобретенные вещи в подмосковный дом ее родителей.

На вопросы пользователей, почему бы не оставить всё это Алексею, женщина отвечает прямо: она считает, что подобные поступки унижают мужчину. Дарить заработанное собственным трудом просто так, она не собирается. В этом плане телеведущая умеет считать деньги.