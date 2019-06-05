СМИ сообщают, что Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются сохранить отношения

Несколько недель назад поклонники Ирины Шейк и Брэдли Купера были неприятно удивлены новостью, что звездная пара распалась. Впервые об этом сообщил американский таблоид МТО. Однако, вопреки сплетням, знаменитости продолжали регулярно появляться на публике во время прогулок со своей дочерью Леа. Очевидцы утверждали, что поведение Брэдли и Ирины в эти моменты ничем не отличалось от поведения счастливых людей. Фанаты уже было хотели вздохнуть с облегчением, но не тут-то было. Ведь сегодня издание Page Six опубликовало интервью с инсайдером, который подтвердил, что проблемы в отношениях Купера и Шейк существуют, но они пытаются их преодолеть.

Некий друг семьи, имя которого, конечно, не разглашается, подтвердил, что недавно актер и модель из России очень сильно поссорились. Более того, их отношения оказались на грани краха и пара всерьез вознамерилась расставаться. Но из-за того, что Брэдли хотел получить заветную статуэтку "Оскар" за работу в картине "Звезда родилась", громкую новость было решено утаить. Теперь же, со слов все того же инсайдера, Ирина и Брэдли решили дать друг другу еще один шанс, и ради дочери Леи попытаться сохранить семью. "Но на самом деле никто из них не счастлив", - сообщил друг пары. - "Их отношения висят на волоске".

Что же касается романа Брэдли Купера и Леди Гаги, с которого по мнению поклонников и начался разлад в одной из самых ярких пар Голливуда, то и тут все оказалось не так однозначно. Выступая на одном из телевизионных ток-шоу певица заявила, что зрители увидели любовь между ней и Брэдли только потому, что они сами этого захотели. "Мы очень хорошие актеры", - сообщила певица,- "а "Звезда родилась" - это любовная история, в которую люди должны были поверить".

Возможно, именно после этого заявления в отношениях Брэдли и Ирины наметились позитивные перемены. Ведь те, кто видел выступление Купера и Леди Гаги на премии "Оскар" были абсолютно уверены в том, что знаменитости всерьез друг другом увлечены. Но, раз певица это опровергает, то возможно у поклонников есть шанс увидеть примирение актера и супермодели. Хотя впереди у них много работы, ведь как рассказал все тот же друг пары, очень часто интересы Шейк и Купера расходятся. Например, ему нравится проводить время в спокойной обстановке и заниматься саморазвитием, а ей нужны вечеринки. Так что, по сути, их сейчас объединяет только дочь Леа.