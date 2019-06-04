Похудевшая Настя Ивлеева показала фото в купальнике
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Пикантное селфи сразу же получило массу восторженных откликов от фанатов. Наибольшее обсуждение вызвал тот факт, насколько сильно похудела Анастасия Ивлеева, в связи с чем ее фигура была признана практически идеальной. Однако нашлись и те поклонники, которое высказали сожаление по поводу того, что Настя утратила свои прежние формы.
Звездная пара решила продемонстрировать и другие фото. В сети появился снимок, на котором Элджей плавает в бассейне на розовом надувном фламинго. Судя по всему, отдых знаменитостей проходит расслабленно и увлекательно.
Стоит сказать, что в некоторых СМИ обсуждалась информация, будто влюбленные отправились на отдых на медовый месяц после того, как возник слух о том, что на руке Насти появилось помолвочное кольцо с бриллиантом огромных размеров.
Краткая информация о Насте Ивлеевой
Имя: Настя Ивлеева
День рождения: 08.03.1991
Возраст: 28 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: блогер, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А Вам понравилось фото Насти Ивлеевой в купальнике? 2
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Лиза / 04.06.19 09:22Мне Ивлеева больше нравилась, когда она была чуть полнее. У нее очень женственная фигура, а сейчас она очень уж сильно похудела, как на мой взгляд. Но все равно осталась все той же эффектной блондинкой с привлекательной внешностью. В том ракурсе, которого она сфотографировалась, смотрится прекрасно
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Инна / 04.06.19 09:18Мне нравится, как сейчас выглядит Настя Ивлеева. Она и раньше была очень эффектной девушкой, а сейчас выглядит как настоящая модель. Нигде ничего лишнего, при этом формы остались, сморится просто великолепно!