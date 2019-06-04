Похудевшая Настя Ивлеева показала фото в купальнике

Популярная телеведущая передачи «Орел и решка» и блогер Анастасия Ивлеева отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом Элджеем. О том, как она проводит время на курорте, девушка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. Так, она выложила фото, сделанное напротив зеркала в отеле, где остановились влюбленные. На снимке Настя предстала сильно похудевшей, в купальнике черного цвета, демонстрирующем ее формы.

Пикантное селфи сразу же получило массу восторженных откликов от фанатов. Наибольшее обсуждение вызвал тот факт, насколько сильно похудела Анастасия Ивлеева, в связи с чем ее фигура была признана практически идеальной. Однако нашлись и те поклонники, которое высказали сожаление по поводу того, что Настя утратила свои прежние формы.

Звездная пара решила продемонстрировать и другие фото. В сети появился снимок, на котором Элджей плавает в бассейне на розовом надувном фламинго. Судя по всему, отдых знаменитостей проходит расслабленно и увлекательно.

Стоит сказать, что в некоторых СМИ обсуждалась информация, будто влюбленные отправились на отдых на медовый месяц после того, как возник слух о том, что на руке Насти появилось помолвочное кольцо с бриллиантом огромных размеров.

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