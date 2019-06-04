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Похудевшая Настя Ивлеева показала фото в купальнике


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Популярная телеведущая передачи «Орел и решка» и блогер Анастасия Ивлеева отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом Элджеем. О том, как она проводит время на курорте, девушка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. Так, она выложила фото, сделанное напротив зеркала в отеле, где остановились влюбленные. На снимке Настя предстала сильно похудевшей, в купальнике черного цвета, демонстрирующем ее формы.

Пикантное селфи сразу же получило массу восторженных откликов от фанатов. Наибольшее обсуждение вызвал тот факт, насколько сильно похудела Анастасия Ивлеева, в связи с чем ее фигура была признана практически идеальной. Однако нашлись и те поклонники, которое высказали сожаление по поводу того, что Настя утратила свои прежние формы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning 🍾

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Звездная пара решила продемонстрировать и другие фото. В сети появился снимок, на котором Элджей плавает в бассейне на розовом надувном фламинго. Судя по всему, отдых знаменитостей проходит расслабленно и увлекательно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

don’t worry be happy

Публикация от サヨナラライブ (@sayonaralive)

Стоит сказать, что в некоторых СМИ обсуждалась информация, будто влюбленные отправились на отдых на медовый месяц после того, как возник слух о том, что на руке Насти появилось помолвочное кольцо с бриллиантом огромных размеров.

Краткая информация о Насте Ивлеевой

Имя: Настя Ивлеева

День рождения: 08.03.1991

Возраст: 28 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 174 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: блогер, телеведущая

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11 Не нравится 4 Нравится 04.06.2019 Теги: Настя Ивлеева

А Вам понравилось фото Насти Ивлеевой в купальнике? 2  

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  • Лиза / 04.06.19 09:22
    -
    0
    +
    Мне Ивлеева больше нравилась, когда она была чуть полнее. У нее очень женственная фигура, а сейчас она очень уж сильно похудела, как на мой взгляд. Но все равно осталась все той же эффектной блондинкой с привлекательной внешностью. В том ракурсе, которого она сфотографировалась, смотрится прекрасно
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  • Инна / 04.06.19 09:18
    -
    1
    +
    Мне нравится, как сейчас выглядит Настя Ивлеева. Она и раньше была очень эффектной девушкой, а сейчас выглядит как настоящая модель. Нигде ничего лишнего, при этом формы остались, сморится просто великолепно!
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