 
 
 

 
 
На главную
 
 

Актриса Дарья Повереннова расстроилась: ее лицо не реагирует на уколы ботокса


1 2

Жаловаться на отсутствие комплиментов Дарье не приходится. По признанию многих коллег и поклонников, она обворожительная и выглядит очень молодо. В свои 46 лет женщина может похвастать не только отличной фигурой, но и удивительно хорошей кожей. На лице Дарьи практически отсутствуют морщины, а стильные стрижки и правильные черты делают актрису эффектной красоткой.

Несмотря на это, Дарья не против уколов красоты и других косметологических процедур, поддерживающих молодость. Вот только беда: у нее самой воспользоваться теми же уколами ботокса не получилось. Актриса попала в то самое редкое число людей, организм которых вырабатывает иммунитет на ботулотоксин. Проще говоря, в случае с Дарьей разглаживающие кожу инъекции абсолютно бессильны. Они не блокируют мышцы лица и никак не сказываются на морщинах.

Интересно, что моложавый вид Поверенновой пользователи часто приписывают именно ботоксу.

Других секретов сохранения фигуры и красоты у женщины нет. До 40 лет она не занималась спортом и имела вредную привычку. После курить актриса бросила, и года четыре назад решила попробовать кардио нагрузки.

Сейчас Дарья бегает по 5 км в день. К столь длительной дистанции она пришла не сразу. Спорт в ее жизнь входил постепенно. Уже пару лет, наряду с другими спортсменами и представителями искусства она принимает участие в акции «Бегущие сердца». Теперь подобные нагрузки Поверенновой нравятся.

Также актриса ежедневно выполняет зарядку на все группы мышц. К пластике она пока еще не прибегала.

Краткая информация о Дарье Поверенновой

Имя: Дарья Повереннова

Отчество: Владимировна

День рождения: 15.06.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: Москва

Рост: 170 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Дарьей Поверенновой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Дарьей Поверенновой


2 Не нравится 1 Нравится 04.06.2019 Теги: Дарья Повереннова

Как вы считаете, Дарья обманывает или нет? 2  

Оставить комментарий
  • Micha / 04.06.19 17:46
    -
    1
    +
    Абсолютно безинформативная статья. О чём хотел то автор написать?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лкмара / 04.06.19 15:56
    -
    0
    +
    Помимо ботокса есть другие способы разгладить кожу лица: филлеры, мезотерапия и прочее. Раз она не противница, значит, от косметолога не выходит. Хотя, если её рассказы о курении и отсутствии спорта до 40 лет – правда. Ей действительно повезло с генетикой. А уж в этом никаких чудес нет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору