Актриса Дарья Повереннова расстроилась: ее лицо не реагирует на уколы ботокса
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Жаловаться на отсутствие комплиментов Дарье не приходится. По признанию многих коллег и поклонников, она обворожительная и выглядит очень молодо. В свои 46 лет женщина может похвастать не только отличной фигурой, но и удивительно хорошей кожей. На лице Дарьи практически отсутствуют морщины, а стильные стрижки и правильные черты делают актрису эффектной красоткой.
Несмотря на это, Дарья не против уколов красоты и других косметологических процедур, поддерживающих молодость. Вот только беда: у нее самой воспользоваться теми же уколами ботокса не получилось. Актриса попала в то самое редкое число людей, организм которых вырабатывает иммунитет на ботулотоксин. Проще говоря, в случае с Дарьей разглаживающие кожу инъекции абсолютно бессильны. Они не блокируют мышцы лица и никак не сказываются на морщинах.
Интересно, что моложавый вид Поверенновой пользователи часто приписывают именно ботоксу.
Других секретов сохранения фигуры и красоты у женщины нет. До 40 лет она не занималась спортом и имела вредную привычку. После курить актриса бросила, и года четыре назад решила попробовать кардио нагрузки.
Сейчас Дарья бегает по 5 км в день. К столь длительной дистанции она пришла не сразу. Спорт в ее жизнь входил постепенно. Уже пару лет, наряду с другими спортсменами и представителями искусства она принимает участие в акции «Бегущие сердца». Теперь подобные нагрузки Поверенновой нравятся.
Также актриса ежедневно выполняет зарядку на все группы мышц. К пластике она пока еще не прибегала.
Краткая информация о Дарье Поверенновой
Имя: Дарья Повереннова
Отчество: Владимировна
День рождения: 15.06.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Москва
Рост: 170 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса
Фотографии
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Micha / 04.06.19 17:46Абсолютно безинформативная статья. О чём хотел то автор написать?
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Лкмара / 04.06.19 15:56Помимо ботокса есть другие способы разгладить кожу лица: филлеры, мезотерапия и прочее. Раз она не противница, значит, от косметолога не выходит. Хотя, если её рассказы о курении и отсутствии спорта до 40 лет – правда. Ей действительно повезло с генетикой. А уж в этом никаких чудес нет.
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