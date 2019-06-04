Актриса Дарья Повереннова расстроилась: ее лицо не реагирует на уколы ботокса

Жаловаться на отсутствие комплиментов Дарье не приходится. По признанию многих коллег и поклонников, она обворожительная и выглядит очень молодо. В свои 46 лет женщина может похвастать не только отличной фигурой, но и удивительно хорошей кожей. На лице Дарьи практически отсутствуют морщины, а стильные стрижки и правильные черты делают актрису эффектной красоткой.

Несмотря на это, Дарья не против уколов красоты и других косметологических процедур, поддерживающих молодость. Вот только беда: у нее самой воспользоваться теми же уколами ботокса не получилось. Актриса попала в то самое редкое число людей, организм которых вырабатывает иммунитет на ботулотоксин. Проще говоря, в случае с Дарьей разглаживающие кожу инъекции абсолютно бессильны. Они не блокируют мышцы лица и никак не сказываются на морщинах.

Интересно, что моложавый вид Поверенновой пользователи часто приписывают именно ботоксу.

Других секретов сохранения фигуры и красоты у женщины нет. До 40 лет она не занималась спортом и имела вредную привычку. После курить актриса бросила, и года четыре назад решила попробовать кардио нагрузки.

Сейчас Дарья бегает по 5 км в день. К столь длительной дистанции она пришла не сразу. Спорт в ее жизнь входил постепенно. Уже пару лет, наряду с другими спортсменами и представителями искусства она принимает участие в акции «Бегущие сердца». Теперь подобные нагрузки Поверенновой нравятся.

​

Также актриса ежедневно выполняет зарядку на все группы мышц. К пластике она пока еще не прибегала.