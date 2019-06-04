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Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной


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В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга. Об этом она говорила откровенно и много. Параллельно Ольга признавалась, что теперь мужчинам не доверяет и проводить время с ними не желает.

Во многих интервью она отмечала, что не будет вступать в близкие отношения с мужчиной только ради здоровья. Ей важно, чтобы между ними были настоящие искренние чувства. Целых два года у Бузовой мужчины не было, и в курсе этого были все – даже те, кто знать не хотел.

На днях во время презентации очередного трека певица разоткровенничалась и призналась, что не так давно провела время с мужчиной. Была их встреча разовой или роман продолжается до сих пор, она решила не рассказывать. Имя избранника девушка называть также не захотела. Вместо этого Ольга заявила, что с началом этих отношений, в ее жизни начался новый отсчет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более 40 миллионов просмотров клипа на песню #МалоПоловин 💪🏻💪🏻💪🏻 Песня, которая вошла в мою личную историю, и за 2 года получила всевозможные награды! 🏆🥇Сколько было снято каверов, пародий, номеров - даже не сосчитать 🤗🤗🤗Мне кажется, что движения и слова знают все 🙌🏻 По-прежнему, это ваша одна из любимых песен на моих концертах 🥳🎤👸🏼 Я первая, кто стала запускать танцевальные флэшмобы 🙅🏻‍♀️ и продолжаю это успешно делать с #WiFi и #танцуйподбузову 🤗 Дальше - больше 🚀 Уже готова для вас очередная 💣 Ждёте ? #моилюдивсегдасомной#МалоПоловин#Бузова

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Поклонники предположили, что роман не был продолжительным. В противном случае, телеведущая не стала бы сниматься в очередном телешоу по поиску будущего мужа.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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5 Не нравится 6 Нравится 04.06.2019 Теги: Ольга Бузова

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