Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной

В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга. Об этом она говорила откровенно и много. Параллельно Ольга признавалась, что теперь мужчинам не доверяет и проводить время с ними не желает.

Во многих интервью она отмечала, что не будет вступать в близкие отношения с мужчиной только ради здоровья. Ей важно, чтобы между ними были настоящие искренние чувства. Целых два года у Бузовой мужчины не было, и в курсе этого были все – даже те, кто знать не хотел.

На днях во время презентации очередного трека певица разоткровенничалась и призналась, что не так давно провела время с мужчиной. Была их встреча разовой или роман продолжается до сих пор, она решила не рассказывать. Имя избранника девушка называть также не захотела. Вместо этого Ольга заявила, что с началом этих отношений, в ее жизни начался новый отсчет.

Поклонники предположили, что роман не был продолжительным. В противном случае, телеведущая не стала бы сниматься в очередном телешоу по поиску будущего мужа.