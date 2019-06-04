Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной
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В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга. Об этом она говорила откровенно и много. Параллельно Ольга признавалась, что теперь мужчинам не доверяет и проводить время с ними не желает.
Во многих интервью она отмечала, что не будет вступать в близкие отношения с мужчиной только ради здоровья. Ей важно, чтобы между ними были настоящие искренние чувства. Целых два года у Бузовой мужчины не было, и в курсе этого были все – даже те, кто знать не хотел.
На днях во время презентации очередного трека певица разоткровенничалась и призналась, что не так давно провела время с мужчиной. Была их встреча разовой или роман продолжается до сих пор, она решила не рассказывать. Имя избранника девушка называть также не захотела. Вместо этого Ольга заявила, что с началом этих отношений, в ее жизни начался новый отсчет.
Более 40 миллионов просмотров клипа на песню #МалоПоловин 💪🏻💪🏻💪🏻 Песня, которая вошла в мою личную историю, и за 2 года получила всевозможные награды! 🏆🥇Сколько было снято каверов, пародий, номеров - даже не сосчитать 🤗🤗🤗Мне кажется, что движения и слова знают все 🙌🏻 По-прежнему, это ваша одна из любимых песен на моих концертах 🥳🎤👸🏼 Я первая, кто стала запускать танцевальные флэшмобы 🙅🏻♀️ и продолжаю это успешно делать с #WiFi и #танцуйподбузову 🤗 Дальше - больше 🚀 Уже готова для вас очередная 💣 Ждёте ? #моилюдивсегдасомной#МалоПоловин#Бузова
Поклонники предположили, что роман не был продолжительным. В противном случае, телеведущая не стала бы сниматься в очередном телешоу по поиску будущего мужа.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, нормально ли на всю страну обсуждать настолько личные моменты? 5
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Y / 04.06.19 15:29Вряд ли полная дура могла бы так зарабатывать. Скорее это ее имидж и игра на камеру. Все что она делает это ее способ зарабатывания денег и делает она это весьма успешно , это факт. Так что молодец она. А мы все такие умные и красивые сидим и клео читаем ....
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Ром / 04.06.19 14:37Полная дура. И мы идиоты, потому что читаем эту херню
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Татьяна / 04.06.19 12:52Всё, что делает Бузова, это не нормально.
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