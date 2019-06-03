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Актриса Приянка Чопра не дождалась от Меган Маркл приглашения в гости


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О сложном характере супруги принца Гарри Меган Маркл слухи ходят уже давно. Девушка тяжело уживается с венценосными родственниками своего мужа, прислугой, помощниками. Непросто с герцогиней Сассекской и немногочисленным друзьям. Например, совсем недавно к ней в немилость попала давняя приятельница, актриса Приянка Чопра. Девушка даже специально прилетела в Великобританию в надежде увидеть новорожденного сына Меган и Гарри. Однако заветного приглашения в дом подруги Приянка так и не получила.

То, что дружба между Меган Маркл и Приянкой трещит по швам, СМИ подозревали довольно давно. Причем инициатором разлада все считали именно герцогиню. Ведь это она в конце прошлого года проигнорировала свадьбу Чопры и музыканта Ника Джонаса, причем без всяких объяснений и извинений. Хотя молодожены были абсолютно уверены в том, что Меган почтит их торжество своим присутствием.

Следом супруга принца Гарри решила не приглашать Приянку на вечеринку "baby shower", организованную в феврале этого года в Нью-Йорке. Причем уже тогда знаменитой индийской актрисе пришлось отбиваться от нападок и насмешек журналистов, ведь Меган не только не позвала ее на праздник, но и не ответила на поздравление. И вот Чопру постиг следующий удар.

Не дождавшись официального приглашения от герцогини Меган, Приянка сама решила прилететь в Лондон, чтобы у подруги не оставалось иного выбора, кроме как позвать ее в Фрогмор-коттедж, где сейчас обитает чета Сассекских вместе со своим сыном Арчи. Однако не тут-то было, и в отличие от теннисистки Серены Уильямс и дизайнера Джессики Малруни Чопра заветного пригласительного так и не дождалась. Возможно, девушке бы и удалось незаметно покинуть Англию, не привлекая к себе лишнего внимания, но масло в огонь подлило издание The Sun, выпустившее статью о визите Приянки в резиденцию Фрогмор. Более того, корреспонденты во всех подробностях расписали те подарки, которые Приянка привезла с собой из Соединенных Штатов и якобы подарила Меган и ее новорожденному сыну.

После такого у актрисы не оставалось иного выбора, кроме как пообщаться с журналистами и честно признаться, что приглашения от подруги (по всей видимости бывшей) она так и не дождалась. О дальнейших отношениях с супругой принца Гарри Приянка говорить отказалась.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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2 Не нравится 1 Нравится 03.06.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы считаете, поступила ли Меган невежливо, отказав Приянке в приглашении? 6  

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  • [email protected] / 04.06.19 12:04
    -
    1
    +
    Просто их дороги разошлись. К этому можно и даже нужно относиться спокойно.
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  • madame / 04.06.19 11:29
    -
    2
    +
    Ну а что еще ждатъ от такого быдла? Идеалъная илюстрация к выражению "из грязи в князи"
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  • Anna NY / 04.06.19 03:45
    -
    1
    +
    Надоела это Меган?
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  • Лизавета / 03.06.19 20:48
    -
    11
    +
    Маркл уже людей за людей не считает, вот что я думаю. А Приянка действительно поехала в Лондон не с этой зазнайкой повидаться или в гости к ней напроситься, а свои вопросы решить. В конце-концов мир не вокруг одной Меган крутится. А журналистам лишь бы только из мухи слона раздуть. Том же британскому "The Sun", который не впервые всякую ерунду пишет, и прям молится на жену Гарри. И еще: я уверена, что Приянка про их "дружбу" с Меган уже давно все поняла. Скорее всего там и еще другие прецеденты были, помимо проигнорированного приглашения на свадьбу, о которых пресса просто не знает.
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  • Лили новогрудок / 03.06.19 14:57
    -
    11
    +
    Приянка приехала по своим делам в Лондон, а раздули так, как будто она принципиально приехала в гости напросится. Может Приянке и обидно, но, я думаю, она знала с кем дружила и чего от нее можно ожидать.
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