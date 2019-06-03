Актриса Приянка Чопра не дождалась от Меган Маркл приглашения в гости

О сложном характере супруги принца Гарри Меган Маркл слухи ходят уже давно. Девушка тяжело уживается с венценосными родственниками своего мужа, прислугой, помощниками. Непросто с герцогиней Сассекской и немногочисленным друзьям. Например, совсем недавно к ней в немилость попала давняя приятельница, актриса Приянка Чопра. Девушка даже специально прилетела в Великобританию в надежде увидеть новорожденного сына Меган и Гарри. Однако заветного приглашения в дом подруги Приянка так и не получила.

То, что дружба между Меган Маркл и Приянкой трещит по швам, СМИ подозревали довольно давно. Причем инициатором разлада все считали именно герцогиню. Ведь это она в конце прошлого года проигнорировала свадьбу Чопры и музыканта Ника Джонаса, причем без всяких объяснений и извинений. Хотя молодожены были абсолютно уверены в том, что Меган почтит их торжество своим присутствием.

Следом супруга принца Гарри решила не приглашать Приянку на вечеринку "baby shower", организованную в феврале этого года в Нью-Йорке. Причем уже тогда знаменитой индийской актрисе пришлось отбиваться от нападок и насмешек журналистов, ведь Меган не только не позвала ее на праздник, но и не ответила на поздравление. И вот Чопру постиг следующий удар.

Не дождавшись официального приглашения от герцогини Меган, Приянка сама решила прилететь в Лондон, чтобы у подруги не оставалось иного выбора, кроме как позвать ее в Фрогмор-коттедж, где сейчас обитает чета Сассекских вместе со своим сыном Арчи. Однако не тут-то было, и в отличие от теннисистки Серены Уильямс и дизайнера Джессики Малруни Чопра заветного пригласительного так и не дождалась. Возможно, девушке бы и удалось незаметно покинуть Англию, не привлекая к себе лишнего внимания, но масло в огонь подлило издание The Sun, выпустившее статью о визите Приянки в резиденцию Фрогмор. Более того, корреспонденты во всех подробностях расписали те подарки, которые Приянка привезла с собой из Соединенных Штатов и якобы подарила Меган и ее новорожденному сыну.

После такого у актрисы не оставалось иного выбора, кроме как пообщаться с журналистами и честно признаться, что приглашения от подруги (по всей видимости бывшей) она так и не дождалась. О дальнейших отношениях с супругой принца Гарри Приянка говорить отказалась.