Успенская в мини и высоких ботфортах вызвала недовольство подписчиков

Любовь Успенская, кажется, переживает вторую молодость. Певица освоила инстаграм, сделала себе пластику и стала примерять образы, которых многие поклонники не видели даже в молодые годы артистки.

Например, для своего выступления в подмосковном Красногорске артистка надела блестящее платье-пиджак длины мини. Свой очень смелый и яркий образ она дополнила высокими сапогами ботфортами на каблуке. Снимками себя, сидящей в кресле, Любовь решила поделиться с фолловерами.

Вместо положительных и восхищенных комплиментов пользователей она получила массу негативных комментариев. Основная претензия подписчиков касалась уместности подобных нарядов в возрасте артистки.

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Не так давно Успенская отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 65 лет. Поклонники убеждены, что в возрасте бабушки уже давно пора надевать платья длины миди и макси. Они уверены, что с фигурой Успенской выглядела бы она в них ничуть не хуже, но при этом смогла бы подать достойный пример для подражания. Пока же ее образы похожи на попытку ухватить за ногу уже давно ушедшую молодость.

Сама певица на негативные реплики никак не отвечала. Она уже неоднократно провоцировала аудиторию подобными нарядами и продолжает делать так, как считает нужным, не прислушиваясь к мнению подписчиков.