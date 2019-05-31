В жизни матери Дианы Шурыгиной появился новый мужчина

У Натальи Шурыгиной, мамы скандально известной Дианы Шурыгиной, похоже завязался страстный роман. На днях журналисты увидели даму в одном из московских кафе в компании представительного мужчины, с которым она вела себя достаточно раскованно. При этом Наталья все еще официально числится замужней.

Слухи о том, что в отношениях Натальи и Алексея Шурыгиных всё не очень гладко ходят уже давно. Ещё примерно два года назад в СМИ сообщалось, что отец семейства, не выдержав той "славы", которая обрушилась на них после истории с Дианой, собрал чемоданы и ушёл из дома. Однако на тот момент информация оказалась недостоверной.

В конце 2018 года журналисты вновь стали писать о том, что родители Дианы Шурыгиной находятся на грани развода, и похоже в этот раз новости оказались правдивыми. Сообщается, что примерно в тот же период времени Наталья и познакомилась со своим нынешним избранником Игорем Лепхиным. Встреча произошла на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Дианы. Тогда новоиспеченные знакомые неплохо пообщались и обменялись контактами.

А вскоре их формальное общение переросло в нечто большее, ведь Игорь стал опорой для Натальи, когда ее отношения с мужем окончательно разладились. Инсайдеры, приближенные к семье Шурыгиных сообщают, что в той ситуации Диана решила поддержать отца, и на какое-то время прекратила общение с матерью. С тех самых пор отношения Шурыгиной-старшей и Лепихина начали стремительно развиваться. А вскоре и сама Наталья сообщила Алексею о своем решении подать на развод. В свою очередь Игорь предложил возлюбленной перебраться жить к нему. Тем более, он может себе это позволить, так как является бизнесменом и успешным фитнес- тренером.

Сейчас влюблённые даже не пытаются скрыть свои чувства от посторонних. Они свободно посещают публичные места, целуются, обнимаются и ведут себя достаточно раскованно. Знаменитая дочь Натальи, Диана, поведение матери пока никак не комментирует.