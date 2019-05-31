Бузова возмущена отношением к ней дизайнера бренда Balenciaga

Ксения Собчак в авторском шоу на телеканале YouTube старается обсуждать хайповых персонажей и скандальные темы. В последнем выпуске зрители могли наблюдать баталию, которая началась еще на званом ужине журнала «Tatler» между светскими львицами начала нулевых и звездами инстаграм.

Собчак пригласила их на импровизированное чаепитие, в рамках которого предложила сторонам высказать друг другу свои претензии. Неожиданную информацию в ходе беседы озвучила сама Ксения. Она рассказала, что представитель известного модного дома просил передать Ольге Бузовой, чтобы звезда инстаграм не носила приобретенную у них куртку или не афишировала факт подобной покупки в социальных сетях. Ксения ответила, что сделать этого не может и предложила дизайнеру самостоятельно разбираться с возникшей проблемой.

Сведения об этой ситуации дошли до Бузовой. Возмущению Ольги не было предела. Девушка узнала, что претензии к ней имеются у дизайнера бренда Balenciaga Демна Гвасалия. Именно он за спиной клиентки модного дома позволил себе подобные высказывания.

Телеведущая пояснила, что считает такое пренебрежительное отношение унизительным и снобистским. Лично она гордится тем, что может позволить купить себе фирменные вещи, не прося на это деньги у богатых мужей и любовников.

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Рассуждения на тему «люкса» и «инстаграма» вызывают у нее не меньше вопросов. Бузова отметила, что не считает предосудительным одеваться в том же H&M и компоновать дорогие вещи с простыми.

Ольга заявила, что с удовольствием вернет купленные кроссовки и кожаную куртку от Balenciaga. За них она заплатила 360 тыс. рублей и попросила полностью возместить ей сумму.

Сам Демна ситуацию никак не комментировал. Дизайнер не активен в социальных сетях. Между тем, его страница в инстаграм буквально взорвалась от сообщений со стороны фанатов Ольги. Они называют отношение мужчины к людям, которые покупают его вещи за полную стоимость, ненормальным и требуют, чтобы Демна принес свои извинения Бузовой публично.