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Бузова возмущена отношением к ней дизайнера бренда Balenciaga


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Ксения Собчак в авторском шоу на телеканале YouTube старается обсуждать хайповых персонажей и скандальные темы. В последнем выпуске зрители могли наблюдать баталию, которая началась еще на званом ужине журнала «Tatler» между светскими львицами начала нулевых и звездами инстаграм.

Собчак пригласила их на импровизированное чаепитие, в рамках которого предложила сторонам высказать друг другу свои претензии. Неожиданную информацию в ходе беседы озвучила сама Ксения. Она рассказала, что представитель известного модного дома просил передать Ольге Бузовой, чтобы звезда инстаграм не носила приобретенную у них куртку или не афишировала факт подобной покупки в социальных сетях. Ксения ответила, что сделать этого не может и предложила дизайнеру самостоятельно разбираться с возникшей проблемой.

Сведения об этой ситуации дошли до Бузовой. Возмущению Ольги не было предела. Девушка узнала, что претензии к ней имеются у дизайнера бренда Balenciaga Демна Гвасалия. Именно он за спиной клиентки модного дома позволил себе подобные высказывания.

Телеведущая пояснила, что считает такое пренебрежительное отношение унизительным и снобистским. Лично она гордится тем, что может позволить купить себе фирменные вещи, не прося на это деньги у богатых мужей и любовников.

Рассуждения на тему «люкса» и «инстаграма» вызывают у нее не меньше вопросов. Бузова отметила, что не считает предосудительным одеваться в том же H&M и компоновать дорогие вещи с простыми.

Ольга заявила, что с удовольствием вернет купленные кроссовки и кожаную куртку от Balenciaga. За них она заплатила 360 тыс. рублей и попросила полностью возместить ей сумму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блоггеров не обходится без обсуждения меня 🤦🏻‍♀ Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler 😂 🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀ Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь УМ, благородство, внутренняя наполненность и доброта , а не дешёвые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнём». Я работаю круглосуточно, и могу себе позволить, как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, не смотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka , и не стесняюсь этого! Но также в моём гардеробе есть и вещи из «Модных домов». Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс - это намного больше!!! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того что на нем не Versace, а H&M 💋 Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara... Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помиимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!!!!???? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело! P.S. Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом!!! Но это не значит, что меня можно было этим унижать.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Сам Демна ситуацию никак не комментировал. Дизайнер не активен в социальных сетях. Между тем, его страница в инстаграм буквально взорвалась от сообщений со стороны фанатов Ольги. Они называют отношение мужчины к людям, которые покупают его вещи за полную стоимость, ненормальным и требуют, чтобы Демна принес свои извинения Бузовой публично.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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1 Не нравится 3 Нравится 31.05.2019 Теги: Ольга Бузова

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