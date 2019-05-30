Яна Рудковская показала подписчикам свой роскошный цветущий сад
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Известный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская продолжает радовать подписчиков в Instagram фотографиями своего огромного имения, которое расположено в элитном поселке "Горки-10". Например, несколько дней назад женщина рассказала о завершении строительства роскошного дома для гостей, который уже сравнили с замком Аллы Пугачёвой из-за наличия в архитектуре таких схожих элементов, как башни.
Новым строением Рудковская невероятно гордится, однако стоимость его она озвучивать отказалась. Впрочем, хейтеры уверены в том, что этот дом предназначен вовсе не для гостей, а самих знаменитых супругов, между которыми якобы натянутые отношения. Помимо этого они обвиняют Рудковскую, что она, демонстрируя свою роскошную жизнь, часто привирает. Например, ставит на обеденный стол искусственные цветы и фрукты.
В ответ на эти обвинения Яна решила провести еще один виртуальный экскурс по своему саду и показать, что все букеты в ее публикациях настоящие. "У нас всё цветёт, потому что энергетика хорошая и добрая, вокруг позитив", - поделилась продюсер, демонстрируя на видео шикарный куст цветущей гортензии. Отдельно она добавила, что в их семье процветает самый настоящий культ плюща, благодаря которому в саду так красиво и зелено.
Особой гордостью для Рудковской стал небольшой пруд с водопадом, о котором женщина мечтала с самого момента переезда. Продемонстрировала Яна и отличный уголок для отдыха со специальными удобными диванами, лежаками и креслами, на которых можно позагорать.
Также хозяйка всей этой красоты призналась, что после окончания строительства еще одного дома, они всегда готовы к приезду гостей, и ради этого даже установили в центре сада стол для вечеринок под открытым небом. Нашлось на огромной территории и место для развлечений как взрослых, так и маленького Саши Плющенко, которому в живописном уголке построили небольшой игровой домик.
Что же касается цветов, то среди своих самых любимых Яна отметила лаванду, пионы, вышеупомянутую гортензию и розы. Причём сорта роз она вместе с Евгением подбирает самостоятельно. А так как в последнее время Плющенко всерьез увлекся садоводством, то на территории имения поставили еще и большой парник, где фигурист выращивает натуральные овощи и зелень.
Краткая информация о Яне Рудковской
Имя: Яна Рудковская
Отчество: Александровна
День рождения: 02.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер
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А вам понравился сад Яны Рудковской? 4
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123 12345 / 30.05.19 22:34даже при этом богатстве она противная и данные о ней не правильные
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6695 / 30.05.19 20:41А что, Рудковская баба богатая, может себе позволить. Красивое имение у них с Евгешей. Особенно впечатляет вид сверху.
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Елена М. МО / 30.05.19 19:36Красивый сад, моя мечта создать что-нибудь подобное, только самой А в их случае все это работа профессиональных садоводов и ландшафтных дизайнеров. Получилось здорово, никто не спорит, но если бы они хоть что-то сделали своими руками, Яна бы гордилась гораздо больше
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Лада / 30.05.19 16:47Ну, что тут скажешь. Красиво, ухожено, действительно живописно. Дорого-богато, одним словом. Чтоб мы все так жили, как Рудковские-Плющенко. Аминь.