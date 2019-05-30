Яна Рудковская показала подписчикам свой роскошный цветущий сад

Известный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская продолжает радовать подписчиков в Instagram фотографиями своего огромного имения, которое расположено в элитном поселке "Горки-10". Например, несколько дней назад женщина рассказала о завершении строительства роскошного дома для гостей, который уже сравнили с замком Аллы Пугачёвой из-за наличия в архитектуре таких схожих элементов, как башни.

Новым строением Рудковская невероятно гордится, однако стоимость его она озвучивать отказалась. Впрочем, хейтеры уверены в том, что этот дом предназначен вовсе не для гостей, а самих знаменитых супругов, между которыми якобы натянутые отношения. Помимо этого они обвиняют Рудковскую, что она, демонстрируя свою роскошную жизнь, часто привирает. Например, ставит на обеденный стол искусственные цветы и фрукты.

В ответ на эти обвинения Яна решила провести еще один виртуальный экскурс по своему саду и показать, что все букеты в ее публикациях настоящие. "У нас всё цветёт, потому что энергетика хорошая и добрая, вокруг позитив", - поделилась продюсер, демонстрируя на видео шикарный куст цветущей гортензии. Отдельно она добавила, что в их семье процветает самый настоящий культ плюща, благодаря которому в саду так красиво и зелено.

Особой гордостью для Рудковской стал небольшой пруд с водопадом, о котором женщина мечтала с самого момента переезда. Продемонстрировала Яна и отличный уголок для отдыха со специальными удобными диванами, лежаками и креслами, на которых можно позагорать.

Также хозяйка всей этой красоты призналась, что после окончания строительства еще одного дома, они всегда готовы к приезду гостей, и ради этого даже установили в центре сада стол для вечеринок под открытым небом. Нашлось на огромной территории и место для развлечений как взрослых, так и маленького Саши Плющенко, которому в живописном уголке построили небольшой игровой домик.

Что же касается цветов, то среди своих самых любимых Яна отметила лаванду, пионы, вышеупомянутую гортензию и розы. Причём сорта роз она вместе с Евгением подбирает самостоятельно. А так как в последнее время Плющенко всерьез увлекся садоводством, то на территории имения поставили еще и большой парник, где фигурист выращивает натуральные овощи и зелень.