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Фанаты не оценили похудевшую Мэрайю Кэри


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Знаменитая певица на протяжении многих лет ведет борьбу с лишними килограммами. Поклонники то критикуют её, то хвалят заметные изменения во внешнем виде. Папарацци стараются подловить ее в неожиданный момент и публикуют каждый неудачный кадр.

Как выглядела артистка до того, как поправилась, поклонники, похоже, забыли. Начавшей заметно худеть певице досталось от них в сетях. Мэрайя заметно постройнела, но пользователям это не понравилось.

На днях папарацци запечатлели певицу. По опубликованным в сети снимкам видно, что она заметно похудела. Изменения в фигуре певицы подчеркнуло трикотажное платье длины миди. Подобные модели коварны тем, что делают акценты на изъянах тела. В случае с Кэри всё выглядело довольно-таки привлекательно. Никаких лишних складок на теле не было видно. По мимике артистки и тому, что она стала позировать фотографам, ясно – певица довольна собой.

А вот пользователи нашли к чему придраться. Похудевшая Мэрайя им тоже не понравилась. Многие писали, что еще полгода назад в платьях похожего кроя артистка смотрелась обворожительно. Ее большие плечи и внушительный бюст уравновешивал приличный объем бедер и тонкая талия. Фигура певицы смотрелась очень привлекательно и соблазнительно.

Когда же Мэрайя сбросила лишние килограммы, бедра уменьшились в объеме, а вот плечи и бюст остались прежними. В таком виде Кэри многим напомнила набравшую вес спортсменку.

Преданные фанаты переживают, что расшатанная в плане восприятия себя певица может опять сбиться с режима.

Напомним, серьезно за свою фигуру женщина взялась, когда её вес достиг критической отметки – 120 кг. Мэрайя пыталась похудеть всем знакомым способом, урезая рацион. Но результата этот метод не принес. Певица впала в депрессию и, чтобы не углубляться в нее еще больше, стала срезать этикетки с одежды. Так она не видела, какой размер сейчас носит.

Американские таблоиды утверждали, что устав бороться с лишними килограммами, артистка решила сделать операцию по уменьшению желудка. Сама Мэрайя данную версию не подтверждала.

Краткая информация

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3 Не нравится 1 Нравится 30.05.2019 Теги: Мэрайя Кэри

Какая Мэрайя вам нравится больше: сейчас или до похудения? 2  

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