Ольга Бузова и Тимур Батрудинов откровенно поговорили о своих отношениях

Тимур Батрудинов и Ольга Бузова взбудоражили пользователей Сети своим откровенным разговором, который случился в рамках YouTube-шоу "Есть вопросы". Молодые люди около получаса вели беседу на давно волнующие темы. И касались они, в первую очередь, их дружеских и потенциальных романтических отношений.

О том, что у Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова роман их поклонники подозревали очень давно. Все началось примерно 2 года назад, когда телеведущая и шоумен вместе оказались во время отпуска в Таиланде. Молодые люди неплохо проводили время и активно постили совместные фото в социальных сетях. Здесь-то фолловеры и рассмотрели, что Оля и Тимур на самом деле являются прекрасной парой и между ними явно существует какая-то "химия".

Вот и во время откровенного диалога ребята в очередной раз подтвердили догадки своих поклонников. Так, например, Ольга призналась, что неоднократно за те две недели, что длились их таиландские каникулы, всерьез обсуждала с подругами Тимура, как потенциального парня. В свою очередь Батрутдинов признался, что уже давно испытывает к Бузовой сильное влечение. Мужчина откровенно рассказал, что во время их частых посиделок "за бокалом розового вина" ему невольно приходили в голову мысли о близости с Ольгой. Но страх сделать ей больно или невольно обидеть всегда его останавливал.

Возможно, этот ответ не очень убедил Олю, она решилась и задала волнующий ее вопрос собеседнику прямо в лоб: почему за все 13 лет их знакомства он ни разу с ней не переспал? "Для меня это очень ответственно", - сказал смущенный Тимур. - "Если я один раз с тобой пересплю, то должен буду и второй, и третий... И вообще буду спать только с тобой. А мимолетный чих-пых я устроить не могу, не хочу, чтобы ты испытывала душевные переживания. Из-за этого наш цветочно-конфетный период так затянулся".

Со своей стороны Ольга призналась, что испытывает к Тимуру чувства, граничащие с влюбленностью, и очень глубокую искреннюю симпатию. Также она заявила, что будет сильно ревновать, если у Батрутдинова появится девушка. В ответ на это шоумен честно рассказал, что уже испытывал чувство ревности, когда Оля вышла замуж за Дмитрия Тарасова. "Но я понимал, что насильно любим не будешь, поэтому отпустил ситуацию".

Закончили свой разговор две знаменитости слегка смущенными. Сумев поговорить перед камерами на столь откровенные темы они решили, что теперь смогут ответить друг другу и на другие волнующие вопросы. Поклонники же от такой беседы остались просто в восторге. Они уверены, что Бузова и Батрудинов идеальная пара, которая непременно должна быть вместе. С интересом фолловеры ждут и начала нового шоу "План Б", где Тимур и Оля должны попытаться построить отношения с другими людьми.