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У актера Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры в Москве


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Знаменитый российский актер Олег Меньшиков может остаться без крыши над головой. Сегодня стало известно, что некоторое время назад на него подала иск в суд некая Светлана Савицкая, заявившая, что она имеет право на долю в огромной квартире артиста в центре столицы.

171-метровые апартаменты в Москве Олег Евгеньевич приобрел в еще в 2005 году. Все это время он пользовался жилплощадью на вполне законных основаниях и даже не подозревал, что на нее могут найтись другие претенденты. Однако сегодня известный новостной портал "Стархит" сообщил, что в одном из столичных судов идет тяжба за дорогостоящие квадратные метры. Как выяснилось, женщина по имени Светлана пытается доказать, что, по стечению обстоятельств, она является совладелицей имущества Олега Меньшикова.

Так, Савицкая рассказала, что много лет назад после развода со своим супругом она не стала претендовать на половину квартиры, оставив апартаменты в его полном пользовании. А совсем недавно даме стало известно, что бывший муж в 1998 году скончался, а в их квартире теперь проживает известный актер.

Как сообщают представители Олега Евгеньевича, вышеупомянутая женщина серьезно намеревается признать договор купли-продажи недействительным, чтобы вернуть себе 1/2 жилплощади. Но пока суд выступает на стороне артиста, ведь доказано, что квартиру он приобрел абсолютно законным путем, и никаких нарушений в оформлении договора не было. Сам же Меньшиков данную ситуацию никак не комментирует, а на заседаниях суда вместо него присутствуют адвокаты.

Краткая информация об Олеге Меньшикове

Имя: Олег Меньшиков

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 08.11.1960

Возраст: 58 лет

Место рождения: Серпухов

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер театра и кино

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2 Не нравится 2 Нравится 29.05.2019 Теги: Олег Меньшиков

А как вы думаете, на чьей стороне окажется суд? 6  

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