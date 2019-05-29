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Миро назвала Решетову очередной наложницей гарема Тимати


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Миро известна, как весьма острый на язык блогер, который без стеснения проходится по ярким персонам шоу-бизнеса. На этот раз от Елены досталось Тимати.

Увидев новостные заметки о беременности нынешней невесты рэпера Анастасии Волконской-Решетовой, Миро решила прокомментировать ситуацию. Самого Тимати она назвала султаном, который предусмотрительно собирает гарем из русских наложниц, на которых благоразумно не женится.

Елена уверена, что подобная практика характерна для восточных семейств. По словам блогера, женщины мужчине нужны, чтобы какое-то время развлекаться, а после выполнять свою прямую функцию – рожать детей. Вот только после родов наложниц убирают из личной жизни, а детей передают на воспитание Валиде-султану или матери.

Как ни странно, но маму Тимати Лена похвалила. Она отметила, что Симона достойно воспитала сына, сумевшего многого добиться. По мнению Миро, ей можно доверить воспитание внуков. Блогер убеждена, что родные матери с этим не справятся. Именно поэтому ту же Алису Алёне дают только, чтобы сделать фото для инстаграма.

Елена убеждена, что после рождения ребёнка Решетову ожидает ровно такая же участь. Как и Алёна, она будет присутствовать на общих семейных праздниках, и наблюдать рядом с Тимати новую, еще не рожавшую пассию.

Никто из фигурантов данного опуса никак не отреагировал на заявление Миро. Относительно личной жизни Тимати не распространяется. Точно также поступают и его девушки.

Краткая информация о Тимати

Имя: Тимати

Отчество: Ильдарович

День рождения: 15.08.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Москва

Рост: 169 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рэпер

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3 Не нравится 1 Нравится 29.05.2019 Теги: Тимати

А вы согласны с мнением Миро? 5  

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  • Ya / 29.05.19 22:40
    -
    0
    +
    Миро мечтает быть на месте Решетовой, да вот только ни лицом ни фигурой не вышла
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  • Сборная Солянка / 29.05.19 16:29
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    0
    +
    Мне кажется, именно здесь она перегнула палку. Причём хорошо так.
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  • Kira / 29.05.19 15:23
    -
    5
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    Мне вот интересно, если она встретится где-нибудь в ресторане лицом к лицу с тем же Тимати, которого обложила, Ксенией Собчак или с Яной Рудковской, она сможет его глаза точно также заявить то, что пишет в своих блогах?
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    • Васильевна / 29.05.19 20:23
      -
      1
      +
      Давно это хотела спросить. Одно дело в интернете изгаляться, и обзывать всех, и совсем другое – попробовать все это завить тому, кто в жизни добился в сотни раз больше чем ты.
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      • Никольски / 30.05.19 10:38
        -
        1
        +
        Миро не живет в России. У нее американский муж. Думаю, что все это она пишет из Америки. Здесь налетами. Так же как и Ветлицкая и туча других блогеров. И у звезд нет времени на встречи с каждый, кто про них что то сказал. Зачем пиарить людей, которые на это нарывается. Миро так пиарится.
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