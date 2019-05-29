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Мошенник назвал эскортницей Любовь Аксенову и взял у бизнесмена плату за ее услуги


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Недовольный отсутствием звезды на ужине мужчина обратился в полицию. Ущерб его оказался весьма существенным. За возможность поужинать с актрисой, сыгравшей в сериале «Мажор», он заплатил 15 000 долларов.

Как выяснилось позже, столичный бизнесмен, желая хорошо провести время со знаменитостью, обратился в агентство. Представленная в сетях фирма заявляла, что якобы предоставляет подобные услуги от звезд кино и шоу-бизнеса за внушительный гонорар.

Потерпевшего бизнесмена заинтересовала актриса Любовь Аксёнова. Менеджер, представляющий агентство, в общении с мужчиной озвучил, что за свои услуги женщина просит 1 млн. рублей. Цифра с шестью нулями состоятельного предпринимателя не смутила. Он перевёл средства на указанный менеджером счёт.

После оплаты услуг они оговорили дату и место встречи. Явившись в ресторан на ужин, мужчина понял, что оказался в одиночестве. Любовь на встречу так и не пришла. Он попытался позвонить, но телефон ушлого менеджера оказался недоступен. Предприниматель понял, что стал жертвой обмана и, недолго думая, отправился в полицию.

В ходе разбирательств представители внутренних органов связались с семейством Аксёновых. Пообщаться с актрисой им так и не удалось. Вместо нее на интересующие вопросы отвечал законный супруг Любови – режиссер Павел Аксёнов.

Мужчина сильно удивился озвученной информации и пояснил, что его супруга никогда подобными услугами не занималась. Договоренностей с эскорт-агентствами у неё также нет.

Краткая информация о Любови Аксеновой

Имя: Любовь Аксенова

Отчество: Павловна

День рождения: 15.03.1990

Возраст: 29 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 175 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 29.05.2019 Теги: Любовь Аксенова

А вы могли бы поверить в то, что замужняя Любовь Аксёнова оказывается эскорт услуги? 2  

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