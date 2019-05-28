Спустя неделю после выхода последней серии "Игры престолов" телеканал HBO порадовал поклонников бэкстейджем со съемок фэнтезийной саги. Уже сейчас все желающие могут посмотреть двухчасовой фильм, в котором рассказывается об участниках киногруппы, долгие годы остававшихся в тени, а также о городах и странах, где велась работа над сериалом. А в качестве бонуса создатель документальной ленты Джинни Финлэй преподнесла фанатам умилительные кадры, снятые в тот момент, когда актеры узнают, что ждет их персонажей в финале.

"Игра престолов: последний дозор" - это фильм, благодаря которому зрители могут увидеть процесс съемок глазами костюмеров, визажистов, декораторов, операторов, звукорежиссеров и других членов творческой команды, сделавших Game of Thrones таким, каким мы его знаем. Люди, которые на протяжении всех 8 сезонов, наряду с любимыми актерами, создавали самый популярный сериалы современности, расскажут, как это было на самом деле.

И всё-таки в вышедшей документальной ленте фанатов привлекло не это. Активнее всего в Сети обсуждаются именно бонусные кадры, на которых актеры, чьи персонажи дошли до финала, реагируют на события последних серий. Особенно поклонников умилил Кит Харингтон, который узнав, что в самом последнем эпизоде Джон Сноу должен собственной рукой убить Дейенерис, не смог сдержать слёз. Поначалу на лице актера отразились растерянность и недоумение, и он поспешил бросить взгляд на свою партнершу по сериалу Эмилию Кларк, которая кивком подтвердила, что он не ошибся, и сценаристы уготовили их героям действительно печальную участь. После этого из глаз Харингтона полились слезы.

В свою очередь Эмилия едва не сползла под стол после того, как ознакомилась со сценарием и поняла, какой неблагородный конец ждет ее героиню. Девушка также, как и Кит, не смогла сдержать слёз. Другие актёры, узнав, что ждет Джона и Дейенерис, тоже немного растерялись. Кто-то схватился за голову, кто-то пожимал плечами, хватался за сердце и недоуменно озирался по сторонам. Однако сценаристы, как ни в чём ни бывало, продолжали зачитывать сценарий.

А вот у Мэйси Уильямс, сыгравшей неукротимую Арью Старк, был повод порадоваться. Ведь Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс доверили именно ей расправиться с Королем Ночи. За предстоящий подвиг коллеги актеры наградили девушку бурными аплодисментами. А чуть позже сама Мэйси призналась, что очень горда за своего персонажа.

Впрочем, как известно, поклонники восторгов съемочной группы не разделили. Миллионы фанатов Game of Thrones уверены, что смерть Дейенерис и превращение ее в тирана, а также ссылка Джона Сноу на Стену - это худшее, что можно было придумать для финала такого сериала.