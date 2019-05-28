Дженнифер Лопес похудела перед предстоящей свадьбой
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На фотографии Дженнифер Лопес предстала в укороченном белом топике и розовых леггинсах. Наряд предоставляет возможность в полной мере продемонстрировать достоинства фигуры.
Нельзя не заметить, что звезда стала значительно стройнее по сравнению с тем, как она выглядела месяц назад.
Интересным фактом является то, что однажды подписчики уличили Дженнифер в применении ретуши для редактирования фотоснимков. Однако в этот раз в подлинности фотографии не дает сомневаться другой снимок, сделанный папарацци на улице.
В своем интервью Лопес делилась секретами того, как ей удается поддерживать себя в форме. Она употребляет много воды, полностью исключила алкоголь и кофе, предпочтение отдает белковой пище. Кроме того, она тренируется несколько раз в неделю в утреннее время.
Причинами такого преображения СМИ считают сразу два фактора. Первый – это предстоящий летний концертный тур Лопес, а второй – ее свадьба с Алексом Родригесом. Как сообщила одна из подруг Дженнифре Лопес, торжество, скорее всего, состоится этим летом.
Краткая информация о Дженнифере Лопес
Имя: Дженнифер Лопес
День рождения: 24.07.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, танцовщица
Фотографии
Фотографии
А Вам понравились фото Дженнифер Лопес после похудения? 5
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Кисон Москва / 29.05.19 15:40Джей, классная! И пусть сценический образ иногда вылезает в жизнь)), она молодец и трудяга! Очень рада за девочек, которые выходят замуж повторно с детьми и светятся все вместе счастьем.
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[email protected] / 28.05.19 14:56У нее проблемы со вкусом. Или как минимум с мерой. То вся как ёлка обвешенная с кучей дребедени на себе. То серый топ с трениками, как будто в кальсонах и куцей майке, на улицу. Фишку с шиньоном не понимаю. Зачем пялить на себя огромный богатый шиньон, если весь мир видел тебя с малеьнкой дулечкой и все знают, что волосы у тебя такие. Надо шиньон - так можно же выбрать вариант поестесственнее. Нет, мы, конечно, понимаем, что сценический образ и т.д. И тем не менее.
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Лика Сновск / 28.05.19 14:27Утром не позавтракав и сделав пресс пару подходов у меня еще лучший пресс и талия. А к вечеру бы папарацци заснял звезду и вы увидели другого человека.
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Лика / 28.05.19 13:27Мне нравится фигура Дженнифер Лопес и на первом фото, где она в розовых леггинсах, и на втором, где на ней серый наряд. Я не вижу существенной разницы между тем, что было до, и тем, что стало после. Если сильно присматриваться, то да, рельеф на прессе стал четко выраженным
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Лана / 28.05.19 13:25Результат усилий Джей Ло очевиден. На фото до похудения у нее все те же женственные формы, так характерные для нее. Однако после занятий в спортзале видно, насколько улучшился ее пресс, и талия действительно выглядит тоньше