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Дженнифер Лопес похудела перед предстоящей свадьбой


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Популярная певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять своих поклонников. Так, она разместила в социальных сетях фото, на котором значительно похудела. Знаменитость демонстрирует осиную талию и подкаченный пресс. Как известно, в скором времени предстоит свадьба звезды с Алексом Родригесом, и, по всей видимости, она решила основательно подготовиться к этому событию.

На фотографии Дженнифер Лопес предстала в укороченном белом топике и розовых леггинсах. Наряд предоставляет возможность в полной мере продемонстрировать достоинства фигуры.

Нельзя не заметить, что звезда стала значительно стройнее по сравнению с тем, как она выглядела месяц назад.

Интересным фактом является то, что однажды подписчики уличили Дженнифер в применении ретуши для редактирования фотоснимков. Однако в этот раз в подлинности фотографии не дает сомневаться другой снимок, сделанный папарацци на улице.

В своем интервью Лопес делилась секретами того, как ей удается поддерживать себя в форме. Она употребляет много воды, полностью исключила алкоголь и кофе, предпочтение отдает белковой пище. Кроме того, она тренируется несколько раз в неделю в утреннее время.

Причинами такого преображения СМИ считают сразу два фактора. Первый – это предстоящий летний концертный тур Лопес, а второй – ее свадьба с Алексом Родригесом. Как сообщила одна из подруг Дженнифре Лопес, торжество, скорее всего, состоится этим летом.

Краткая информация о Дженнифере Лопес

Имя: Дженнифер Лопес

День рождения: 24.07.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, танцовщица

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16 Не нравится 10 Нравится 28.05.2019 Теги: Дженнифер Лопес

А Вам понравились фото Дженнифер Лопес после похудения? 5  

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  • Кисон Москва / 29.05.19 15:40
    -
    3
    +
    Джей, классная! И пусть сценический образ иногда вылезает в жизнь)), она молодец и трудяга! Очень рада за девочек, которые выходят замуж повторно с детьми и светятся все вместе счастьем.
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  • [email protected] / 28.05.19 14:56
    -
    2
    +
    У нее проблемы со вкусом. Или как минимум с мерой. То вся как ёлка обвешенная с кучей дребедени на себе. То серый топ с трениками, как будто в кальсонах и куцей майке, на улицу. Фишку с шиньоном не понимаю. Зачем пялить на себя огромный богатый шиньон, если весь мир видел тебя с малеьнкой дулечкой и все знают, что волосы у тебя такие. Надо шиньон - так можно же выбрать вариант поестесственнее. Нет, мы, конечно, понимаем, что сценический образ и т.д. И тем не менее.
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  • Лика Сновск / 28.05.19 14:27
    -
    0
    +
    Утром не позавтракав и сделав пресс пару подходов у меня еще лучший пресс и талия. А к вечеру бы папарацци заснял звезду и вы увидели другого человека.
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  • Лика / 28.05.19 13:27
    -
    1
    +
    Мне нравится фигура Дженнифер Лопес и на первом фото, где она в розовых леггинсах, и на втором, где на ней серый наряд. Я не вижу существенной разницы между тем, что было до, и тем, что стало после. Если сильно присматриваться, то да, рельеф на прессе стал четко выраженным
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  • Лана / 28.05.19 13:25
    -
    5
    +
    Результат усилий Джей Ло очевиден. На фото до похудения у нее все те же женственные формы, так характерные для нее. Однако после занятий в спортзале видно, насколько улучшился ее пресс, и талия действительно выглядит тоньше
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