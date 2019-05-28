Дженнифер Лопес похудела перед предстоящей свадьбой

Популярная певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять своих поклонников. Так, она разместила в социальных сетях фото, на котором значительно похудела. Знаменитость демонстрирует осиную талию и подкаченный пресс. Как известно, в скором времени предстоит свадьба звезды с Алексом Родригесом, и, по всей видимости, она решила основательно подготовиться к этому событию.

На фотографии Дженнифер Лопес предстала в укороченном белом топике и розовых леггинсах. Наряд предоставляет возможность в полной мере продемонстрировать достоинства фигуры.

Нельзя не заметить, что звезда стала значительно стройнее по сравнению с тем, как она выглядела месяц назад.

Интересным фактом является то, что однажды подписчики уличили Дженнифер в применении ретуши для редактирования фотоснимков. Однако в этот раз в подлинности фотографии не дает сомневаться другой снимок, сделанный папарацци на улице.

В своем интервью Лопес делилась секретами того, как ей удается поддерживать себя в форме. Она употребляет много воды, полностью исключила алкоголь и кофе, предпочтение отдает белковой пище. Кроме того, она тренируется несколько раз в неделю в утреннее время.

Причинами такого преображения СМИ считают сразу два фактора. Первый – это предстоящий летний концертный тур Лопес, а второй – ее свадьба с Алексом Родригесом. Как сообщила одна из подруг Дженнифре Лопес, торжество, скорее всего, состоится этим летом.