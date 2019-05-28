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Анфиса Чехова призвала юных девушек не делать уколы красоты


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Анфиса Чехова в последние годы усиленно занимается собой. Она заметно похудела, но при этом выглядит достаточно молодо и роскошно.

Телеведущая честно рассказала, что поддерживать красоту лица ей помогают различные косметологические процедуры, в том числе инъекционные. Чехова пользуется услугами проверенного мастера.

Что специалист у Анфисы хороший, видно невооружённым взглядом. У нее естественная живая мимика и минимум морщин. Ярко-выраженных скул, отечного лица и больших губ, которые есть у звезд, увлекающихся подобными процедурами, у телеведущей нет.

Чехова искренне не понимает молодых девушек, вкалывающих себе ботокс, филлеры и прочие препараты. По ее мнению, после таких уколов, дамочки за несколько лет превращаются в странных особ с медузообразными лицами. Она настоятельно рекомендует девушкам, пока не поздно, полюбить себя в естественном виде, оставив процедуры на возраст после 40, когда кожа потребует их в силу возрастных изменений. Если же всё это начать делать в юности — ранее старение обеспечено.

Словам Анфисы вторят специалисты индустрии красоты. Они отмечают, что после многочисленных инъекций кожа девушек рубцуется и с каждым разом, по мере рассасывания препарата выглядит всё хуже. Именно поэтому к 35 годам они сталкиваются с обвисшими брылями, выраженными морщинами и прочими последствиями таких уколов.

Краткая информация об Анфисе Чеховой

Имя: Анфиса Чехова

Отчество: Александровна

День рождения: 21.12.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 69 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: телеведущая, актриса

Instagram Анфисой Чеховой


2 Не нравится 1 Нравится 28.05.2019 Теги: Анфиса Чехова

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  • Wild song / 28.05.19 14:50
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    Вот смотрю на Чехову. Красотка ведь. Классная, пышущая здоровьем женщина. Результат, как говорится, на лицо. Она естественна и прекрасна. А как увидишь косметологов с раздутыми губами и лицом как у бульдога, думаешь: «Господи, кто ж к тебе идёт на эти процедуры?» Самое печальное, что очень мало говорится о вреде и последствиях. Они уже в 18 идут, что-то себе вводят, режут и совершенно не задумываются, что с их лицами будет через 10 лет.
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