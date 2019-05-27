Виктория Боня получила награду в Каннах

Виктория Боня приняла активное участие в Каннском кинофестивале. Она отличилась не только своими сногсшибательными нарядами. На церемонии «World Bloggers Awards» знаменитость получила приз в номинации «Best Lifestyle Influencer». В этой категории были награждены 22 блогера, которые были признаны самыми популярными и талантливыми.

На этом мероприятии Виктория не изменила своим правилам и продемонстрирована поистине шикарный наряд от Kujta & Meri. Это роскошное платье винного оттенка, дополненное длинным шлейфом.

Как известно, выходы знаменитости, происходящие на Каннском кинофестивале, подвергались бурному обсуждению со стороны как поклонников, так и хейтеров. Первые отмечали, что наряды знаменитости очень ей к лицу, в них она смотрится непревзойденно. К подбору платьев Боня подходила очень взвешенно и демонстрировала безупречный вкус, благодаря чему затмила даже многих голливудских звезд.

Хейтеры выступали с нападками в адрес Виктории и всячески высмеивали ее желание засветиться на торжестве. Однако признание Виктории в качестве влиятельного блогера и награждение соответствующей статуэткой является достойным ответом на резкую критику.