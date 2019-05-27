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Виктория Боня получила награду в Каннах


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Виктория Боня приняла активное участие в Каннском кинофестивале. Она отличилась не только своими сногсшибательными нарядами. На церемонии «World Bloggers Awards» знаменитость получила приз в номинации «Best Lifestyle Influencer». В этой категории были награждены 22 блогера, которые были признаны самыми популярными и талантливыми.

На этом мероприятии Виктория не изменила своим правилам и продемонстрирована поистине шикарный наряд от Kujta & Meri. Это роскошное платье винного оттенка, дополненное длинным шлейфом.

Как известно, выходы знаменитости, происходящие на Каннском кинофестивале, подвергались бурному обсуждению со стороны как поклонников, так и хейтеров. Первые отмечали, что наряды знаменитости очень ей к лицу, в них она смотрится непревзойденно. К подбору платьев Боня подходила очень взвешенно и демонстрировала безупречный вкус, благодаря чему затмила даже многих голливудских звезд.

Хейтеры выступали с нападками в адрес Виктории и всячески высмеивали ее желание засветиться на торжестве. Однако признание Виктории в качестве влиятельного блогера и награждение соответствующей статуэткой является достойным ответом на резкую критику.

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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2 Не нравится 0 Нравится 27.05.2019 Теги: виктория боня

А как Вы относитесь к награждению Виктории Бони в Каннах как одного из лучших блогеров? 5  

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  • Mira / 28.05.19 04:15
    -
    0
    +
    Какая мерзость - и боня , и эта писанина
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  • 123 / 27.05.19 23:47
    -
    2
    +
    Купила награду, это же очевидно! В мире десятки тысяч влиятельнейших блогеров, по темам моды, культуры, путешествий фитнеса, кулинарии и т. Д. С миллионами фолловеров. Виктория - человек пустой, как мыльный пузырь, ей не о чем поведать миру. Награда куплена для пиара и фотографий. Чепуха! Можно погуглить, сколько стоит участие и билет в Канны. Если бы она была номинирована, то этого не скрывала бы. А на вопросы подписчиков, что она там делает, не отвечала бы ерунду (см. предыдущие новости о ней), а гордо говорила бы: приглашена, номинирована на награду, как блогер, инфлуенсер, участвую в конкурсе и т. Д. Все же понятно, заплатила на месте, получила награду...
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  • Олег Столяров / 27.05.19 18:25
    -
    0
    +
    За что? Шире всех ноги раздвинула?
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  • Вера / 27.05.19 17:11
    -
    0
    +
    По моему мнению, наряды Виктории Бони и ее эффектное появление на публике запоминаются гораздо больше, чем деятельность в качестве блогера. Хотя, признаю, что у нее наверняка есть своя аудитория и постоянные подписчики, которые следят за ее творчеством
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  • Эля / 27.05.19 17:09
    -
    0
    +
    Я знаю Викторию Боню исключительно по ее попыткам сделать пиар на публике, как это происходит в случае с Каннским кинофестивалем. Ее деятельность в качестве блогера мне не знакома, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Но я не думаю, что она настолько популярна, чтобы быть удостоенной такой награды
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