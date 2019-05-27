Виктория Боня получила награду в Каннах
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На этом мероприятии Виктория не изменила своим правилам и продемонстрирована поистине шикарный наряд от Kujta & Meri. Это роскошное платье винного оттенка, дополненное длинным шлейфом.
Как известно, выходы знаменитости, происходящие на Каннском кинофестивале, подвергались бурному обсуждению со стороны как поклонников, так и хейтеров. Первые отмечали, что наряды знаменитости очень ей к лицу, в них она смотрится непревзойденно. К подбору платьев Боня подходила очень взвешенно и демонстрировала безупречный вкус, благодаря чему затмила даже многих голливудских звезд.
Хейтеры выступали с нападками в адрес Виктории и всячески высмеивали ее желание засветиться на торжестве. Однако признание Виктории в качестве влиятельного блогера и награждение соответствующей статуэткой является достойным ответом на резкую критику.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к награждению Виктории Бони в Каннах как одного из лучших блогеров? 5
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Mira / 28.05.19 04:15Какая мерзость - и боня , и эта писанина
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123 / 27.05.19 23:47Купила награду, это же очевидно! В мире десятки тысяч влиятельнейших блогеров, по темам моды, культуры, путешествий фитнеса, кулинарии и т. Д. С миллионами фолловеров. Виктория - человек пустой, как мыльный пузырь, ей не о чем поведать миру. Награда куплена для пиара и фотографий. Чепуха! Можно погуглить, сколько стоит участие и билет в Канны. Если бы она была номинирована, то этого не скрывала бы. А на вопросы подписчиков, что она там делает, не отвечала бы ерунду (см. предыдущие новости о ней), а гордо говорила бы: приглашена, номинирована на награду, как блогер, инфлуенсер, участвую в конкурсе и т. Д. Все же понятно, заплатила на месте, получила награду...
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Олег Столяров / 27.05.19 18:25За что? Шире всех ноги раздвинула?
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Вера / 27.05.19 17:11По моему мнению, наряды Виктории Бони и ее эффектное появление на публике запоминаются гораздо больше, чем деятельность в качестве блогера. Хотя, признаю, что у нее наверняка есть своя аудитория и постоянные подписчики, которые следят за ее творчеством
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Эля / 27.05.19 17:09Я знаю Викторию Боню исключительно по ее попыткам сделать пиар на публике, как это происходит в случае с Каннским кинофестивалем. Ее деятельность в качестве блогера мне не знакома, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Но я не думаю, что она настолько популярна, чтобы быть удостоенной такой награды