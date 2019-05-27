Кристина Асмус впечатлила поклонников образом с рыжими волосами
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Кристина Асмус в последнее время становится всё более активной в социальных сетях. Женщина любит провоцировать своих подписчиков, выкладывая достаточно откровенные фотографии и заранее предвосхищая в публикации, сколько гневных комментариев посыплется в её адрес.
Поклонники привыкли видеть Кристину в образе блондинки. Своему имиджу она не изменяет уже долгие годы. Единственное, что стало в последнее время характерно для женщины - это использование ярко-красной помады и четких черных стрелок. Ещё пару лет назад с подобным мейкапом Асмус можно было увидеть крайне редко.
На днях в своём аккаунте инстаграм она опубликовала снимок, который удивил поклонников. Актриса предстала в необычном образе. Точеную фигуру Кристины полностью скрывал объёмный бежевый тренчкот. Макияж её оказался достаточно простым, а вот прическа изменила внешность кардинально. Узнать Асмус с длинными рыжими волосами и челкой оказалось непросто, но в стиле а-ля 90-е она была хороша.
Для какой съемки или проекта женщина изменила имидж, она пояснять не стала. Фото Кристина подписала достаточно лаконично: «Однажды в Голливуде».
Поклонники в комментариях сравнивали её с Олесей Судзиловской, Умой Турман и даже Николь Кидман. Возможно, схожести со знаменитыми актрисами добавил необычный ракурс.
Краткая информация о Кристине Асмус
Имя: Кристина Асмус
Отчество: Игоревна
День рождения: 14.04.1988
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Королев, Московская обл.
Рост: 164 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
В каком образе Кристина вам нравится больше: блондинки или рыжеволосой? 4
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Эдуард Суровый / 29.05.19 13:10В Асмус секса как в табуретке
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Лимонова / 28.05.19 14:53Ну, если на Судзиловскую она ещё смахивает, то где тут Уму Турман или Николь Кидман увидели, я так и не поняла.
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Мирона / 28.05.19 12:19Мне она, не нравится также, как и её чудаковатый муж с весьма странным юмором. По мне так они вообще друг друга нашли.
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Свят / 27.05.19 20:09Это у них с Гариком ролевые были.