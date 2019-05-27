Кристина Асмус впечатлила поклонников образом с рыжими волосами

Кристина Асмус в последнее время становится всё более активной в социальных сетях. Женщина любит провоцировать своих подписчиков, выкладывая достаточно откровенные фотографии и заранее предвосхищая в публикации, сколько гневных комментариев посыплется в её адрес.

Поклонники привыкли видеть Кристину в образе блондинки. Своему имиджу она не изменяет уже долгие годы. Единственное, что стало в последнее время характерно для женщины - это использование ярко-красной помады и четких черных стрелок. Ещё пару лет назад с подобным мейкапом Асмус можно было увидеть крайне редко.

На днях в своём аккаунте инстаграм она опубликовала снимок, который удивил поклонников. Актриса предстала в необычном образе. Точеную фигуру Кристины полностью скрывал объёмный бежевый тренчкот. Макияж её оказался достаточно простым, а вот прическа изменила внешность кардинально. Узнать Асмус с длинными рыжими волосами и челкой оказалось непросто, но в стиле а-ля 90-е она была хороша.

Для какой съемки или проекта женщина изменила имидж, она пояснять не стала. Фото Кристина подписала достаточно лаконично: «Однажды в Голливуде».

Поклонники в комментариях сравнивали её с Олесей Судзиловской, Умой Турман и даже Николь Кидман. Возможно, схожести со знаменитыми актрисами добавил необычный ракурс.