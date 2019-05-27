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Кристина Асмус впечатлила поклонников образом с рыжими волосами


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Кристина Асмус в последнее время становится всё более активной в социальных сетях. Женщина любит провоцировать своих подписчиков, выкладывая достаточно откровенные фотографии и заранее предвосхищая в публикации, сколько гневных комментариев посыплется в её адрес.

Поклонники привыкли видеть Кристину в образе блондинки. Своему имиджу она не изменяет уже долгие годы. Единственное, что стало в последнее время характерно для женщины - это использование ярко-красной помады и четких черных стрелок. Ещё пару лет назад с подобным мейкапом Асмус можно было увидеть крайне редко.

На днях в своём аккаунте инстаграм она опубликовала снимок, который удивил поклонников. Актриса предстала в необычном образе. Точеную фигуру Кристины полностью скрывал объёмный бежевый тренчкот. Макияж её оказался достаточно простым, а вот прическа изменила внешность кардинально. Узнать Асмус с длинными рыжими волосами и челкой оказалось непросто, но в стиле а-ля 90-е она была хороша.

Для какой съемки или проекта женщина изменила имидж, она пояснять не стала. Фото Кристина подписала достаточно лаконично: «Однажды в Голливуде».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руки помнят ноги 🤪✊🏻

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Поклонники в комментариях сравнивали её с Олесей Судзиловской, Умой Турман и даже Николь Кидман. Возможно, схожести со знаменитыми актрисами добавил необычный ракурс.

Краткая информация о Кристине Асмус

Имя: Кристина Асмус

Отчество: Игоревна

День рождения: 14.04.1988

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Королев, Московская обл.

Рост: 164 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: актриса

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5 Не нравится 9 Нравится 27.05.2019 Теги: Кристина Асмус

В каком образе Кристина вам нравится больше: блондинки или рыжеволосой? 4  

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