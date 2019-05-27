Бузова ответила подписчикам, раскритиковавшим ее фигуру в купальнике
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Пока отечественные звёзды красовались на дорожке «Ру ТВ» и получали свои награды, Ольга Бузова находилась на юге страны. В Краснодар и Сочи она отправилась в рамках запланированного тура. Поклонникам артистка сообщила, что наконец-то открыла сезон купальников, и теперь в курортных городах может позволить себе немного отдохнуть.
В подтверждение своих слов певица и телеведущая опубликовала в инстаграм несколько снимков в купальном костюме. Под одной из серий фото она отметила, что знает про толстые ноги и отсутствие бюста. Звезда пояснила, вместо этого у неё есть нечто более ценное – это чуткое сердце и широкая душа.
Фанаты артистки согласились с её высказыванием. Более того, они написали, что фигура у Бузовой прекрасная и очень хорошо, что Ольга её не корректировала с помощью липоскульптурирования или пластической хирургии, как сейчас делают многие звезды.
Хейтеры по-прежнему были настроены негативно и отмечали, что, имея широкую душу, певица могла бы демонстрировать в инстаграме именно ее, а не себя в купальнике.
Видно, что над кадром Ольге пришлось потрудиться. Всего неделю назад она опубликовала снимок из гримерки. На фото сразу в глаза бросались колени девушки, усыпанные темно-синими гематомами. Она рассказала, что это – итог репетиций. По другим публикациям понятно, что синяки до конца так и не сошли, но на фото в бикини Бузова постаралась полностью убрать их из кадра.
Вскоре артистка наглядно продемонстрировала, сколько времени тратит на создание одного селфи. Оказывается, процесс может занять около минуты и это только выбор ракурса. Бузова убеждена, что подобная ситуация знакома многим девушкам инстаграма.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, фигура Ольги действительно настолько ужасна, как об этом пишут хейтеры? 3
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Лиманская / 28.05.19 09:08А я вот иногда смотрю на её подобные реплики, и мне все чаще кажется, что образ полной дурры – это всё-таки образ. Правда, как мне можно жить в нем уже больше 10 лет, тоже остается для меня загадкой.
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NeFanatka / 27.05.19 16:47Бред, конечно. Нормальная у неё фигура. Мне больше нравится, что она вообще не парится на эту тему и спокойно может говорить о своих несовершенствах.
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BB / 27.05.19 14:52Лучше пусть купальники показывает, чем ноет. Все равно от нее спасу нет. Пусть тогда так будет.