Бузова ответила подписчикам, раскритиковавшим ее фигуру в купальнике

Пока отечественные звёзды красовались на дорожке «Ру ТВ» и получали свои награды, Ольга Бузова находилась на юге страны. В Краснодар и Сочи она отправилась в рамках запланированного тура. Поклонникам артистка сообщила, что наконец-то открыла сезон купальников, и теперь в курортных городах может позволить себе немного отдохнуть.

В подтверждение своих слов певица и телеведущая опубликовала в инстаграм несколько снимков в купальном костюме. Под одной из серий фото она отметила, что знает про толстые ноги и отсутствие бюста. Звезда пояснила, вместо этого у неё есть нечто более ценное – это чуткое сердце и широкая душа.

Фанаты артистки согласились с её высказыванием. Более того, они написали, что фигура у Бузовой прекрасная и очень хорошо, что Ольга её не корректировала с помощью липоскульптурирования или пластической хирургии, как сейчас делают многие звезды.

Хейтеры по-прежнему были настроены негативно и отмечали, что, имея широкую душу, певица могла бы демонстрировать в инстаграме именно ее, а не себя в купальнике.

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Видно, что над кадром Ольге пришлось потрудиться. Всего неделю назад она опубликовала снимок из гримерки. На фото сразу в глаза бросались колени девушки, усыпанные темно-синими гематомами. Она рассказала, что это – итог репетиций. По другим публикациям понятно, что синяки до конца так и не сошли, но на фото в бикини Бузова постаралась полностью убрать их из кадра.

Вскоре артистка наглядно продемонстрировала, сколько времени тратит на создание одного селфи. Оказывается, процесс может занять около минуты и это только выбор ракурса. Бузова убеждена, что подобная ситуация знакома многим девушкам инстаграма.